Sergen Yalçın mağlubiyetin nedenini açıkladı: "Bu önemli bir sorun"

A Millî Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Uluslar Ligi'nde Belçika'ya kaybedilen maçın ardından değerlendirmeler yaptı. Mağlubiyetinin ardından takımın mücadelesinden memnun olduğunu ancak uzun süredir devam eden savunma zaaflarının giderilmesi gerektiğini söyleyen 54 yaşındaki teknik adam, takımın zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Çok iyi yerlere geleceğiz" dedi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Millî Takım'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"SAVUNMA ZAFİYETİMİZ VAR..."

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Sergen Yalçın, savunma zafiyeti yaşadıklarını ifade ederek "Kaybetmek istemiyorduk. İyi konsantreydik, iyi hazırlandık. Oyunun tamamında çocuklar iyi mücadele ettiler. Seviye maçları yüksek seviyede oluyor. Bu grupta çok sert takımlarla oynuyorsunuz. Sistemi yere indirmek üzerine kurmuştuk. Ayağı iyi oyuncularımız var. Oyun başında dar alan presiyle başladık, 15-20 dakika sonuç vermedi. Kontrol bizdeydi, golü bulduk. 30-45 arası oyunu rakibe verdik. Rakibe verdiğimiz dakikalarda, iyi takımla oynuyoruz tabii, buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Savunma zafiyeti milli takımda görülen bir şey uzun zamandır. Belli bölümlerde rakibin belli bölümlerde biz aldık oyunu. Çok net pozisyonlarımız var maçta. Oyunu kurtarabilirdik, puan da alabilirdik. Mücadeleden, oyunun belli bölümünden memnunuz. Bunu daha uzun süreye yaymamız lazım. Zamanla yavaş yavaş toparlarız. Oyuncularla beraber bunu halledebiliriz. Bu önemli bir sorun." şeklinde konuştu.

Türkiye - Belçika

SAĞ BEK TERCİHİ HAKKINDA

Arda Güler'in golü ve sağ bek tercihi hakkında konuşan Yalçın, "Arda mükemmel bir gol attı. Kendi kalitesine yakışır bir oyun oynadı. Oğuz tercihine gelince... Zeki'yi 90 dakika kullanamazdık. Orada oynayan oyuncu en iyi oyuncusu Belçika'nın, Belçika galibiyetinin mimarlarındandı. Oğuz çabuk, güçlü, daha mücadeleci, daha sağlam durur dedim. Oğuz'dan memnunum. Gayet iyi oynadı aldığı süre içinde." dedi.

"ÇOK İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Takımın kalitesine vurgu yapan deneyimli teknik adam, zamanla daha iyi olacaklarını belirterek "Takımımız gerçekten çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bugün iki karşılaşmada eksik oyuncularımız var, sakatlıktan yeni dönmüş fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmayanlar var. Onun sıkıntısını yaşadık. Çok daha farklı olabilirdi. Bugünkü maçta biraz ayrıntılarda boğulduk. Çok net pozisyonlarımız var, şanssızlığımız da var. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var içeride. Çocuklar pırlanta gibi. Kolej takımı havası var. Ufak tefek sorunlar var. Daha çok erken, 2 günlük antrenmanla çıktık bu maça. 3 gün sonra çok zor bir maç daha var. En üst seviyede maçlar bunlar. Belçika çok hareketli oynayan bir takım. Belli bölümlerde bu hareketliliğe cevap veremedik. Bunda oyuncularımızın bazılarının fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmamasının da payı var. Mücadele, istek çok iyiydi. Çok iyi yerlere geleceğiz. Biraz zaman lazım, düzelteceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye - Belçika

"KOLAY GOL YEME SORUNUNU DÜZELTECEĞİZ"

Takımın kolay gol yeme sorunu olduğunu ancak bunu düzelteceklerini kaydeden Yalçın, "Kolay gol yeme baya bir zamandır var. Oyuncularla da bunu konuştuk. Savunma, sadece savunma oyuncuları tarafından yapılmıyor. Bu seviyelerde bunu çok iyi yapmak lazım. Bu müsabakalarda bunlar oluyor. Futbolda hata olmadan gol olmuyor. Oyuncularım hata yapabilir, bu çok normal. Bunu düzeltecek zaman olduğunda düzelteceğiz. Ben bugün oyuncuların her şeyinden memnunum. Kaybedilmiş bir maç ama pozitif bakmak istiyoruz, bundan sonraki süreçlerde bize çok şey kazandıracak bir maç da olabilir. Bunu zamanla göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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