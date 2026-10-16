İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yönetiminin İsrail'e uyguladığı silah ambargosunun ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. İspanyol basını, Madrid'in iptal ettiği İsrail savunma sözleşmelerindeki bazı sistemlerin yerini Türk teknolojileriyle doldurmak üzere ASELSAN ile görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu. ABD merkezli Al-Hurra ise Türk savunma sanayisinin yükselişini "Türkiye, Rusya ve Çin'e meydan okuyor" başlığıyla ele aldı.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yönetiminin İsrail'e yönelik silah ambargosunun ardından, Madrid'in savunma ihtiyaçlarında Türkiye seçeneği gündeme geldi.

Savunma haber sitesi Infodefensa, Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN'ın İspanyol makamlarıyla temaslarını artırdığını ve İsrail menşeli bazı sistemlerin yerine Türk teknolojilerinin kullanılmasının değerlendirildiğini yazdı.

Sanchez yönetiminden Türkiye kararı! İspanya basını "Önce HÜRJET, şimdi ASELSAN" dedi

"İSRAİL'İN YERİNE TÜRKİYE"

İspanya merkezli Infodefensa'da Angel Luis de Santos imzasıyla yayımlanan haberde, ASELSAN'ın İspanya'daki faaliyetlerini genişletmek istediği ileri sürüldü.

Türk şirketinin yalnızca savunma teçhizatı satmayı değil, İspanyol şirketleriyle ortak üretim, teknoloji transferi ve uzun vadeli iş birliği geliştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Sanchez yönetiminden Türkiye kararı! İspanya basını "Önce HÜRJET, şimdi ASELSAN" dedi

Infodefensa'nın Türkiye'deki ASELSAN merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuşan şirket temsilcisi, İsrailli firmalarla iptal edilen sözleşmelerin ardından Madrid ile yeni temaslar yürütüldüğünü doğruladı.

Sanchez yönetiminden Türkiye kararı! İspanya basını "Önce HÜRJET, şimdi ASELSAN" dedi

Temsilci, "İhtiyaç duydukları kabiliyetlerin yerini almak üzere İsrailli şirketlerle iptal edilen bazı sözleşmeler ve belirli faydalı yükler hakkında İspanya ile de konuşuyoruz" dedi.

İspanyol yayın organı, görüşmelerin henüz ASELSAN'a verilmiş yeni bir sözleşme anlamına gelmediğini de belirtti.

Sanchez yönetiminden Türkiye kararı! İspanya basını "Önce HÜRJET, şimdi ASELSAN" dedi

HÜRJET İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

İspanyol basını, Türkiye ile İspanya arasındaki savunma iş birliğinin önemli başlıklarından birinin HÜRJET olduğunu aktardı.

İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin F-5 uçaklarının yerini alacak HÜRJET için 30 uçaklık anlaşma imzalandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ilk teslimatların 2028'de hedeflendiğini, İspanya'nın 15 uçak daha almayı planladığını açıkladı. İlave siparişin gerçekleşmesi halinde toplam sayı 45'e ulaşacak.

Airbus Defence and Space ile TUSAŞ iş birliğinde yürütülecek program kapsamında ASELSAN'ın geliştirdiği bazı sistemlerin de uçaklara entegre edilmesi planlanıyor.

Sanchez yönetiminden Türkiye kararı! İspanya basını "Önce HÜRJET, şimdi ASELSAN" dedi

ASELSAN temsilcisi, ilgili teçhizatın tedariki için Türkiye'deki şirketlerle sözleşme imzalandığını açıklarken sistemlerin kapsamı ve sözleşme bedeli hakkında bilgi paylaşmadı.

İSPANYA'DA TÜRK RADARLARI VE SENSÖRLERİ GÜNDEMDE

İspanyol basını, İsrail'e uygulanan silah ambargosu nedeniyle bazı savunma sistemlerini tedarik edemeyen İspanya'nın, bu ihtiyaçlarını ASELSAN'ın geliştirdiği Türk teknolojileriyle karşılayabileceğini yazdı.

Haberde AESA radarları, elektro-optik sistemler, termal kameralar, hedef tespit sensörleri, elektronik harp çözümleri ve taktik haberleşme sistemleri öne çıkarıldı.

ASELSAN'ın ayrıca İspanya'da kıyı gözetleme sistemlerine yönelik gösterimler gerçekleştirdiği belirtildi.

İspanyol savunma şirketi Indra ile yürütülen iş birliğine de değinen ASELSAN temsilcisi, "Indra ve diğer şirketlerle çalışıyoruz çünkü ulusal kabiliyetlere sahip olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sanchez yönetiminden Türkiye kararı! İspanya basını "Önce HÜRJET, şimdi ASELSAN" dedi

ABD BASINI: TÜRKİYE RUSYA VE ÇİN'E MEYDAN OKUYOR

İspanyol basınındaki haberin yanı sıra ABD merkezli Al-Hurra'nın da bağlı olduğu Middle East Broadcasting Networks (MBN), Türk savunma sanayisinin küresel pazardaki yükselişini ele aldı.

Dalshad Hussein imzalı analizde, Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve hassas güdümlü mühimmat ihracatıyla Rusya ve Çin gibi yerleşik tedarikçilerle rekabetini artırdığı belirtildi.

"Türkiye'nin savunma sanayisi Rusya ve Çin'e meydan okuyor" başlıklı analizde, Ankara'nın küresel silah pazarındaki payını ikiye katladığına işaret edildi.

TÜRKİYE'NİN SİLAH İHRACATI YÜZDE 122 ARTTI

Al-Hurra'nın SIPRI verilerine dayandırdığı analizde, Türkiye'nin 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük 11'inci silah ihracatçısı olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin küresel silah ihracatındaki payının yüzde 0,9'dan yüzde 1,8'e yükseldiği, iki karşılaştırma dönemi arasında ana silah ihracatı hacminin yüzde 122 arttığı belirtildi.

Aynı dönemde Rusya'nın ihracatının yüzde 64 gerilediği, Çin'in ihracatının ise yüzde 11 arttığı aktarıldı.

Analizde Türk savunma şirketlerinin rekabetçi fiyatlar, teknoloji transferi ve ortak üretim seçenekleri sayesinde Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'da yeni pazarlara ulaştığı ifade edildi.

Türkiye'nin İHA ihracatındaki başarısının da küresel savunma pazarındaki konumunu güçlendirdiği değerlendirmesine yer verildi.

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