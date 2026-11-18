Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolseverler ise ''Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, BJK-GS derbisi ne zaman oynanacak?'' sorularını gündeme taşıdı.

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UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 21 Kasım 2026 Cumartesi günü başlayacak. Haftanın ilk mücadelesinde Gençlerbirliği ile Gaziantep FK saat 13.30'da karşılaşacak. Aynı gün Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor ve Galatasaray-Samsunspor maçları saat 16.00'da oynanacak. Günün son karşılaşmasında ise Kocaelispor ile Fenerbahçe saat 19.00'da sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, BJK-GS derbisi ne zaman oynanacak?

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Milli aranın ardından gözler BJK-GS derbisine çevrildi!

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, BJK-GS DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçının tarihi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, ezeli rakibini 30 Kasım 2026 Pazartesi günü sahasında ağırlayacak. BJK-GS derbisi saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Milli aranın ardından gözler BJK-GS derbisine çevrildi!

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

BJK-GS derbisine Beşiktaş'ın stadı Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında kendi sahasında ve taraftarının desteğiyle mücadele edecek.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Milli aranın ardından gözler BJK-GS derbisine çevrildi!

SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI



21 Kasım 2026 Cumartesi

•⁠ ⁠13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

•⁠ ⁠16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

•⁠ ⁠16.00 Galatasaray - Samsunspor

•⁠ ⁠19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe



22 Kasım 2026 Pazar

•⁠ ⁠13.30 Erzurumspor FK - Göztepe

•⁠ ⁠16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

•⁠ ⁠16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş

•⁠ ⁠19.00 Trabzonspor - Eyüpspor



23 Kasım 2026 Pazartesi

•⁠ ⁠20.00 İstanbul Başakşehir FK - Arca Çorum FK

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI

27 Kasım 2026 Cuma

•⁠ ⁠20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor

•⁠ ⁠20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

28 Kasım 2026 Cumartesi

•⁠ ⁠16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği

•⁠ ⁠19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler

29 Kasım 2026 Pazar

•⁠ ⁠13.30 Arca Çorum FK - Kocaelispor

•⁠ ⁠16.00 Eyüpspor - İstanbul Başakşehir FK

•⁠ ⁠19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

30 Kasım 2026 Pazartesi

•⁠ ⁠19.00 Göztepe - Trabzonspor

•⁠ ⁠21.00 Beşiktaş - Galatasaray

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ PROGRAMI

4 Aralık 2026 Cuma

•⁠ ⁠20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

5 Aralık 2026 Cumartesi

•⁠ ⁠13.30 TÜMOSAN Konyaspor - Gaziantep FK

•⁠ ⁠16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Corendon Alanyaspor

•⁠ ⁠19.00 İstanbul Başakşehir FK - Fenerbahçe



6 Aralık 2026 Pazar

•⁠ ⁠13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor

•⁠ ⁠16.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

•⁠ ⁠16.00 Beşiktaş - Samsunspor

•⁠ ⁠19.00 Trabzonspor - Arca Çorum FK



7 Aralık 2026 Pazartesi

•⁠ ⁠20.00 Kasımpaşa - Göztepe

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