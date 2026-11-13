Fransa maçı öncesi TFF'den açıklama: A Milli Takım kampından ayrıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Ozan Kabak'ın, sarı kart cezası sebebiyle izin olarak kamptan ayrıldığını duyurdu.
A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Ozan Kabak, cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye-Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa-Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Milli Takım'ımızın kampından izinli olarak ayrıldı" ifadelerine yer verildi.
İki sarı kartla cezalı duruma düşen 26 yaşındaki milli futbolcu, 1'inci Grup'un 2'nci haftasında İstanbul'da 4-1 kaybedilen İtalya karşılaşmasında da sarı kart görmüştü.