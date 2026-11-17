Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan üç Kenya vatandaşı, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Kelimeişehadet getirerek İslamiyet'i seçen işçiler "Burak", "İbrahim" ve "Tayyip" isimlerini aldı. İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin rehberliğindeki törende İslam'ı tanıtan kitaplar hediye edilirken, işçilerin kararında mesai arkadaşlarının ve okunan ezanların etkili olduğu belirtildi.

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Kütahya İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çalışan Kenyalı Morgan Kipsang, Hezron Kıpkoech ve Theophılus Kıpchumba Kıprono Müslüman olmak için Müftülüğe başvurdu.

"BURAK", "İBRAHİM" VE "TAYYİP" İSMİNİ ALDILAR

Müftülük binasında İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin rehberliğinde gerçekleştirilen törende kelimeişehadet getiren Kenyalılar Müslüman oldu. Törende Kipsang "Burak", Kıpkoech "İbrahim" ve Kıprono ise "Tayyip" ismini aldı. Müftü İzmirli, bu kişilere Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i tanıtan kitaplar hediye etti.

Kenyalıların İslamiyet'i seçme sürecinde, çalıştıkları fabrikanın yöneticileri ile mesai arkadaşlarının desteklerinin ve camilerde okunan ezanların etkili olduğu öğrenildi. İl Müftüsü İzmirli, vesile olan işletme sahibi ve yönetim kuruluna, OSB'deki Hediye Güral Camisi İmam Hatibi Muzaffer Çam'a teşekkür etti.

Öte yandan yaklaşık 20 gün önce de bir porselen fabrikasında çalışan 3 Kenya vatandaşı daha Müslüman olmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kütahya Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIKütahya

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