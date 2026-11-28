İspanya, sekiz yıllık Pedro Sanchez iktidarının ardından yarın erken genel seçim için sandık başına gidecek. Anketler aşırı sağın iktidar ortağı olabileceğine işaret ederken seçim kampanyasında Türkiye de gündeme geldi. Aşırı sağcı Vox'un lideri Santiago Abascal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sanchez'e hediye ettiği tabanca üzerinden İspanyol Başbakanı hedef aldı.

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İspanya'da yaklaşık 39 milyon seçmen, 29 Kasım'da ülkenin yeni siyasi yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

İspanyol gazetesi El Pais, seçimlere saatler kala kamuoyu yoklamalarına dayanarak beş farklı senaryoyu masaya yatırdı.

İlk senaryoda sol partilerin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi ve Pedro Sanchez'in yeniden hükümet kurması öngörülüyor.

İkinci senaryoda hiçbir siyasi blokun tek başına çoğunluğu sağlayamaması, Katalan bağımsızlık yanlısı Junts partisinin belirleyici konuma gelmesi ve uzlaşma sağlanamaması halinde seçimlerin tekrarlanması ihtimali bulunuyor.

İspanya seçimlerinde Erdoğan'ın hediyesi gündem oldu! Sanchez'e Türkiye üzerinden yüklendiler

Üçüncü senaryoda Sanchez'in partisi PSOE'nin sandıktan birinci çıkmasına rağmen Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox'un hükümeti kurması bekleniyor.

Dördüncü senaryoda sağ partilerin beklentilerin üzerinde oy alarak 200 sandalyeyi aşabileceği hesaplanıyor.

Beşinci ve en güçlü senaryoda ise PP'nin 130, Vox'un 60 sandalye kazanarak toplam 190 milletvekiliyle iktidara gelmesi öngörülüyor.

El Pais'in nihai tahminine göre PP ve Vox'un hükümet kurmak için gereken 176 sandalyeye ulaşma ihtimali yüzde 83.

Anketlerin işaret ettiği sağ koalisyonun kurulması halinde, diktatör Francisco Franco'nun 1975'teki ölümünden bu yana İspanya'da aşırı sağ ilk kez ulusal hükümette yer alabilir.

İspanya seçimlerinde Erdoğan'ın hediyesi gündem oldu! Sanchez'e Türkiye üzerinden yüklendiler

SEÇİM KAMPANYASINDA ERDOĞAN'IN HEDİYESİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Vox lideri Santiago Abascal, Menorca'da düzenlenen seçim mitinginde Başbakan Pedro Sanchez'e Türkiye üzerinden yüklendi.

Sanchez'in "La Revuelta" adlı televizyon programında, devlet başkanlarından alınan hediyeler hakkında konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine bir altıpatlar hediye ettiğini açıklaması, aşırı sağcı liderin seçim kampanyasına konu oldu.

İspanya seçimlerinde Erdoğan'ın hediyesi gündem oldu! Sanchez'e Türkiye üzerinden yüklendiler

Sosyalist İşçi Partisini (PSOE) yolsuzlukla suçlayan Abascal, Sanchez'e seslenerek, "Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sana hediye ettiği tabanca nerede, onu da mı PSOE'nin kasasına koydun? İnsanları kandırmayı, dolandırmayı bırak ve yargıya teslim ol" ifadelerini kullandı.

İspanya seçimlerinde Erdoğanın hediyesi gündem oldu! Sancheze Türkiye üzerinden yüklendiler

SANCHEZ MADRİD'DEKİ KAPANIŞTA SEÇMENLERE SESLENDİ

Başbakan Pedro Sanchez ise kampanyasını Madrid'deki Caja Magica salonunda 13 binden fazla kişinin katıldığı kapanış mitingiyle tamamladı. Yolsuzluk iddiaları, tren kazaları ve bütçe tartışmalarına rağmen PSOE cephesi sandıktan çıkış arayışını sürdürürken, Sanchez seçmenlere "İlerici çoğunluk görünürde, o halde kürek çekelim ve yönetmek için oy verelim!" çağrısında bulundu.

Sanchez, kadın seçmenlere yönelik mesajlarında rakibi PP lideri Alberto Nunez Feijoo'nun geçmişteki "Sen de sus bakayım" çıkışını ve cinsiyete dayalı şiddetle mücadele düzenlemelerini öne çıkarırken, sosyal haklar ve refah devleti vurgusuyla sandığa katılım çağrısı yaptı:

"Bu seçimleri bana, kötü adam Sanchez'e ve aileme karşı bir referanduma dönüştürmeye çalıştılar; ancak bu seçimler benimle ilgili değil, sizin haklarınız, işleriniz ve onurunuzla ilgili. Refah Devleti'ni güçlendirmeye devam eden bir hükümet istememizle, onu makas ve motorlu testere hükümetine teslim etmemiz arasındaki mesele."

İspanya seçimlerinde Erdoğan'ın hediyesi gündem oldu! Sanchez'e Türkiye üzerinden yüklendiler

"GAZZE'DE SOYKIRIM VAR"

Öte yandan seçimler öncesinde liderlerin katıldığı son televizyon tartışmasına ise Gazze damga vurdu. Başbakan Pedro Sanchez, Halk Partisinin yönetimindeki Madrid özerk yönetiminin İsrail hükümetine onur madalyası vermesine sert tepki gösterdi.

Sanchez, "Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımı sürerken, PP'nin iktidarda olduğu ve Vox'un alkışladığı Madrid özerk yönetim hükümetinin İsrail hükümetine onur madalyası vermesi utanç vericidir. Siyasi tavırları belli ama bunlarda insanlıktan eser yok" ifadelerini kullandı.

PP lideri Feijoo'nun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "katliam" olarak nitelendirmesi üzerine araya giren Sanchez, "Bu bir soykırımdır, soykırım" dedi.

İspanyol seçmenlerin önünde gerileme ile ilericilik arasında bir tercih bulunduğunu savunan Sanchez, PP ve Vox'un ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin politikalarını İspanya'ya taşımak istediğine değindi.

AŞIRI SAĞ SANDALYE SAYISINI İKİYE KATLAYABİLİR

Politico'nun seçim değerlendirmesine göre anketlerde yaklaşık yüzde 18 oy oranıyla üçüncü sırada yer alan Vox, 2023 seçimlerinde kazandığı 33 sandalyeyi ikiye katlayabilir.

Seçimlere katılımın yüzde 75'e ulaşması beklenirken, Halk Partisi lideri Alberto Nunez Feijoo'nun hükümet kurabilmek için Vox'un desteğine ihtiyaç duyabileceği değerlendiriliyor.

Seçim sonuçları, İspanya'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerinden göç politikalarına, Katalonya ve Bask bölgesindeki bağımsızlık taleplerine kadar birçok alanda belirleyici olacak.

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