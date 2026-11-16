16 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi ve puan durumu belli oldu. Yeni haftanın ilk bölümünde çeyrek altın mücadelesinin kazananı açıklandı. Aslı Hünel'in sunduğu yarışmada Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba mutfağa girerken Cemile'nin programda yer almaması dikkat çekti. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Cemile neden yok? İşte 16 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

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Gelinim Mutfakta'nın 16 Kasım Pazartesi bölümünde yarışmacılar Tavuklu Patates Kulesi hazırladı. Geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmanın ardından Cemile'nin yerine Ceren'in katıldığı yarışmada gözler kayınvalidelerin vereceği puanlara çevrildi. Yeni haftanın ilk çeyrek altınının sahibi, gün sonunda yapılacak değerlendirmeyle belirlenecek.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Kasım 2026 Pazartesi günü ekrana gelen 1951. bölümünde Ceren, Sevim, Yeşim ve Tuğba günün birincisi olmak için yarıştı. Yarışmacılar, verilen süre içerisinde aynı tarifi uygulayarak yemeklerini tamamlamaya çalışırken hazırlanan tabaklar kayınvalideler tarafından değerlendirildi. Tadım sırasında yapılacak puanlamanın ardından en yüksek puanı alan Ceren oldu ve çeyrek altını kazandı.

16 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Cemile neden yok? Puan durumu netleşti

GELİNİM MUTFAKTA CEMİLE NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Gelinim Mutfakta'da Cemile, 13 Kasım 2026 Cuma günü yayınlanan haftanın finalinde yaşanan tartışma nedeniyle yarışmadan iki hafta uzaklaştırıldı. Programın 1950. bölümünde Cemile ile Yeşim arasında çıkan anlaşmazlığın büyümesinin ardından sunucu Aslı Hünel, Cemile'ye kırmızı kart gösterdi. Alınan karar doğrultusunda Cemile ve kayınvalidesi Ulviye Hanım'ın iki hafta boyunca Gelinim Mutfakta stüdyosuna katılamayacağı duyuruldu. Aslı Hünel'in kararı açıklamasının ardından yarışmanın o haftaki eleme sürecinde de değişikliğe gidildi. Cemile'nin uzaklaştırılması nedeniyle 13 Kasım Cuma günü herhangi bir gelin elenmedi.

16 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 16 Kasım Pazartesi günü yeni haftanın ilk puanlaması gerçekleştirild. Yarışmacılar, Tavuklu Patates Kulesi yemeğini hazırladıktan sonra tabaklarını değerlendirmeye sunacak.

16 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Cemile neden yok? Puan durumu netleşti

Ceren: 19

Sevim: 16

Yeşim: 12

Tuğba: 8

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