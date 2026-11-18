Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının oturum tarihlerini yayımladığı sınav takviminde duyurdu. Sınav kılavuzunda ise sınav yerlerinin açıklanacağı tarih belirtildi. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Öğrenciler sınav yerlerini hangi tarihte öğrenebilecek?

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MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından yayımlanan 2026-2027 sınav takvimi sonrasında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının tarihleri netleşti. Belirlenen takvime göre, AÖL 1.dönem sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini bekliyor.

AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının tarihi şu şekilde;

Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da

Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00’te yapılacak.

AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Kasım ayının büyük bir kısmının geride kalması nedeniyle sınav giriş belgelerinin yayımlanmasına da kısa bir süre kaldı. AÖL yazılı sınavına girecek adaylar, 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

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