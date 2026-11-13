Frikik golü ses getirdi, İspanya'da manşetleri süsledi: Arda Güler bir dahi

A Milli Takım'ın Belçika'ya 2-1 yenildiği maçta Arda Güler'in frikik golü İspanya'da büyük ses getirdi. İspanyol basını Arda'nın attığı muhteşem golü şimdiden Puskas Ödülü adayları arasında gösterdi.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında Belçika'ya 2-1 yenildi. Arda Güler, 20'nci dakikada rakip ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta ağları sarstı. Muhteşem gol dünya çapında ses getirirken, İspanyol basınında da gündem oldu.

Arda Güler, gol sevincisi Sergen Yalçın ve yedek kulübesiyle yaşadı.

İspanyollar, Real Madrid forması giyen Türk yıldız için övgü dolu ifadeler kullanıldı. NTV Spor'ın aktardığına göre; Arda Güler ve müthiş frikik golü hakkında yapılan yorumlar şöyle:

Marca: Arda Güler, Türkiye formasıyla parlıyor: Messi’nin 2019’daki golünü anımsatan frikik golü

“İzmir’de dakikalar 20’yi gösterdiğinde Arda Güler, Türk taraftarları coşkuya boğdu. Real Madridli orta saha oyuncusu, Belçika karşısında doğrudan kullandığı olağanüstü bir frikik vuruşuyla skoru 1-0’a getirdi. Kaleci Lammens’in kurtarma şansının olmadığı bu vuruş, topu tam köşeye gönderdi ve akıllara Messi’nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Liverpool’a karşı attığı o muhteşem golü getirdi. Şu sıralar kusursuz bir form grafiği yakalayan Güler; yakın zamanda Valencia karşısında bir gol ve bir asiste imza attı, Racing maçında bir asist yaptı, Leipzig ve Sevilla karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı ve Roma karşısında da iki asistlik katkı sağladı.”

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Mundo Deportivo: Arda Güler bir dahi: Messi’nin Liverpool’a karşı attığı ikonik golün benzerini attı

“Real Madridli orta saha oyuncusu, Belçika karşısında attığı muhteşem, dünya klasmanındaki golle milli takımını öne geçirdi. Kaleye uzak ve orta noktaya yakın bir mesafeden kullanılan serbest vuruşta topa büyük bir güçle vuran Arda, meşin yuvarlağı barajın dışından kavisli bir şekilde gönderdi. Yüksek bir kavisle ve büyük bir hızla ilerleyen top, tam köşeye, ağlarla mükemmel bir şekilde buluştu. Vuruşun yapıldığı nokta, vuruşun estetiği ve topun ağlara gidiş şekli; akıllara Leo Messi’nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool’a karşı attığı o ikonik frikik golünü getirdi.”

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AS: Süper Güler tek başına yetmiyor

“Arda Güler’in Belçika karşısındaki performansı gerçekten özeldi. Sahanın her yerinde varlığını hissettirdi; hem takım arkadaşlarına pozisyon hazırladı hem de kendisi kaleyi yokladı. Fakat takımın geri kalanı ona ayak uyduramadı. Real Madridli yıldız, Türkiye’nin oyun üstünlüğünü harika bir doğrudan serbest vuruşla taçlandırdı; topu öyle bir kavisle köşeye gönderdi ki, Lammens’in uzanması imkansızdı. Kaleciyi suçlamak haksızlık olur; vuruş tek kelimeyle olağanüstüydü.”

20minutos: Arda Güler’den Türkiye adına muazzam gol: Frikikten Belçika ağlarına giden şaheser

"Real Madrid forması giyen oyuncu, maçın henüz başlarında kaydettiği bu sanat eseri niteliğindeki golle taraftarları coşturdu. İlk yarının yaklaşık 19. dakikasında sahneye çıkan Türk orta saha oyuncusu, adeta bir deha örneği sergileyerek topu Belçikalı kaleci Senne Lammens’in koruduğu kalenin tam köşesine gönderdi. Kalecinin tüm çabasına ve uzanmasına rağmen, topa büyük bir güçle vuran "Türk sihirbaz", serbest vuruşta meşin yuvarlağı üç kişilik barajın üzerinden aşırarak "Kırmızı Şeytanlar"ın kalesinin sağ üst köşesine bıraktı."

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Sport: Arda Güler, Türkiye’yi tek başına sırtlayamaz

“Olağanüstü bir performans sergileyen Arda Güler bile tek başına yeterli olamıyor; genç yıldız, takımı yalnızca maçın belirli bölümlerinde taşıyabiliyor. Lammens’in, bu şık vuruş karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktu.”

Cadena SER: Arda Güler, izleyenleri büyüleyen frikik golüyle dünya çapında ses getirdi

“Arda Güler, Real Madrid'de muazzam bir yükseliş yaşıyor. Türk ofansif orta saha oyuncusu bu kez sahneye Türkiye milli takımı formasıyla çıktı. Real Madridli oyuncu, Uluslar Ligi'ndeki maçta attığı muhteşem frikik golüyle tüm stadyumu ayağa kaldırdı. 20. dakikada topu şık bir kavisle köşeye gönderen Güler, Belçika karşısında büyük bir coşku oluşturdu ve kısa süreliğine milli takımının en dikkat çeken ismi oldu.”

Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyiyor.

OkDiario: Güler, Türkiye formasıyla parlamaya devam ediyor

"Arda Güler, 25 metrenin üzerinden, adeta Beckham tarzını anımsatan bir frikik golüne imza attı; sol ayağıyla yaptığı sert vuruş, Belçika kalesinin tam üst köşesine yerleşti. Lammens, Real Madridli oyuncunun bu golünü engellemek için hiçbir şey yapamadı. Arda, Real Madrid için çözümün kendisi olduğunu kanıtlıyor."

NTN24: Puskas Ödülü adayı mı? Muhteşem frikik golü dünya genelinde yankı uyandırdı

“Türk futbolcu Arda Güler, Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşmada maçın en dikkat çekici anlarından birini yaşattı. Kırmızı beyazlı ekip sahadan 1-2 mağlup ayrılsa da, Güler’in attığı muhteşem gol şimdiden Puskas Ödülü adayları arasında gösterilmeye başlandı.”

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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