TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları)Taşımacılık AŞ’nin 166 sürekli işçi alımı için düzenlediği noter kurası tamamlandı. Adaylar, 21–26 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmişti. Başvuru şartlarını karşılayan adayların nihai listesi için kura çekildi. Peki, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar asil ve yedek listeleri nereden sorgulayabilecek?

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TCDD Taşımacılık AŞ’nin İŞKUR üzerinden 166 daimi işçi alımı için düzenlediği kura çekimi tamamlandı. Kura, 18 Kasım 2026’da saat 10.00’da Genel Müdürlükte 6. Noter huzurunda çekildi. Adaylar, kura sonuçlarına ilişkin duyuruları TCDD Taşımacılık’ın resmî internet sitesinden takip edebilir.

TCDD İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, TCDD kura sonuçlarını TCDD'nin resmi web sitesi üzerinden sorgulayabilecekler. Sonuçlar genellikle PDF formatında bir liste olarak yayımlanır ve adaylar bu listeden T.C. kimlik numaraları veya isimleri ile sorgulama yapabilirler.

TCDD İŞÇİ ALIMI DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

TCDD işçi alımı kura sonucu sorgulama! İşçi alımı kura çekimi tamamlandı

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK

Asıl kazanan ve sırası gelen yedek adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği arşiv araştırması yapılacak olup, durumları uygun bulunan adaylar işbaşı yaptırılacak.

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