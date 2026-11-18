G.Saray, UEFA’ya saha zeminiyle ilgili başvuru yaptı. Bakımda olan saha zeminini korumak için Samsunspor maçını Başakşehir’e alan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde de kritik bir hamlede bulundu.

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Süper Lig’de haftalardır liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’ın en büyük problemleri sakatlıklar ve saha zemini. Aslında ilk sorunun sebebi ikincisi! Victor Osimhen’in ardından Rafael Leão’nun da sakatlığının nedeni olarak RAMS Park’ın bozuk zemini gösterildi. Takımlarını uzun süre yalnız bırakacak olan bu iki oyuncunun yanı sıra millî takımdan Uğurcan Çakır da sakat döndü. Hem zemin hem de sakatlıklar konusunda alarma geçen sarı kırmızılılar, Uğurcan Çakır’ı ve saha zeminini riske atmamak için harekete geçti.

Rams Park

İSTEK KABUL EDİLDİ

TFF’ye başvurarak iç sahada oynanacak Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadı’na alınmasını sağlayan Galatasaray yönetimi, UEFA’ya da başvuruda bulundu. Samsunspor maçının ardından İngiliz ekibi Aston Villa’yı İstanbul’da ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, maç saatine kadar zeminin bozulmaması için UEFA’dan destek istedi. Aston Villa’nın son antrenmanını RAMS Park’ta değil, kendi tesislerinde yapmasını isteyen Galatasaray yönetiminin hem UEFA’dan hem de İngiliz ekibinden olumlu cevap aldığı öğrenildi.

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