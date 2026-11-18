Yeraltı dizisinin 22. bölüm finalinde Merdan'ın vurulmasının ardından gözler 23. bölüme çevrildi. Burak Sevinç'in canlandırdığı karakterin hastaneye kaldırıldığı yeni bölüm tanıtımı, izleyicilerin dikkatini çekti. Merdan'ın sağlık durumu ve oyuncunun dizideki geleceği merak ediliyor.

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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, 18 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Rüzgar'ın silahlı saldırısına uğrayan Merdan'ın son durumu ve Bozo ile Rüzgar arasındaki hesaplaşma, bölümün öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor. Burak Sevinç'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin araştırmalar da sürüyor.

YERALTI MERDAN ÖLDÜ MÜ?

NOW'ın Yeraltı dizisinde 11 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 22. bölümün son sahnesinde Merdan, Rüzgar tarafından vuruldu. Yaşanan saldırının ardından karakterin sağlık durumu belirsizliğini korurken 23. bölüm fragmanındaki hastane sahneleri izleyicilerin dikkatini çekti. Fragmanda Merdan'ın hastaneye kaldırıldığı ve doktorların "Nabız yok" dediği görülüyor. Ancak bu sahneler, karakterin hayatını kaybettiğini kesin olarak doğrulamadı. Merdan'ın kurtulup kurtulamayacağı ve olayın hikayeyi nasıl etkileyeceği, dizinin yeni bölümünde cevap bulacak.

Yeraltı'nın 18 Kasım'da yayınlanacak 23. bölümünde Merdan'ın vurulmasının ardından Bozo ile Rüzgar arasındaki gerilim devam edecek. Yeni bölüm öncesinde paylaşılan bilgilere göre Bozo, yaşanan saldırının hesabını sormak için harekete geçecek. Rüzgar ile Gülsüm Ana'nın evinde yapılacak görüşme de iki taraf arasındaki anlaşmazlığı daha önemli bir noktaya taşıyacak.

Yeraltı Merdan öldü mü, Burak Sevinç diziden ayrıldı mı?

BURAK SEVİNÇ DİZİDEN AYRILDI MI?

Yeraltı dizisinde Merdan Hanoğlu karakterine hayat veren Burak Sevinç'in kadrodan ayrılıp ayrılmadığı, 22. bölümdeki silahlı saldırı sahnesinin ardından merak ediliyor. Karakterin ağır yaralanması ve yeni bölüm fragmanında hastaneye kaldırılması, oyuncunun diziden ayrılacağı yönündeki iddiaları artırdı. Ancak 18 Kasım 2026 itibarıyla Burak Sevinç'in Yeraltı dizisinden ayrıldığına ilişkin oyuncudan, yapım ekibinden veya NOW'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeraltı Merdan öldü mü, Burak Sevinç diziden ayrıldı mı?

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 27 Ekim 1985 tarihinde Zonguldak'ta doğdu. 41 yaşında olan oyuncu, aynı zamanda müzisyen kimliğiyle tanınıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde eğitim gören Sevinç, öğrenimini ikinci sınıfta bırakarak müzik kariyerine yöneldi. Keman, ud, kanun ve gitar çalan Sevinç, bir dönem Enbe Orkestrasında profesyonel müzisyen olarak görev yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2011 yılında Babam İçin dizisiyle başlayan Burak Sevinç, Kurtlar Vadisi Pusu, Söz, Leke ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde Merdan Hanoğlu karakterini canlandırıyor.

BURAK SEVİNÇ OYNADIĞI DİZİLER

Babam İçin - 2011

Yol Ayrımı - 2012

Ben Onu Çok Sevdim - 2013

Kurtlar Vadisi Pusu - 2013-2015

Evli ve Öfkeli - 2015-2016

Altınsoylar - 2016

Söz - 2017-2019

Leke - 2019

Kırmızı Oda - 2020-2021

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli - 2022

İçimizdeki Ateş - 2022

Hudutsuz Sevda - 2023-2025

Yeraltı - 2026 - günümüz

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