Konya’da yıllardır süren "Şivlilik" geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların yaklaşmasıyla birlikte 2026 Şivlilik tarihi bir kez daha gündeme geldi. Sabah saatlerinde sokağa çıkan çocuklar kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" topluyor. Peki, bu yıl Şivlilik ne zaman, hangi tarihte?

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Konya’da üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik için hazırlıklar günler öncesinden başlar. Şivlilik geleneği; paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi değerleri çocuklara küçük yaşta aktarma özelliğiyle biliniyor. Çocuklar kapı kapı dolaşarak kendileri için hazırlanan ikramları toplar. Geçmişte kuru üzüm ve leblebi dağıtılırken günümüzde çocuklara çoğunlukla şeker ve çikolata ikram edilir.

Şivlilik ne zaman? 2026 Şivlilik tarihi

ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl, aralık ayına denk geliyor.

Şivlilik, 9 Aralık günü fener alayı ile başlayacak. 10 Aralık günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

ŞİVLİLİK GELENEKLERİ

Şivlilik gününde komşulara pişi, haşhaşlı veya tahinli çörek gibi yemekler, çocuklara ise kuru üzüm, kırık leblebi, kurutulmuş meyve veya gofret, çikolata gibi paketli ürünler dağıtılmaktadır.Bir önceki gece gerçekleştirilen fener alayı etkinliklerinde ateş üzerinden atlama, fener yakma ve ertesi gün çocukların mani okuyarak ev ev gezip çerez toplaması ise bu gelenek ile cadılar bayramı etkinlikleri arasındaki benzerliklerdendir.

Günümüzde çocuklar erken saatler ev ziyaretlerine çıkan çocuklar kapılarını açan evlerin kandilini tebrik eder ve çoğunlukla ikramen çikolata ve şeker alırlar. Öğlene doğru çoğu evin ikramı bitmiş, çoğu çocuk da evine dönmüş olur. Çocukların bazıları ev ziyaretleri esnasında "Şivli şivli şişirdi, erken kalkan pişirdi / İki çörek, bi börek bize şivlilik gerek" gibi manilerden okurlar. Günümüzde, yerel idareler bu kültürel mirası korumak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.



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