İDO seferleri, 18 Kasım Çarşamba günü Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bazı güzergahlarda iptal edildi. İstanbul, Bursa ve Armutlu arasında seyahat edecek yolcular, deniz otobüslerinin son durumunu ve iptal edilen sefer saatlerini araştırıyor.

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Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. İDO'nun bazı seferleri iptal edilirken BUDO ve Şehir Hatları da belirli güzergahlarda sefer değişikliklerine gitti. Yolculuk yapacak vatandaşlar için 18 Kasım İDO iptal edilen seferler ve güncel ulaşım bilgileri belli oldu.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

18 Kasım 2026 Çarşamba günü Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli lodos, İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Bursa, Armutlu, Yenikapı, Kadıköy ve Kabataş bağlantılı hatlarda yolculuk yapacak vatandaşlar, olumsuz hava ve deniz koşullarından etkilendi.

İDO seferleri iptal mi? 18 Kasım İDO iptal seferler listesi

18 KASIM İDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 18.11.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 18.11.2026 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 18.11.2026 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2026 Yalova-Yenikapı 15:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2026 Yenikapı-Yalova 15:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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