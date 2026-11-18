EURO 2028 elemeleri kura çekimi için geri sayım başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takımların belirleneceği eleme süreci öncesinde kura çekiminin tarihi, saati ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri merak ediliyor. UEFA'nın belirlediği sistemde 54 ülke, 12 grupta mücadele edecek.

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EURO 2028 eleme gruplarının belirleneceği kura çekimi yaklaşırken A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri de merak konusu oldu. İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ev sahipliği yapacağı turnuva öncesinde Türkiye'nin kura torbası ve muhtemel eşleşmeleri merak edildi.

EURO 2028 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

EURO 2028 elemeleri için hazırlıklar sürerken Avrupa'nın 54 milli takımı, turnuvaya katılabilmek için grup aşamasında mücadele etmeye hazırlanıyor. UEFA tarafından belirlenen sisteme göre elemelerde dört veya beş takımdan oluşan 12 grup kurulacak. İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda ev sahibi ülkeler de elemelere katılacak. EURO 2028 elemeleri kura çekimi, 6 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 20.00'de gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki International Convention Centre'da yapılacak. Grupların belirlenmesiyle birlikte Türkiye'nin EURO 2028'e katılma yolunda karşılaşacağı rakipler kesinleşecek.

EURO 2028 elemeleri kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri

A MİLLİ TAKIM KAÇINCI TORBADA?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2028 Elemeleri kura çekimindeki yeri belli oldu. UEFA Uluslar Ligi sonuçları doğrultusunda şekillenen torba dağılımında Türkiye, EURO 2028 elemelerine ikinci torbadan katılacak. Ay yıldızlı ekip, Çekya, Sırbistan, Galler, Avusturya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Macaristan, İsveç, Bosna-Hersek, İrlanda Cumhuriyeti ve Slovenya ile aynı torbada bulunuyor.

EURO 2028 elemeleri kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri

EURO 2028 TORBALARI

1. torba: Almanya, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Belçika, Hollanda, Norveç, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Danimarka.

2. torba: Türkiye, Çekya, Sırbistan, Galler, Avusturya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Macaristan, İsveç, Bosna-Hersek, İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya.

3. torba: Kosova, İskoçya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Gürcistan, İsrail, Polonya, Romanya, Arnavutluk, Karadağ, Slovakya, İzlanda.

4. torba: Estonya, Belarus, Finlandiya, San Marino, Kıbrıs Cumhuriyeti, Ermenistan, Letonya, Moldova, Faroe Adaları, Kazakistan, Bulgaristan, Lüksemburg.

5. torba: Malta, Andorra, Cebelitarık, Azerbaycan, Litvanya, Lihtenştayn.

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