İstanbul Beylikdüzü'nde 150 metre yüksekliğindeki 32 katlı bir gökdelenin dış cephesini temizleyen endüstriyel dağcılar, metrelerce yükseklikte iplerle asılı kalarak zorlu bir mesai yürütüyor. Hataya yer olmayan bu meslekte en büyük zorluk ise şiddetli rüzgar.

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir gökdelenin dış cephe temizliğinde görev yapan endüstriyel dağcılar, yüksek katlı binalarda yürüttükleri zorlu görevleri sırasında havadan drone ile görüntülendi.

Yükseklik korkusunu geride bırakarak sıra dışı mesleklerini sürdüren işçiler, bir yandan özel ipler ile güvenli şekilde asılı kalırken diğer yandan yüksek binaların dış cephe temizliğini gerçekleştiriyor.

Beylikdüzünde 100 metrede zorlu mesai! En büyük zorluk şiddetli rüzgar

"10 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM"

Çalışma sırasında en küçük hataya dahi yer olmayan bir meslek yaptıklarını ifade eden Emrah Balıkçı, yaşadıkları en büyük zorluğun rüzgar olduğunu dile getirdi. 10 yıldır sektörde çalıştığını ifade eden Emrah Balıkçı, "Burası 32 katlı yani 150 metreye denk geliyor. Hava şartları iyi olmadığı için burasının temizliği 15 20 gün sürecek. Normal şartlarda bir hafta 10 günlük iş bu. 10 yıldır bu işi yapıyorum. İnsan zamanla alışabiliyor her şeye. İlk çıktığında insan korkabiliyor, ilk zamanlar olduğu için heyecan oluyor. Zamanla bunu atlatıyorsun." dedi.

Beylikdüzünde 100 metrede zorlu mesai! En büyük zorluk şiddetli rüzgar

"EN UFAK BİR HATADA BU İŞİ YAPAMIYORSUN"

Bu iş için 1 hafta eğitim gördüklerini belirten Balıkçı, "Yurt dışından hocalar geliyor. Eğitim sürekli tekrarlanıyor. En ufak bir hatada bu işi yapamıyorsun. Hoca seni bırakıyor. Bu iş en ufak hatayı kabul etmiyor. Bunu ehliyet gibi düşünün. Ehliyet olmadan araba süremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzünde 100 metrede zorlu mesai! En büyük zorluk şiddetli rüzgar

"BUGÜNE KADAR 200 METREYE KADAR ÇIKTIK"

Balıkçı, "Bugüne kadar en yüksek 200 metreye kadar çıktık. Alıştığımız için fark etmiyor. Şu an 5 kat da bize aynı 100 kat da. Rüzgar olduğu zaman tehlike arz ettiği için çalışma yapmıyoruz kesinlikle." dedi.

"CAMA YAPIŞAN VANTUZLARI BIRAKTIĞINDA İÇİNDE BİR ÜRPERTİ OLUYOR"

4 yıldır ağabeyi ile sektörde olduğunu belirten Ümmet Balıkçı, "Rüzgarlı günlerde zor oluyor ama onun dışında zor bir tarafı yok. Üçgen binalarda zorluk yaşıyoruz. Oralarda mesela köşeye geldiğimizde çok rüzgar alıyor, rüzgar bizi arka cepheye atıyor. En zoru odur. İlk başladığında birden boşluğa düştüğün için biraz korku olabiliyor. İlk başladığında cama yapışan vantuzları bıraktığında da içinde bir ürperti oluyor. 4 senedir çok memnunum. Kapalı alanda çalışamayan bir insan böyle bir işe girer." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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