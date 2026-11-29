Milyonlarca İspanyol, ülkelerini önümüzdeki yıllarda kimin yöneteceğini belirlemek için oy kullanıyor.

Madrid'deki seçim yarışının Ankara'yı ilgilendiren bir yönü de var.

Pedro Sanchez döneminde savunma sanayiinden ekonomiye kadar pek çok alanda ivme kazanan Türkiye-İspanya ilişkileri, muhtemel bir iktidar değişikliğinden nasıl etkilenir?

Özellikle de HÜRJET...

Bu soruya cevap ararken gelin, İspanyol muhalefetinin HÜRJET projesine yönelik geçmişteki açıklamalarına bir göz atalım.

Sanchez giderse Türkiye-İspanya ilişkileri ne olur?

İSPANYOL MUHALEFETİ HÜRJET'E NASIL BAKIYOR?

Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki Halk Partisi (PP) ile Santiago Abascal'ın liderliğindeki Vox'un koalisyon hükümeti kurması halinde, Franco'nun ölümünden 51 yıl sonra aşırı sağ bir parti, demokratik İspanya'da ilk kez merkezi hükümette yer alacak.

Türk mühendislerinin geliştirdiği bir uçağın İspanyol savaş pilotlarının eğitiminde kullanılacak olması, bundan birkaç yıl önce pek çok kişi için uzak bir ihtimaldi.

Ancak HÜRJET tercihi, İspanya'da iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara da yol açmıştı.

Halk Partisi'nin senatörlerinden Jose Antonio Monago, Sanchez hükümetinin HÜRJET'i tercih etme yöntemini eleştirmişti.

Monago, alternatif uçaklar arasında teknik ve ekonomik karşılaştırma yapılmadan siyasi bir tercih yapıldığını ileri sürmüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid ziyaretinin ardından Türkiye ile müzakerelerin başladığını ileri sürmüştü.

HÜRJET'e ilişkin teknik, hukuki ve endüstriyel raporların açıklanmasını da talep etmişti.

Halk Partisi'nin muhalefet sıralarında dile getirdiği bu itirazların, iktidara gelmesi durumunda nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu.

Kaldı ki HÜRJET dosyası Madrid açısından henüz kapanmış değil. Mevcut siparişin genişletilmesi de gündemde.

15 HÜRJET DAHA MASADA

Aralık 2025'te sözleşmesi imzalanan program, 30 HÜRJET'in satın alınmasının çok ötesinde bir iş birliğini kapsıyor.

Airbus'ın Nisan 2026'da açıkladığı sanayi planına göre projede İspanyol sanayisinin payı yüzde 60 olacak.

HÜRJET'in İspanya'nın ihtiyaçlarına göre uyarlanacak versiyonu ise SAETA II adını taşıyacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz ekim ayında İspanya'nın 15 HÜRJET daha almayı planladığını açıkladı.

İspanyol savunma yayını Infodefensa da sanayi kaynaklarına dayanarak toplam siparişin 45 uçağa çıkarılması seçeneğinin masada olduğunu yazdı.

Madrid'de yaşanabilecek bir iktidar değişikliği açısından burada önemli bir ayrım var.

İmzalanmış 30 uçaklık sözleşmenin yürütülmesi başka, henüz kesinleşmemiş 15 uçaklık ilave alımın onaylanması başka bir mesele.

Yeni hükümetin savunma politikası ve bütçe tercihleri, özellikle ilave siparişin geleceği açısından belirleyici olabilir.

Diğer taraftan HÜRJET programında İspanyol şirketlerinin üstlendiği sorumlulukları da hesaba katmak gerekiyor.

Projeye ilişkin alınacak herhangi bir karar artık yalnızca Türkiye'yi değil, İspanyol savunma sanayiini de ilgilendiriyor.

Sanchez giderse Türkiye-İspanya ilişkileri ne olur?

SANCHEZ ÖNCESİ...

Türkiye-İspanya ilişkilerini değerlendirirken yakın geçmişten bir örneği de hatırlayalım.

İspanya'nın Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi gönderme kararı Sanchez döneminde alınmadı.

İspanyol Patriot birliği, Halk Partili Mariano Rajoy'un başbakanlığı döneminde, Ocak 2015'te Türkiye'de göreve başladı.

Rajoy, aynı yılın kasım ayında Adana'ya gelerek İspanyol askerlerini ziyaret etti.

Bir başka ifadeyle bugün Sanchez'in karşısında yer alan siyasi geleneğin de Ankara ile savunma iş birliğinin geçmişinde imzası bulunuyor.

Sanchez döneminde ise bu ilişkiler yeni savunma projeleri, yatırımlar ve ekonomik ortaklıklarla daha geniş bir zemine taşındı.

Dolayısıyla Türkiye-İspanya ilişkilerinin geleceğini yalnızca Sanchez'in siyasi kaderine bağlamak doğru olmaz.

Ancak Vox'un da yer alabileceği bir koalisyon hükümetinin Ankara ile ilişkilerde nasıl bir politika izleyeceği ayrı bir soru.

Seçimlerin ardından Ankara açısından asıl mesele, Madrid'deki yeni yönetimin mevcut anlaşmalara ne ölçüde bağlı kalacağı ve yeni ortaklıklara kapı açıp açmayacağı olacak.

HÜRJET ise bu politikanın en somut göstergelerinden biri olabilir.

Sanchez giderse Türkiye-İspanya ilişkileri ne olur?

İSPANYA'DA GÖZLER SANDIK SONUÇLARINDA

38,6 milyondan fazla seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu İspanya'da, sandığa gösterilen ilgi şimdiden rekor seviyeye ulaştı.

Yerel saatle 14.00 itibarıyla yüzde 45,7'ye ulaşan katılım oranı, 2023 seçimlerinde aynı saatte kaydedilen oranın 5 puan üzerine çıktı.

İspanya ana karasında sandıklar Türkiye saatiyle 22.00'de kapanacak. Kanarya Adaları'nda da oy verme işleminin sona ermesiyle saat 23.00'ten itibaren ilk sonuçlar açıklanacak.

Halk Partisi ile Vox'un 350 sandalyeli parlamentoda hükümet kurabilmek için gerekli 176 sandalyeye ulaşıp ulaşamayacağı, seçim gecesinin en önemli sorularından biri.