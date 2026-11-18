Balkanlar’dan yeni dalga! 28 ilde yağmur, 3 ilde kar, fırtına kapıda
Hava sıcaklığı düşmeye devam ederken Balkan etkisi geri döndü. Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre 28 ilde sağanak yağış, 3 ilde kar yağışı bekleniyor. Ege, Marmara ve Karadeniz’de ise şiddetli fırtına etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Bugün ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.
MARMARA’DA YİNE YAĞIŞ VAR
Son değerlendirmelere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini bildiren Meteoroloji aynı zamanda pus ve sis için de uyardı.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, yurdun doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
FIRTNANIN ETKİSİ BİTMEDİ
Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara Bölgeleri ile Karadeniz ve Batı Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
28 İLE SAĞANAK, 3 İLE KAR UYARISI
Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle:
|Bölge
|İller
|Marmara Bölgesi
|Bursa, İstanbul, Kırklareli
|Ege Bölgesi
|İzmir, Manisa, Muğla
|Akdeniz Bölgesi
|Adana, Antalya, Hatay
|İç Anadolu Bölgesi
|Ankara, Eskişehir, Nevşehir
|Karadeniz Bölgesi
|Amasya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak
|Doğu Anadolu Bölgesi
|Erzurum, Kars, Malatya, Van
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa
Kar ve karla karışık yağmur beklenen iller şöyle:
|Sıra
|Şehir
|1
|Erzurum
|2
|Kars
|3
|Van