GTA 6, 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece oyuncularla buluşacak. Konsol kullanıcıları çıkış için saatleri sayarken PC oyuncuları ise GTA 6'nın bilgisayarlara ne zaman geleceğini merak ediyor.

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GTA 6, yıllar süren bekleyişin ardından bu gece yeni nesil konsollarda oynanabilecek. Jason ve Lucia'nın Vice City'de geçen hikayesiyle başlayacak yeni macera öncesinde gözler desteklenen cihazlara çevrildi. Peki, GTA 6 PC'ye ne zaman çıkacak, PS4, PS5 ve Xbox'ta oynanabilecek mi?

GTA 6 PC’YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in Grand Theft Auto VI için yayımladığı resmi çıkış takviminde yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları bulunuyor. Şirket, oyunun konsol sürümlerinin çıkış tarihini açıklarken bilgisayar kullanıcılarına yönelik ayrı bir duyuru yapmadı. Oyunun 2027 yılında PC'ye gelebileceğine yönelik iddialar bulunmasına rağmen bu tarihler şirket tarafından doğrulanmadı.

GTA 6 PC’ye ne zaman çıkacak? GTA 6 hangi cihazlarda oynanıyor?

GTA 6 HANGİ CİHAZLARDA OYNANACAK?

Grand Theft Auto VI'nın çıkış platformları Rockstar Games tarafından açıklandı. GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında oynanabilecek. Oyun, PS5, PS5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S kullanıcılarına sunulacak. Buna karşılık PlayStation 4 ve Xbox One, açıklanan desteklenen platformlar arasında yer almıyor.

GTA 6 TÜRKİYE SAATİYLE KAÇTA OYNANACAK?

GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında çıkacak. Rockstar Games'in yerel saat uygulamasına göre Türkiye'deki oyuncular, 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla oyuna erişebilecek.

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