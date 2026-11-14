Son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan ay yıldızlılar puan alırsa adını play-off’a yazdırabilir...

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UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ile karşı karşıya gelen A Millî Futbol Takımımız, mücadeleden 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte grubunu son sırada tamamlaması kesinleşen Türkiye’nin A Ligi’nde kalma ihtimali de diğer gruplardaki sonuçlara bağlı hâle geldi. Millîlerin doğrudan B Ligi’ne düşmekten kurtulabilmesi için diğer grupları son sırada tamamlayan takımlardan en az ikisini geride bırakması gerekiyor. Dört grubun sonuncuları arasındaki puan durumu, doğrudan düşecek iki takımı belirleyecek.

ÜÇ TAKIM SIFIR ÇEKTİ

Uluslar A Ligi’nde 1. Gruptaki Türkiye’nin yanı sıra 2. Grupta Sırbistan ile 3. Grubu’nda Çekya’nın da puanı bulunmuyor. Puansız takımlardan Çekya da Türkiye gibi eksi 10 averaja sahip. Sırbistan’ın averajı ise eksi 5. 4. Grubun sonuncusu Norveç ise 3 puana sahip.

Bir ihtimal daha var! Türkiye, Uluslar A Ligi’nde kalmaya devam edebilir

Türkiye bu dört grup sonuncusu içinde en kötü iki takımdan biri olmaktan kurtulursa Uluslar B Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan ekiplerden biriyle play-off mücadelesine çıkacak. Play-off maçını kazanan taraf Uluslar A Ligi’nde yer alacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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