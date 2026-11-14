EURO 2028'de durumumuz netleşti: 5'te 0 sonrası seri başı şansını kaybettik

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 0 puan ve -10 averajla son sırada yer alan A Milli Takım; İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'da ortaklaşa düzenleyeceği 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) Elemeleri'nde ikinci torbada yer alacak.

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Son maçında İzmir'de konuk ettiği Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2028 Elemeleri'nde ikinci torbada olması kesinleşti. Türkiye'nin, grubunu ilk 3 sırada tamamlaması halinde kura çekimine 1'inci torbadan katılma ihtimali bulunuyordu.

Arda Güler'in Belçika'ya frikikten attığı müthiş gol, Türkiye'ye puan için yeterli olmadı.

1'İNCİ TORBA TAKIMLARI

UEFA Uluslar Ligi'nde son karşılaşmalar öncesinde İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, İtalya ve Belçika ise elemeler için kura çekimine 1'inci torbaya girmeyi garantiledi.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kura çekimine de ikinci torbadan katılmıştı.

RAKİP FRANSA

Vincenzo Montella sonrası Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirildiği Türkiye, Uluslar A Ligi'nde çıktığı 5 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılırken, 15 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te Fransa ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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