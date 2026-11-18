Gelinim Mutfakta 18 Kasım puan durumu, haftanın üçüncü gününde çeyrek altın mücadelesinin başlamasıyla araştırılıyor. Aslı Hünel'in sunduğu yarışmada Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba, Patlıcanlı Saksı Mantısı hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalışıyor. Günün birincisi ve haftalık toplam puanlar izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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Gelinim Mutfakta'nın 18 Kasım Çarşamba bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü çeyrek altını için mutfağa girdi. Pazartesi günü Ceren'in, salı günü ise Sevim'in birinci olduğu yarışmada gözler yeni puanlamaya çevrildi. Kayınvalidelerin değerlendirmeleri, cuma günü yapılacak haftalık final öncesinde sıralamayı etkileyecek.

18 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yayınlanan 1953. bölümünde Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba, günün birincisi olmak için yarışıyor. Haftanın üçüncü gününde gelinlerden Patlıcanlı Saksı Mantısı hazırlamaları istendi. Yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde yemeklerini tamamlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sunacak. Puanlama sonucunda en yüksek puanı toplayan gelin, günün çeyrek altınını kazanacak. 18 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi ve günlük puanları henüz açıklanmadı.

18 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk iki gününde farklı yarışmacılar çeyrek altının sahibi oldu. 16 Kasım Pazartesi günü Tavuklu Patates Kulesi hazırlayan gelinler arasında Ceren, 19 puanla birinciliği elde etti. 17 Kasım Salı günü ise İslim Kebabı yapılan bölümde Sevim, 22 puan toplayarak günün birincisi oldu.

18 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 18 Kasım Çarşamba günü yapılacak değerlendirme, haftalık puan sıralamasında değişikliklere neden olabilecek. puan durumu belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

17 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Sevim: 22

Tuğba: 15

Yeşim: 13

Ceren: 9

18 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu

16 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Ceren: 19

Sevim: 16

Yeşim: 12

Tuğba: 8

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