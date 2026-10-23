ÖZEL | Ferhat Öztorun'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu: "Maçı 3-1 kazanırlar"

Lille’i deplasmanda 4-2 mağlup ederek moral depolayan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine odaklandı. 19 puanla Süper Lig’in zirvesinde yer alan Okan Buruk ve öğrencileri, şimdiden 3 puana kilitlendi. Sarı-kırmızılıların eski oyuncularından Ferhat Öztorun, zorlu mücadeleye dair Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Öztorun, karşılaşmada öne çıkabilecek isimlere değinirken maçın skoruna dair de net bir tahminde bulundu.

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Süper Lig'de ve Avrupa’da etkileyici performansıyla dikkat çeken Galatasaray, gözünü dev derbiye çevirdi. RAMS Park'ın büyüleyici atmosferinde Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan zaferle ayrılmayı ve liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Galatasaray altyapısından yetişen ve önemli başarılara imza atan eski yıldız Ferhat Öztorun, kritik sınav öncesinde Türkiye Gazetesi'ne özel röportaj verdi.

“YİNE ŞAMPİYONLUK ADAYI”

Galatasaray’ın Lille deplasmanında aldığı 4-2’lik galibiyeti değerlendiren Ferhat Öztorun, “Lille maçında alıştığımız Galatasaray gibiydi: Ön alan baskılarını iyi uygulayan, orta sahadaki topları daha çok toparlayan ve hücuma çıkan... Lille’deki mücadele, tam da derbi öncesinde ilerisi için hem umut hem moral oldu. Sezon başında çok fazla eleştiriye maruz kalmışlardı fakat bugün gelinen noktada yine lider pozisyonda ve form tutmaya başladılar; bazı oyuncuların formu da artıyor. Şimdiye kadar oluşan tabloya bakarsak, Trabzonspor ile birlikte şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Ferhat Öztorun

“KUPALARA ALIŞKIN BİR İSİM”

Teknik direktör Okan Buruk’un başarılarına değinen Öztorun, “Okan Hoca, futbolculuk kariyerinde de sürekli kupalar kazanmış, şampiyonluklar yaşamış bir isimdi. Galatasaray kariyerinde de 4 yıldır şampiyon oluyor ve bu sene de 8. hafta sonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda. Çok başarılı bir kariyere sahip ve bunu sürdürmeye devam ediyor. Bunun yanında, büyük takımlarda oyuncu yönetimi, yıldız isimlerin idaresini sağlamak hiç kolay bir iş değil; açıkçası bunu da çok başarılı bir şekilde yaptığını düşünüyorum.” diye konuştu.

“TARAFTAR ŞOV YAPACAK”

Galatasaray taraftarının derbideki rolünü açıklayan eski yıldız, “Galatasaray taraftarı her zamanki gibi tribünde şovunu yapacaktır. Taraftarın sahaya etkisi çok büyük ve yüksek. Bu yüzden rakibin maça başlarken ilk olarak o baskıyı kırması gerekecektir. Seyirciyle senkronize olan bir futbolcu grubu da sahada olunca rakip bunu ciddi şekilde hissediyor. Bu durum takıma ekstra bir motivasyon ve güç sağlıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın en büyük avantajı, her zamanki gibi kendi sahası ve taraftarı olacak.” ifadelerini kullandı.

Rams Park

“ÖN ALAN BASKISINDA ÇOK İYİ”

Derbide sarı-kırmızılılarda öne çıkmasını beklediği isimlerden bahseden 39 yaşındaki futbol adamı, şöyle devam etti: “Galatasaray, ön alan baskısını çok iyi yapıyor. Ayrıca geçiş oyununu da çok iyi oynayabilen bir takım, çünkü kadrosunda bu tarza uygun oyuncular var. Bir tarafta Barış Alper, diğer tarafta sahalara dönen Osimhen ve son zamanlarda form tutan Yunus... Batrakov da çok iyi ceza sahası koşuları yapabiliyor; yükselen bir form grafiği var. Savunmada ise Sánchez ön plana çıkıyor. Geniş alanda savunma yapabilmek bir stoper için çok önemlidir ve Sánchez bu özelliklere sahip bir oyuncu, geriyi çok iyi topluyor.”

Galatasaray Futbol Takımı

“GOLE DOYACAK GİBİ DEĞİL”

Şimdiye kadar oynadığı 8 resmi maçta 7 gol ve 3 asistlik performansa imza atan Osimhen’e ayrı bir parantez açan Ferhat Öztorun, “Bazı oyuncular vardır; futbolu büyük bir aşk ve tutkuyla oynarlar. Mesela Osimhen’de de bunu net bir şekilde görüyoruz: Otuz gol atsa bile bir sonraki golü atmak için yine aynı hırsı ve azmi gösterir. Sahada yine aynı arzulu hareketleri yapar, çünkü bu onun yapısında var. Gole bir türlü doymuyor ve doyacak gibi de değil; sürekli golü arıyor, sürekli savunmayı zorluyor. Takım oyunu açısından bu tip oyuncular elbette çok kritik bir profil oluşturuyor. Ben bundan sonra da durumun aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.” diye konuştu.

“GALATASARAY 3-1 KAZANIR”

Galibiyete yakın tarafla ilgili net tespitlerde bulunan Öztorun, “Galatasaray, yine bildiğimiz oyunu sergileyecektir. Özellikle kendi taraftarı önünde ve kendi sahasında oynamanın verdiği avantajla, maçın ilk dakikasından itibaren ön alan baskısını yoğun bir şekilde hissettirecektir. Fenerbahçe’nin oyuna ortak olabilmesi için ilk etapta bu baskıya direnmesi ve karşılık vermesi gerekiyor. Bu şartlar altında Galatasaray galibiyete bir adım daha yakın. Galatasaray’ı hem evinde oynaması hem de taraftar avantajı ve son zamanlardaki yüksek moraliyle öne çıkan taraf olarak görüyorum. Maçı 3-1 kazanacaklarını düşünüyorum.” dedi.

Victor Osimhen

“FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK BİR FIRSAT”

Sarı-lacivertlilerin son dönemdeki performansını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’de işlerin pek de olumlu gittiği söylenemez. Bu durumdan toparlanmak bazen kolay olmayabiliyor; çünkü her şey üst üste gelecek galibiyetlere bağlı. Sezon başında eleştiri okları Galatasaray’ın üzerindeyken, son dönemde Fenerbahçe’ye çevrilmiş durumda. Bu maç, üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak adına kritik bir fırsat. Fenerbahçe, galip gelebilirse bambaşka bir moral ve motivasyon yakalayacaktır. Kazanan tarafın ciddi bir ivme kazanacağı bir döneme giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GREENWOOD BOŞ BIRAKMAYA GELMEZ”

Sarı-lacivertlilerin formda isimlerine dikkat çeken ve Galatasaray’a uyarılarda bulunan 39 yaşındaki antrenör, “Oğuz Aydın, bu aralar çok formda. Greenwood da çok özellikli biri; boş bırakmaya gelmeyen, son derece seri, süratli ve yetenekli bir oyuncu. Muriqi, Süper Lig için saha içi karakteriyle fark oluşturuyor; pivot santrfor rolünü çok başarılı oynuyor. Sırtı dönük top alabiliyor, pas trafiğine katılabiliyor ve yan toplarda tehlike oluşturuyor. Bununla birlikte orta sahada çok ciddi bir mücadele yaşanacağını ve asıl düğümün orada çözüleceğini düşünüyorum; çünkü iki tarafın da orta sahası çok güçlü.” sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı

“DERBİLER STRESLİ VE KEYİFLİDİR”

Kariyeri boyunca oynadığı derbi maçlarındaki atmosferi anlatan 39 yaşındaki çalıştırıcı, “Galatasaray’da Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı da maçlar oynadım. Fakat her ne olursa olsun, bunu yaşayan bir oyuncu olarak Galatasaray-Fenerbahçe maçının atmosferi diğer derbilerden farklı bir seviyede. Orada çok farklı bir ortam oluşuyor. Derbilerin atmosferleri güzeldir, streslidir, keyiflidir; izleyenlere büyük zevk verir. Zaten ligde birçok insan özellikle bu maçları bekler. O yüzden çok keyifli ve heyecanlı olacağı yönünde ben de bir beklenti içerisindeyim.” dedi.

“3-2’LİK ZAFER ÇOK ÖZELDİ”

2006 yılında Ali Sami Yen’de Türkiye Kupası maçında galip geldikleri Fenerbahçe derbisinden bahseden eski yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: “Ben normalde o maçta yedek kulübesindeydim. Galatasaray’ın bir korner atışında Orhan Ak sakatlandı. O dönemde yedek kulübesinde Ergün Penbe ağabey ile ben vardım. Teknik direktörümüz Eric Gerets’in Ergün ağabeyi oyuna alacağını tahmin ediyordum ama bir anda benim ismimi söyleyince büyük bir heyecanla apar topar oyuna girdim. Oyuna girdikten sonra maç benim adıma çok olumlu geçti, iyi bir performans sergiledim. Maçı da 3-2 kazandık. Benim için çok özel ve unutulmaz bir andı, hâlâ hafızamdaki tazeliğini koruyor.”

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