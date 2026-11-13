"Ben çağırmam" dedi, milli oyuncu için tepki geldi: Özür dilerse çağrılır

Yorumcu Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybettiği UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup maçını değerlendirdi. Kahveci, yeniden kadroya davet edilen Lille kalecisi Berke Özer'le ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

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Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, eski takım arkadaşı Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Belçika'ya sahasında 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı yorumladı.

Nihat Kahveci

"OYNAMADIM AMA KAMPI TERK ETMEDİM"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Berke Özer'in A Milli Takım'a çağrılmasıyla ilgili, "Ben LaLiga'da 23 gol atıp gelip oynamıyordum, 'Niye oynamıyorum?' diye kampı terk etmedim. Problem nasıl çözüldü bilmiyoruz. Oynamadığı için 'Formdayım ben, benim hakkım' diye gittiyse ben çağırmam. Özür diler, 'Yanlış yaptım' der ancak öyle çağrılır. Bak kendimi de katarak söylüyorum, 23 gol atmışım LaLiga'da, Fenomen Ronaldo ile kapışıyorum, geldim A Milli Takım'a oynamadığım oldu ama kampı terk etmedim" ifadelerini kullandı.

Berke Özer

BERKE ÖZER KRİZİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Berke Özer, Bulgaristan-Türkiye maçı sonrası A Milli Takım kampından ayrılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 26 yaşındaki kalecinin kamptan izinsiz ayrıldığını açıklamıştı. Berke Özer ise "Teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım" ifadelerini kullanmıştı.



Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yeniden kadroya çağrılan Berke Özer, Belçika maçında yedek kulübesinde oturdu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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