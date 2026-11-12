Belçika'da Mark Van Bommel'den Arda Güler itirafı: "Kutlamak lazım"

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark Van Bommel, Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Takımının maçın büyük bölümünde oyunu kontrol ettiğini belirten 49 yaşındaki teknik adam, kötü saha zeminine dikkat çekerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye'yi 2-1'lik skorla mağlup eden Belçika'da Teknik Direktör Mark Van Bommel, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"TROSSARD ÇOK AKILLI BİR OYUNCU"

"Trossard'ın milli takım performansını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu cevaplayan Van Bommel, "Beşiktaş hakkında bir şey söyleyemem. Trossard çok akıllı bir oyuncu. Çok fit. Oyuna sakinlik getiriyor. Bugün de bunu yaptı ve performansı çok iyi." dedi.

"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜK"

Golü yedikten sonra iyi reaksiyon gösterdiklerini kaydeden Belçikalı futbol adamı, "Biz gol yedikten sonra iyi toparlandık. Yalnız zemin çok kötüydük. Böyle kötü zeminde iyi konsantre olmak lazım. Stadyumu sessizleştirmek için baskı yaptık ve seyirci sessizleşti. Daha iyi hazırlanmak için 4-5 gün hazırlığa ihtiyaç var ama öyle bir şansımız yoktu. 65. dakikaya kadar kontrol bizdeydi, bu da kolay olmadı. Türkiye kazanmak için oynadı. Charles iyi fırsatlar yakaladı, Lammens kalede iyiydi." şeklinde konuştu.

Türkiye - Belçika

"OYUNU UZUN SÜRE KONTROL ALTINDA TUTTUK"

Maçın büyük bölümünde oyunu kontrolleri altında tuttuklarını ifade eden Mark Van Bommel, "Nathan Ngoy sarı kartlı olduğu için dikkatli olmasını istedim. Çok başarılıydı defansta. Önceden görebiliyordu gelen topları. Fizik durumu da çok iyiydi. Nathan Ngoy çok iyi bir defans oyuncusu. Ben pozitif düşünüyorum. İlk 15 dakika büyük baskı altındaydık. Daha uzun süreleri kontrol altında tuttuk. Fark ettim ki bazen oyundan uzaklaştık. Çalım atmak yerine kısa pas oynasaydık oyun kontrolü daha fazla bizde kalırdı. Negatif olan şeyleri düzeltmeye çalışacağız. Bize 3 gün verildi hazırlanmak için, buna rağmen çok başarılıydık." ifadelerini kullandı.

Türkiye - Belçika

"ARDA'NIN FRİKİĞİNİ KUTLAMAK LAZIM"

Belçika'nın Trossard ve Lukaku gibi önemli oyunculara sahip olduğunu söyleyen Van Bommel, "Belçikalı oyuncular her yerde oynayabilir. Trossard gibi, Lukaku gibi iyi oyuncularımız var. Türkiye ilk başta çok hızlı ön baskı yaptı. Arda'nın frikiğini kutlamak lazım. Kevin de Bruyne kendini iyi hissetmiyordu. Attığı golden sonra bir hap istedi. Ben de oyunun devamında çıkardım çünkü pazar günü bir maçımız daha var." sözleriyle Arda Güler'i de golünden ötürü kutladı.

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