Konya'da polis noktasına gelip nefes alamadığını belirten kadın, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis memurunun heimlich manevrası ile kurtuldu. Kadının boğazına fındık kaçtığı öğrenildi.

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Geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğüne ait bekleme alanında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin bekleme noktasına gelen bir kadın nefes alamadığını işaret ederek polis memurlarından yardım istedi.

POLİSİN MÜDAHELESİYLE KURTULDU

Durumu fark eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Paksoy heimlich manevrası uyguladı. Bu anlar ise KGYS kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, boğazına fındık kaçan kadının polis memurlarına gelerek yardım istediği bu sırada Mehmet Paksoy'un heimlich manevrasıyla kadının boğazına takılan fındığı çıkarttığı görülüyor.

'Nefes alamıyorum' diye çırpındı! Polisten hayat kurtaran heimlich manevrası

"EĞİTİMİNİ EMNİYET TARAFINDAN ALIYORUZ"

Heimlich manevrası yaparak vatandaşı kurtaran Mehmet Paksoy, "Burada Gedavet bölgesi bekleme noktasında çalıştığımız sırada bir hanımefendinin nefessiz kalıp yardım istediğini fark ettik. Bunun üzerine yardım isteyen vatandaşımıza heimlich manevrasıyla soluk borusuna sıkışan cismi çıkartmaya çalıştık. Manevrayla çıkarttık çok şükür. Vatandaşımızın oturmasını ve dinlenmesini sağladık. Daha sonrasında noktamızdan teşekkür ederek ayrıldı. Boğazına sıkışan cisim ise fındık olduğunu söyledi. Biz bu manevraların eğitimini İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alıyoruz. Gerektiği zaman vatandaşlarımıza yardım ediyoruz" dedi.

'Nefes alamıyorum' diye çırpındı! Polisten hayat kurtaran heimlich manevrası

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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