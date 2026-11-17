Fenerbahçe'nin, CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın transferi için geçtiğimiz hafta Rus ekibinin başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdikten sonra ara transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertlilerin, adı Galatasaray ile de anılan Matvey Kislyak için atağa geçtiği belirtildi.

CSKA BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

HT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, gelecek vadeden orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın transferi için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin, oyuncunun transferi için geçtiğimiz hafta CSKA Moskova Başkanı ile görüştüğü belirtildi.

GALATASARAY DA DEVREDE

Matvey Kislyak'a yalnızca Fenerbahçe'nin değil, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği biliniyor. Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, genç futbolcuya iki İstanbul devinin de ilgi duyduğunu belirterek "Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin onunla ilgilendiğini biliyorum, bu doğru" ifadelerini kullanmıştı.

Matvey Kislyak

KISLYAK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer iddiaları hakkında konuşan Matvey Kislyak ise Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kendisine herhangi bir teklif ya da telefon gelmediğini söylemişti.

Rus fubolcu, transfer söylentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" demişti. Transfer söylentilerinin kendisi üzerinde baskı oluşturmadığını da belirten Kislyak, "Her transfer döneminde böyle söylentiler çıkıyor. Şimdi Batrakov da sürekli gol atıyor, bu yüzden söylentiler daha da artıyor. Tamamen sakinim, bu ilk kez yaşanmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Matvey Kislyak

SEZON PERFORMANSI

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 18 karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 25 milyon avro olarak gösterilen Kislyak'ın, CSKA ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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