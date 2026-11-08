Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki yeri her geçen gün güçlenirken, Doğu-Batı ticaretinin en kritik güzergahında stratejik bir düğüm daha çözülüyor.

Avrupa’ya açılan ihracat kapılarımızda yıllardır uzayıp giden tır kuyrukları, sınırda harcanan değerli saatler ve ihracatçının omuzuna binen yüksek transit maliyetleri için Ankara-Sofya hattından tarihi bir karar çıktı.

Türkiye ile Bulgaristan, Kapıkule’nin kuzeyinde yalnızca ağır vasıta araçlarına hizmet verecek dördüncü bir kara sınır kapısının açılması konusunda uzlaştı.

Sınırda 30 kilometreyi bulan ve sanayiciden tekstilciye, tarım üreticisinden nakliyeciye kadar her sektörün lojistik ritmini aksatan bekleme süreleri, maziye karışmaya hazırlanıyor.

Avrupa kilitlenmişti, Ankara çözdü: Sınırda barikat yıkıldı, sıra Schengen vizesinde

KAPIKULE KİLİTLENİYORDU, ANKARA İNİSİYATİF ALDI

Günde 2 bin tırın çıkış yaptığı Kapıkule ve Hamzabeyli hatları, Türkiye’nin şahlanan ihracat hacmini ve Asya-Avrupa arasındaki devasa transit yükü taşımakta yetersiz kalıyordu. Beklenen her gün, ihracatçımıza ek maliyet ve küresel pazarlarda zaman kaybı olarak dönüyordu.

Avrupa kilitlenmişti, Ankara çözdü: Sınırda barikat yıkıldı, sıra Schengen vizesinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın duyurduğu yeni ihtisaslaşmış sınır kapısı projesi, yalnızca ağır yük araçlarına tahsis edilecek olması bakımından lojistikte bir "otoban bypass’ı" işlevi görecek. Sadece bir yıl içinde tamamlanması hedeflenen bu kapı, Türk mallarının Avrupa pazarına kesintisiz, hızlı ve güvenli ulaşmasını garantileyecek.

TİCARETİN KALBİ: ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU

Meselenin asıl stratejik boyutu ise haritanın bütününe bakıldığında daha farklı.

Türkiye, Çin’den başlayıp Avrupa’ya uzanan Orta Koridor’un ve Basra Körfezi’ni Avrupa’ya bağlayan Kalkınma Yolu Projesi’nin tam merkezinde yer alıyor. Doğu’nun üretim gücü ile Batı’nın tüketim pazarlarını birleştiren bu devasa ticaret rotalarının Avrupa’daki nihai çıkış vanası işte bu gümrük kapılarıdır.

Ankara’nın Bulgaristan ile vardığı uzlaşma, Türkiye’yi sadece bölgesel bir üretim üssü değil, Avrasya’nın vazgeçilmez lojistik aktarma merkezi (hub) haline getiren vizyonun somut bir adımı.

Sınırdaki akış hızlandıkça, Pekin’den veya Bağdat’tan yola çıkan bir yükün Londra’ya veya Berlin’e ulaşma süresi kısalacak beklendiği gibi.

MASADAKİ DİĞER DOSYA: SCHENGEN ENGELSİZ TİCARET

Ankara’nın sınır diplomasi hamlesi sadece beton ve turnikeden ibaret de değil. İhracatın hızlanması kadar, o direksiyonun başındaki Türk tır şoförünün hakkını korumak da masanın ana gündem maddesi.

Türkiye, gümrük kapasitesini artırırken Avrupa Komisyonu ve Bulgar makamları nezdinde son derece kararlı bir diplomasi yürütüyor: Türk tır şoförlerinin Schengen bölgesindeki 90 günlük kalış kısıtlamasının esnetilmesi ve vizelerde öncelik tanınması. Zira malın serbest dolaştığı bir düzlemde, o malı taşıyan sürücüye bürokratik barikatlar kurmak Avrupa’nın kendi tedarik zincirini de baltalıyor.

SAHADA VE MASADA KAZANAN TÜRKİYE

Kapıkule’nin kuzeyine inşa edilecek yeni kapı; Türk ihracatçısının önünü açan, nakliyecisinin yükünü hafifleten ve Türkiye'nin küresel ticaret diplomasisindeki ağırlığını gösteren önemli bir zaferdir.

Ankara, coğrafyanın kendisine sunduğu jeopolitik fırsatları sadece söylemde bırakmıyor, altyapı projeleri ve kararlı diplomasiyle sahada gerçeğe dönüştürüyor. Avrupa ile ticaretin ritmi bundan böyle Türkiye’nin belirlediği hızda akacak.