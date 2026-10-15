Fransız savunma basını, Endonezya'nın Türk savaş uçağı KAAN ve Bayraktar KIZILELMA için attığı adımları mercek altına aldı. "Ne Amerikan, ne Rus, ne de Fransız; tam anlamıyla Türk" başlığıyla yayımlanan analizde, Türkiye'nin 48 KAAN'lık anlaşması "jeopolitik zafer" olarak nitelendirildi. İtalya'nın da Bayraktar TB3 temelinde geliştirilen 6 SİHA'yı envanterine katmaya hazırlanmasıyla Türk savunma sanayisinin Avrupa ve Asya'daki yeni hamleleri öne çıktı.

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Fransa'nın Rafale, ABD'nin F-16 ve Rusya'nın Su-27 ile Su-30 savaş uçaklarını kullanan Endonezya, yeni nesil hava gücünü Türkiye'nin millî savaş uçağı KAAN ile kurmaya hazırlanıyor.

Fransız savunma basını, Jakarta'nın 48 KAAN ve 60'a kadar KIZILELMA'yı kapsayan tedarik planını mercek altına aldı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini "jeopolitik zafer" olarak nitelendiren Fransız yayın, Endonezya'nın Ankara'yı uzun vadeli stratejik ortak olarak seçtiğini yazdı.

Fransa'nın Rafale sattığı ülke KAAN'ı seçti! "Ankara jeopolitik zafer kazandı"

"ENDONEZYA GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRİYOR"

Forum Militaire, Endonezya'nın onlarca yıldır Amerikan ve Rus savaş uçaklarıyla korumaya çalıştığı geniş ada coğrafyasında hava gücünü yeniden yapılandırdığına dikkat çekti.

Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan ülkede, hava kuvvetlerinin 2035 yılına kadar 150'den fazla modern savaş uçağına sahip olması bekleniyor.

Fransa'nın Rafale sattığı ülke KAAN'ı seçti! "Ankara jeopolitik zafer kazandı"

"TÜRKİYE İÇİN JEOPOLİTİK ZAFER"

Endonezya'nın 2022 yılında Fransız Dassault Aviation'dan 42 Rafale sipariş ettiği, Amerikan Boeing şirketiyle F-15EX görüşmeleri yürüttüğü ve Rus Su-35 savaş uçaklarını da değerlendirdiği hatırlatıldı.

Fransız basını, Jakarta'nın bu tedarik sürecinde Türkiye'ye yönelmesini "Endonezya, savaş uçakları için artık gözünü Türkiye'ye çeviriyor" sözleriyle değerlendirdi.

Fransız yayında, Endonezya'nın Türkiye ile 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağı için yaklaşık 10 milyar dolarlık anlaşma yaptığına yer verildi.

Sözleşmenin teknoloji transferini ve Endonezya'da yerel üretimi de kapsadığına işaret edildi.

Forum Militaire, Jakarta'nın KAAN'ın ilk ihracat müşterisi olmasını şu ifadeyle değerlendirdi:

"Türkiye için bu, endüstriyel olduğu kadar jeopolitik bir zaferdir."

Fransız basını, anlaşmanın Türk savunma sanayisinin bugüne kadar imzaladığı en büyük ihracat sözleşmesi olduğunu yazdı.

"ANKARA'YI UZUN VADELİ ORTAK HALİNE GETİRİYOR"

Fransız basını, "Türk hamlesi basit çeşitlendirmenin ötesine geçiyor. Ankara ile on yıllık on milyarlık bir sözleşmeyi ve Baykar ile yapılandırıcı bir endüstriyel ortak girişimi kabul ederek Endonezya, Ankara'yı uzun vadeli bir ortak haline getiriyor. Türkiye'ye para, teknik bilgi birikimi ve uluslararası güvenilirlik aktarıyor" ifadelerini kullandı.

Fransanın Rafale sattığı ülke KAANı seçti! Ankara jeopolitik zafer kazandı

KIZILELMA İÇİN 60'A KADAR TEDARİK PLANI

Fransız basını, Endonezya'nın Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA insansız savaş uçağına yönelik anlaşmasını da ele aldı:

"Jakarta, 12 KIZILELMA için kesin sipariş verirken 48 ilave hava aracı için opsiyon hakkına sahip bulunuyor. Böylece Endonezya'nın gelecekteki KIZILELMA filosu 60 hava aracına kadar ulaşabilecek."

Forum Militaire, KIZILELMA'nın insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek yeni nesil insansız muharip hava araçları arasında bulunduğunu yineledi.

Analizde, "Kızılelma için imza atarak Endonezya, bugün yalnızca birkaç ordunun ciddiyetle hazırlık yaptığı bir kabiliyete sahip oluyor" ifadelerine yer verildi.

Fransız basını KAAN'ın uluslararası pazardaki geleceği açısından Amerikan menşeli bileşenlerin önemli bir başlık oluşturduğunu öne sürdü.

Uçağın mevcut motorunun Amerikan General Electric üretimi F110 olduğu hatırlatılan analizde, Endonezya'nın dışa bağımlılığı ve ihracat kısıtlamalarını azaltmak istediğine yer verildi.

Fransız yayın, Türkiye'nin yerli motor geliştirme çalışmalarının bu nedenle kritik önem taşıdığını belirtti:

"Elbette Ankara'nın taahhütlerini yerine getirmesi şartıyla" ifadesini kullanan yazar 48 savaş uçağının planlanan takvimde teslim edilmesinin büyük bir endüstriyel sınav olacağını gündeme getirdi.

"TÜRK SAVAŞ UÇAĞINA KÜRESEL KAPILAR AÇILABİLİR"

Öte yandan Malezya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan gibi potansiyel müşterilere işaret edilen analizde şu ifadeler kullanıldı:

"Endonezya anlaşması, Türk savaş uçağının İstanbul'un çok ötesine, küresel bir yayılıma kapı aralayabilir."

Türkiye'nin Endonezya ile geliştirdiği savunma ortaklığının Güneydoğu Asya'daki konumunu da güçlendirebileceğini belirten Forum Militaire, "Jakarta buradan benzeri görülmemiş bir stratejik özerklik elde ediyor. Ankara ise Güneydoğu Asya'da ağırlığı olan bir müttefik kazanıyor" değerlendirmesini paylaştı.

Fransanın Rafale sattığı ülke KAANı seçti! Ankara jeopolitik zafer kazandı

İTALYA DA TÜRK SİHA'SI TEDARİK EDİYOR

Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki faaliyetlerinde de yeni bir gelişme yaşandı.

İtalya Hava Kuvvetleri, Baykar ile İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun ortak girişimi LBA Systems tarafından geliştirilen Astore Levante SİHA'dan 6 adet tedarik edecek.

Bayraktar TB3 temel alınarak geliştirilen platformun tedarik sürecini İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva doğruladı.

Sözleşme yürürlüğe girerken platformun sertifikasyon sürecinin 2026 sonu ile 2027 başı arasında tamamlanması bekleniyor.

TÜRK MÜHİMMATLARIYLA SERGİLENDİ

Astore Levante, daha önce ROKETSAN üretimi MAM ailesi güdümlü mühimmatlar ve Baykar'ın KEMANKEŞ-1 mini seyir füzesiyle birlikte sergilendi.

İtalya Hava Kuvvetleri, platforma Avrupa menşeli mühimmatların entegre edilmesi için de çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda MBDA ve İtalyan savunma sanayisi şirketleriyle görüşmeler gerçekleştiriliyor.

PREDATOR FİLOSUNUN YERİNİ ALACAK

Astore Levante'nin İtalya Hava Kuvvetlerinin MQ-1 Predator filosunun yerini alması planlanıyor.

Yeni SİHA'nın istihbarat, gözetleme, keşif ve silahlı görevlerde kullanılması öngörülüyor.

İtalya Deniz Kuvvetleri de daha önce Bayraktar TB3'ü, F-35B savaş uçaklarının konuşlandırıldığı Cavour uçak gemisinde görev yapabilecek bir platform olarak değerlendirmişti.

Bayraktar TB3 hâlihazırda Türk Deniz Kuvvetlerinin TCG ANADOLU gemisinde görev yapıyor. Endonezya'nın İtalya'dan satın aldığı Garibaldi uçak gemisinde de TB3'lerin konuşlandırılması bekleniyor.

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