"Başka seviye" dediği Belçikalı yıldıza şaştı kaldı: Böyle rahat adam geçilmez ki!

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 5'inci haftasında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de karşılaştığı Belçika'ya 2-1 yenildi. Eski milli futbolcu İlker Yağcıoğlu, maçın ardından Belçika'nın yıldız oyuncusunu övdü.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'yı konuk etti. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkan Ay-yıldızlılar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Yorumcu İlker Yağcıoğlu, 5'te 0'lık kötü performans sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

İlker Yağcıoğlu

"HALI SAHA GOLLERİ YEDİK"

TRT Spor'da konuşan İlker Yağcıoğlu, “İlk maç için teknik adam değişiminin oyun anlamında yaşandığı bir maç değildi. Vinvenzo Montella ilk geldiğinde neler yaptı yani! Böyle bir başlangıç göremedik. Harika bir gol attık ama halı saha golleri yedik. Adamlar ceza sahamızda fink attı” ifadelerini kullandı.

Arda Güler, frikikten muhteşem bir gol kaydetti.

"BU KADAR RAHAT ADAM GEÇİLMEZ Kİ"

60 yaşındaki eski futbolcu, "Bazı oyuncular beklenen performansın altındaydı. Enes Ünal yine olmadı. Barış Alper (Yılmaz), Orkun (Kökçü) beklentilerin altındaydı. Jeremy Doku bugün fazla motiveydi. Adam başka bir seviye. Bu kadar rahat adam geçilmez ki! Her şeyi yapıyor. Arda Güler'i da Allah nazardan saklasın. İki tarafta böyle 2 yıldız vardı. Adamlara bakıyorsun ama bir sistemleri var. Bir planları var. Ben bizim takıma bakınca bir plan göremiyorum" dedi.

Jeremy Doku, Manchetster City forması giyiyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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