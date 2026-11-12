Türkiye'nin Belçika maçı 11'i belli oldu: Sergen Yalçın'dan santrfor kararı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 mağlup olan Türkiye, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak bu kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor. Müsabaka öncesinde A Milli Takım'ın 11'i netleşti.

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Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Türkiye, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında karşılaşmasında Mark van Bommel'in çalıştıdığı Belçika'yı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Barış Alper, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Yunus Akgün, Enes Ünal.

Belçika: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.

MİLLİ TAKIM, SERGEN YALÇIN'LA İLK MAÇINDA

Ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısına çıkacak.

Milli takım, A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçını kaybetti ve puanla tanışamadı. Milliler, mağlubiyet serisine son vermek için Belçika'yı konuk edecek.

Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 ve deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Milliler, grup mücadelesini 15 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.

ARDA VE BARIŞ ALPER DÖNÜYOR

Ay-yıldızlı ekipte kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyebilecek.

İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise Belçika karşısında sahada olamayacak.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

BELÇİKA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (Leipzig), Mike Penders (Chelsea), Jari De Busser (AZ Alkmaar)

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton), Brandon Mechele, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys (Club Brugge), Josue Kongolo (Genk), Nathan Ngoy (Lille), Arthur Theate (Bologna)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Napoli), Mandela Keita (Parma), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge)

Forvet: Hugo Cuypers (Monterrey), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Milan), Leandro Trossard (Beşiktaş)



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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