Hava sıcaklığı düşmeye devam ederken Balkan etkisi geri döndü. Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre 28 ilde sağanak yağış, 3 ilde kar yağışı bekleniyor. Ege, Marmara ve Karadeniz’de ise şiddetli fırtına etkili olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Bugün ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

MARMARA’DA YİNE YAĞIŞ VAR

Son değerlendirmelere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Balkanlar’dan yeni dalga! 28 ilde yağmur, 3 ilde kar, fırtına kapıda

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini bildiren Meteoroloji aynı zamanda pus ve sis için de uyardı.

Balkanlar’dan yeni dalga! 28 ilde yağmur, 3 ilde kar, fırtına kapıda

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, yurdun doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Balkanlar’dan yeni dalga! 28 ilde yağmur, 3 ilde kar, fırtına kapıda

FIRTNANIN ETKİSİ BİTMEDİ

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara Bölgeleri ile Karadeniz ve Batı Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Balkanlar’dan yeni dalga! 28 ilde yağmur, 3 ilde kar, fırtına kapıda

28 İLE SAĞANAK, 3 İLE KAR UYARISI

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle:

Bölge İller Marmara Bölgesi Bursa, İstanbul, Kırklareli Ege Bölgesi İzmir, Manisa, Muğla Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Hatay İç Anadolu Bölgesi Ankara, Eskişehir, Nevşehir Karadeniz Bölgesi Amasya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum, Kars, Malatya, Van Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa

Balkanlar’dan yeni dalga! 28 ilde yağmur, 3 ilde kar, fırtına kapıda

Kar ve karla karışık yağmur beklenen iller şöyle:

Sıra Şehir 1 Erzurum 2 Kars 3 Van

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