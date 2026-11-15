11 Eylül'den bu yana en büyük kriz! Trump sessizliğini bozdu, faturayı Biden'a kesti

ABD hava sahasında cuma günü başlayan ve binlerce uçuşun iptal edilmesine yol açan rötar ve kalkış yasağı krizi derinleşiyor. Hava trafiğindeki kilitlenmenin normale dönme takvimi ertelenirken, sessizliğini bozan Başkan Donald Trump faturayı Joe Biden yönetimine kesti. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise 1960'lardan kalma altyapıya dikkat çekerek istifa çağrılarını reddetti.

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Dünyanın en büyük ekonomisi ve teknolojik dev gücü ABD, hava trafik kontrol sistemindeki arıza yüzünden tarihinin en büyük ulaşım krizlerinden birini yaşıyor. Cuma günü patlak veren iletişim kablosu skandalının ardından konulan kalkış yasağı etkilerini sürdürürken, yönetimin duyurduğu "normale dönüş" takvimi bir gün daha ertelendi.

RÖTARLAR YARIN DA SÜRECEK

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford daha önce yaptığı açıklamada uçuşların pazar günü mesai bitimiyle normale döneceğini duyurmuştu. Ancak Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, pazar sabahı katıldığı ABC News yayınında sürecin uzayacağını kabul etti.

Bakan Duffy, Cuma günkü kesinti nedeniyle uçakların ve mürettebatın yanlış havalimanlarında kaldığını belirterek, "Hava sahasında işlerin bugün düzelmeye başladığını göreceğiz ancak tam anlamıyla normale dönmemiz muhtemelen yarını bulacak" ifadelerini kullandı. Seyahat takip platformu FlightAware verilerine göre sadece pazar sabahı itibarıyla ABD kalkışlı, varışlı veya iç hat olmak üzere 1.460 uçuş tamamen iptal edildi.

TRUMP SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Günlerdir yaşanan kaos karşısında sessiz kalan Başkan Donald Trump ise yaptığı açıklamayla topu Joe Biden’a attı. Biden yönetimini tam bir "FAA felaketi" olarak nitelendiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Dokundukları her şeyi berbat ettiler. Büyük paralar akılsızca harcandı; zaten eski ve bozuk olan sistem, başladıkları andakinden de kötü hale getirildi."

Trump, partisinin son iki yıldır çoğunluğu elinde bulundurduğu Kongre'ye de çağrıda bulunarak, demode kalan hava trafik altyapısının yenilenmesi için acil fon onaylanması gerektiğini vurguladı.

1960'LARDAN KALMA RADAR SKANDALI VE İSTİFA TARTIŞMASI

AFP'nin haberine göre; aksaklığın eski bakır tel iletişim hatlarının hatalı değiştirilmesi yüzünden yaşandığını belirten yetkililer eleştirilerin hedefinde. Muhalefetten gelen istifa çağrılarını CNN ekranlarında cevaplayan Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise istifa etmeyeceğini belirtti:

"Bir iş yapıp işler ters gittiğinde elbette bakan olarak sorumluluk benim. Ancak bana nasıl bir enkaz devredildiğini de açıklamak zorundayım. 1960’lardan kalma radarlarla hizmet vermeye çalışıyoruz."

Sistemin modernizasyonu için Kongre'den 50 milyar dolarlık dev bir bütçe talep eden Duffy, milletvekillerini bu kritik anın gereğini yapmaya davet etti.

11 Eylül'den bu yana en büyük kriz! Trump sessizliğini bozdu, faturayı Biden'a kesti

DEMOKRATLAR TEPKİLİ: İKİ YILDIR NEYİ BEKLİYORDUNUZ?

Kriz üzerine harekete geçen Demokratlar ise Trump yönetiminin iddialarını sert bir dille reddetti. Demokrat temsilciler, Cumhuriyetçilerin iki yıldır Kongre çoğunluğuna sahip olduğunu hatırlatarak, söz konusu altyapı bütçelerinin ve modernizasyon adımlarının şimdiye kadar rahatlıkla atılmış olabileceğini savundu.

11 EYLÜL'DEN BU YANA İLK

11 Eylül saldırılarından bu yana ülke genelinde ikinci kez bu denli geniş kapsamlı bir kalkış yasağının uygulanması, ABD'nin eskiyen kritik altyapısına dair güvenlik ve yeterlilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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