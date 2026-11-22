Dünyada sınırları, bayrağı, parası ve ordusu olan pek çok devlet var.

Peki, bütün bunlara sahip olduğu halde yalnızca bir gün yaşayan bir krallık olduğunu söylesem?

Üstelik bu krallığın ne gerçek bir hükümdarı var ne de uluslararası alanda tanınan bir toprağı.

Her yıl ağustos ayında Estonya'nın güneydoğusunda kurulan Seto Krallığı'ndan söz ediyorum.

Bir günlüğüne ziyaretçilere sembolik vizeler veriliyor, özel para birimi kullanılıyor, askeri geçit töreni düzenleniyor ve halk kendi yöneticisini seçiyor.

Ertesi sabah ise her şey sona eriyor.

Fakat bu sıra dışı geleneğin ardında yalnızca bir festival veya eğlence merakı yok.

Avrupa'nın gizemli krallığı: Her yıl kurulup ertesi gün kayboluyor

BİR SINIR ÇİZGİSİ, İKİYE BÖLÜNEN BİR HALK

Hikayenin başlangıcı bizi Sovyetler Birliği'nin dağıldığı yıllara götürüyor.

Estonya'nın bağımsızlığını yeniden kazanmasının ardından Rusya ile arasındaki sınır, Setoların yüzyıllardır yaşadığı tarihî coğrafyayı ikiye ayırdı.

Düne kadar aynı bölgede yaşayan, akrabalarını ziyaret eden ve ortak geleneklerini sürdüren insanlar artık iki farklı devletin sınırları içinde kalmıştı.

Bir tarafta Estonya, diğer tarafta Rusya...

Aynı dili konuşan insanlar, birbirlerini görebilmek için pasaport ve vize işlemleriyle karşı karşıya kaldı.

Üstelik mesele yalnızca aile ziyaretlerinden ibaret değildi. Atalarının mezarları, ibadet ettikleri yerler ve kültürel miraslarının bir bölümü sınırın öteki tarafında kalmıştı.

Sınırların birbirinden kopardığı Setolar, ortak geçmişlerini yaşatmanın yolunu bu kez kendi krallıklarını kurmakta buldu.

1994 yılında ilk kez düzenlenen Krallık Günü, bir halkın parçalanan bağlarını korumak ve kültürünü dünyaya tanıtmak için geliştirdiği sembolik bir buluşmaya dönüştü.

Aradan otuz yılı aşkın zaman geçti. Setoların tarihi yurdunu ikiye ayıran sınır ise bugün yeni bir gerilimin konusu.

Estonya hükümeti, güvenlik gerekçesiyle Rusya ile kara yolu sınır geçişlerini 1 Aralık 2026'dan itibaren en az altı ay süreyle kapatma kararı aldı.

Setoların geçmişinde derin izler bırakan sınır, bugün de Tallinn ile Moskova arasındaki siyasi hesaplaşmaların gölgesinde varlığını sürdürüyor.

Avrupa'nın gizemli krallığı: Her yıl kurulup ertesi gün kayboluyor

KRAL KİM?

Siyasi sınırların ve diplomatik gerilimlerin ötesinde, Setoların her yıl yaşattığı krallığın kendine özgü bir hikayesi var.

Üstelik bu krallığın gerçek bir kralı da yok.

Seto mitolojisine göre halkın kralı Peko, toprağın altında uyuyor.

Bereket ve verimlilikle ilişkilendirilen Peko, Setoların Hristiyanlık öncesinden günümüze taşıdığı inanç dünyasının önemli figürlerinden biri.

Bu yüzden Krallık Günü'nde gerçek bir kral yerine, Peko'nun yeryüzündeki temsilcisi kabul edilen "Ülemsootska" seçiliyor.

Seçim yöntemi ise oldukça sıra dışı.

Adaylar ağaç kütüklerinin üzerine çıkarak halka sesleniyor. Ardından seçmenler destekledikleri adayın önünde sıraya girerek uzun ipleri tutuyor.

En uzun sırayı oluşturan aday, bir yıl boyunca Seto halkının temsilcisi oluyor.

2026 yılında düzenlenen 33. Seto Krallık Günü'nde bu göreve geleneksel kıyafet ustası Ingrit Kala seçildi.

Kala'nın öncelikleri arasında Seto kültürünün tanıtılması ve dilin gelecek kuşaklara aktarılması da bulunuyor.

Her yıl ağustos ayında düzenlenen Krallık Günü'nde geleneksel kıyafetler giyiliyor, nesilden nesile aktarılan şarkılar söyleniyor ve yıllardır birbirinden uzak kalan Setolar yeniden bir araya geliyor.

Akşam olduğunda törenler sona eriyor, sembolik vizeler geçerliliğini yitiriyor ve krallığın parası bir hatıraya dönüşüyor.

Ertesi sabah köy yeniden eski sessizliğine bürünüyor.

Haritalardaki çizgiler yerinde dursa da Seto Krallığı, bir sonraki ağustosta bütün gelenekleriyle yeniden hayat bulmak üzere uykuya dalıyor.