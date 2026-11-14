ABD'de uçuş krizi bitmiyor! Binlerce sefer iptal edildi, gözler pazar gününde

ABD'de hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim arızası nedeniyle ülke genelinde 4 saatten fazla durdurulan uçuşlar yeniden başladı. Bu süreçte iptal ve gecikmeler devam ederken, yetkililer hava ulaşımının pazar günü tamamen normale dönmesini bekliyor.

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ABD'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan iletişim arızasının ardından başlayan uçuş krizi, operasyonların yeniden devreye alınmasına rağmen devam ediyor. Ülke genelinde 4 saatten fazla süren uçuş durdurma kararının ardından binlerce sefer aksarken, çok sayıda yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

Yetkililer, uçuş programlarının pazar günü mesai bitimine kadar normale dönmesini bekliyor.

ABDde uçuş krizi bitmiyor! Binlerce sefer iptal edildi, gözler pazar gününde

12 BİN UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düzenlediği basın toplantısında, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) 13 Kasım'da aldığı uçuşları durdurma kararı sırasında havada bulunan 3.500 uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı. Sistemin yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığını belirten Duffy, yaşanan aksaklığın yalnızca eski donanımlardan kaynaklanmadığını, telekomünikasyon altyapısının da güncelliğini yitirdiğini ifade etti.

Rutin bakım çalışmaları sırasında eski bakır kablolar üzerinden hizmet veren telekomünikasyon hatlarının fiber optik altyapıya dönüştürüldüğünü aktaran Duffy, arızanın yönlendirici ekipmandan mı yoksa yüklenici firmanın çalışmalarından mı kaynaklandığının henüz netleşmediğini söyledi.

Olayın siber saldırıdan kaynaklandığına dair bir bulgu bulunmadığını belirten Duffy, sistemlerin yürütülen çalışmaların izole edilmesinin ardından yeniden devreye girdiğini kaydetti.

FAA Yöneticisi Bryan Bedford ise uçuşların durdurulması kararının, sistemdeki istikrarsızlığın nedenleri araştırılırken hava sahasındaki yoğunluğu ve operasyonel baskıyı azaltmak amacıyla alındığını bildirdi.

Cuma günü için planlanan yaklaşık 50 bin uçuşun 30 bini, durdurma kararı alındığında tamamlanmış veya havada bulunuyordu. Kalan seferlerden 8 bini gerçekleştirilebilirken, yaklaşık 12 bin uçuş yapılamadı. Bunların 9 bininin ticari uçuş olduğu belirtildi.

BUGÜN DE BİNLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLECEK

Sistemin yeniden çalışmaya başlamasına rağmen hava yolu şirketlerinin operasyonlarını toparlaması zaman alıyor. Uçakların ve mürettebatın yeniden doğru noktalara ulaştırılması, sefer programlarının oluşturulmasını zorlaştırıyor.

Bedford, cumartesi günü planlanan 41 bin uçuşun yaklaşık 4 ila 5 bininin iptal edilmesinin beklendiğini açıkladı. Hava yolu şirketlerinden alınan bilgilere göre uçuş programlarının pazar günü mesai bitimine kadar tamamen normale dönmesi öngörülüyor.

FlightAware verilerine göre Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla ABD genelinde 4 binden fazla uçuş iptal edilirken, 3 binden fazla seferde gecikme yaşandı.

ABDde uçuş krizi bitmiyor! Binlerce sefer iptal edildi, gözler pazar gününde

DUFFY'DEN KONGRE'YE 50 MİLYAR DOLARLIK ÇAĞRI

Yaşanan kriz, ABD'nin hava trafik kontrol altyapısındaki teknolojik eksiklikleri de yeniden gündeme taşıdı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kontrol merkezleri ve iletişim sistemlerinin modernize edilmesi gerektiğini vurgulayarak Kongre'den hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için 50 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını istedi.

Duffy, mevcut sistemlerin günümüzün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek altyapı yatırımlarının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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