Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle ''2020Yılının Kelimesi/Kavramı''nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı.Öneride bulunmak isteyenler, 6 Aralık 2026'ya kadar kelime/kavram önerilerini ve gerekçelerini gönderebilecek. Peki, TDK yılın kelimesi için öneri nasıl ve nereden yapılır?

Kaydet a- | +A

Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle "2026 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri sürecini başlattı.Türkçenin hak ettiği değeri vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla "2026 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirliyor.İlk kez 2024'te hayata geçirilen bu uygulamayla "kalabalık yalnızlık" ve 2025'te "dijital vicdan", yılın kelimeleri olarak belirlenmişti.

2026 Yılının Kelimesi için öneri süreci başladı! TDK yılın kelimesi için öneri nasıl ve nereden yapılır?

TDK YILIN KELİMESİ İÇİN ÖNERİ NASIL-NEREDEN YAPILIR?

Öneride bulunmak isteyenler için TDK'nin genel ağ sayfasında (https://anket.tdk.gov.tr/) özel bir bölüm açıldı. Öneride bulunmak isteyenler, 6 Aralık 2026'ya kadar söz konusu sayfaya girerek kelime/kavram önerilerini ve gerekçelerini gönderebilecek.

Önerilen kelime ve kavramlar, TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

TDK ve Ankara Üniversitesi, "Yılın Kelimesi/Kavramı"nı halk oylamasıyla belirlemeyi geleneksel hale getirmeyi amaçlıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala