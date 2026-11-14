Dünya Kupası hezimetiyle başlayan süreçte Türkiye, Uluslar Ligi’nde de hayal kırıklığına uğradı. Haziran ayından bu yana ay yıldızlı takımda Arda Güler’in resitalleri dışında olumlu tek bir konu kalmadı…

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Türk futbolu, birer birer çıktığı basamaklardan paldır küldür aşağı yuvarlandı. Vincenzo Montella ile EURO 2024’e grup lideri olarak giden ve şampiyonada çeyrek final oynayan A Millî Takım, Mart 2025’te Uluslar A Ligi’ne, Mart 2026’da ise Dünya Kupası’na katılmayı başarmıştı. Ancak Dünya Kupası’yla birlikte her şey tersine döndü! 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası’ndan büyük hayal kırıklığıyla dönen ay yıldızlı takımın Uluslar A Ligi’ndeki performansı çok daha kötü oldu.

Sıfıra sıfır elde var Arda! Hoca değişti ama hiç bir şey değişmedi...

ZAAFLARIMIZ ÇOĞALDI

Son olarak İzmir’de Belçika’ya 2-1 mağlup olan Türkiye, Uluslar A Ligi’ndeki beş maçını da kaybederek grup sonunculuğunu garantiledi! Türkiye, 44 yıl aradan sonra üst üste beş maç kaybederek bu defa tarihini tersten yazdı. Uluslar Ligi’ndeki dört yenilginin ardından Vincenzo Montella gönderilirken takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Ancak görüntü yine değişmedi. Sergen Hoca, kronikleşen zaafları çözmek bir yana, yenilerinin ortaya çıkmasına da sebep oldu! Sağ açık oyuncusunu sağ beke mahkûm etmek, santrforla oynayıp oyuncuyu topla buluşturamamak gibi…

Sıfıra sıfır elde var Arda! Hoca değişti ama hiç bir şey değişmedi...

13 GOL YEDİK, 3 ATTIK

A Ligi seviyesindeki takımların yüksek pas temposu ve kenar organizasyonları karşısında savunma geçişlerinde ciddi açıklar verildi. Özellikle sağ bek bölgesindeki kadro tercihleri ve ikinci topların kazanılamaması, beş maçta attığımız 3 gole karşılık kalemizde 13 gol görmemizin başlıca nedenleri oldu. Hücum hattında bitiricilik ve bağlantı oyunu konusunda istikrar sağlanamadı. Ve haziran ayından bu yana ay yıldızlı takımda Arda Güler’in tek kişilik resitalleri dışında konuşulacak olumlu tek bir konu kalmadı!

Sıfıra sıfır elde var Arda! Hoca değişti ama hiç bir şey değişmedi...

BÜTÜN DÜNYA ARDA’YI ALKIŞLIYOR

Bu çocuk bir dâhi!

Belçika maçında 30 metreden harika bir frikik golüne imza atan Arda Güler, hem golüyle hem de ortaya koyduğu etkileyici futbolla futbol dünyasını bir kez daha kendisine hayran bıraktı. İspanyol basını, Arda’nın golünü Messi’nin Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a attığı frikik golüyle kıyasladı. Marca, “Arda akıllara Messi’yi getirdi” derken Mundo Deportivo, “Arda Güler bir dâhi!” ifadesini kullandı. AS ise “Arda Güler tek başına yetmiyor” sözleriyle millî takımın yarasına parmak bastı. NTN24 de “Puskas Ödülü adayı mı?” diyerek Arda’nın golünü şimdiden yılın en güzel golleri arasında gösterdi.

DURUMUMUZ NETLEŞTİ

EURO 2028’DE ikinci torbadayız

Uluslar A Ligi’nde grubunda son sıradan kurtulamayan A Millî Takım, EURO 2028 elemelerinde ikinci torbada yer alacak. Ay yıldızlı takımımızla birlikte İsviçre’nin de ikinci torbada yer alması kesinleşti. Son maçlar öncesinde İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, İtalya ve Belçika ise 1. torbaya girmeyi garantiledi.

Sıfıra sıfır elde var Arda! Hoca değişti ama hiç bir şey değişmedi...

JEREMY MEKİK DOKUDU

Uluslar A Ligi’nde Montella döneminde 11 gol yiyen A Millî Takım, Sergen Yalçın döneminde de kalesini kapatamadı. Belçika’nın yıldız oyuncusu Jeremy Doku, savunmadaki bütün zaaflarımızı gözler önüne serdi. Sergen Yalçın, Zeki’nin henüz tam hazır olmaması sebebiyle ilk 11’de sağ bekte Oğuz Aydın’a görev verdi.

Sıfıra sıfır elde var Arda! Hoca değişti ama hiç bir şey değişmedi...

Ancak Doku, hem Oğuz’u hem de stoperlerimizi çaresiz bıraktı. Yıldız oyuncu, ceza sahamızda 7 kez topla buluşarak bu alanda zirvede yer aldı. 7 başarılı dribling yaparak savunmacılarımızın belini kırdı. 62 kez topla buluşarak oyuna sürekli ağırlığını koyan Doku’nun performansı istatistiklere de yansıdı.

ÖNDE BASKI ÖNEMLİ

Belçika’nın en dikkat çeken zaafı maç sonları. Fransa maçlarında kalesinde gördüğü 5 golün tamamı 77. dakikadan sonra geldi. Fransa, deplasmanda oynadığı maçı 88. dakikada attığı golle kazandı. Paris’te ise ilk yarıyı 1-0 geride kapattıktan sonra 77 ile 90+1. dakikalar arasında 4 gol attı. Yüksek tempolu pres oyunu, takımı son bölümde fiziksel olarak düşürüyor. Savunmada da sorun var. Debast ve De Winter’ın yokluğunda yük, 33 yaşındaki Brandon Mechele’nin omzunda. Fizik olarak sonlarda düşen takım önde baskıya dayanamıyor ve hızlı koşularda defans arkasında açık veriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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