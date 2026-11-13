Spor

Fransa maçı öncesi TFF'den açıklama: A Milli Takım kampından ayrıldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Ozan Kabak'ın, sarı kart cezası sebebiyle izin olarak kamptan ayrıldığını duyurdu.

Kaydet
|

A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Ozan Kabak, cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye-Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa-Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Milli Takım'ımızın kampından izinli olarak ayrıldı" ifadelerine yer verildi.

Ozan Kabak, Uluslar A Ligi'nde İtalya maçlarında 90'ar dakika, Belçika karşılaşmasında ise 32 dakika süre aldı.
Başlık ResmiOzan Kabak, Uluslar A Ligi'nde İtalya maçlarında 90'ar dakika, Belçika karşılaşmasında ise 32 dakika süre aldı.

İki sarı kartla cezalı duruma düşen 26 yaşındaki milli futbolcu, 1'inci Grup'un 2'nci haftasında İstanbul'da 4-1 kaybedilen İtalya karşılaşmasında da sarı kart görmüştü.

ÖNERİLEN HABERLER
Frikik golü ses getirdi, İspanya
SPOR

Frikik golü ses getirdi, İspanya'da manşetleri süsledi: Arda Güler bir dahi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER