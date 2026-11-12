A Millî Takım'da 44 yıl sonra kötü seri

Uluslar A Ligi'nin beşinci haftasında karşılaştığı Belçika'ya mağlup olarak 5'te 0 çeken A Millî Takım, Ekim 1980-Eylül 1982 arasından (8M) bu yana ilk kez üst üste beş yenilgi yaşadı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, yine puanla tanışamadı.

HENÜZ PUANLA TANIŞAMADIK

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 2-1 geride kapatan ay-yıldızlı ekibin tek golü Arda Güler'den geldi. Grupta oynadığı 5. maçı da kaybeden Türkiye, puansız son sırada kaldı. Üçüncü galibiyetini alan Belçika ise puanını 9'a yükseltti.

YALÇIN MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

A Millî Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mircea Lucescu'dan (Eylül 2017; 0-2 vs Ukrayna) bu yana Türkiye'nin başında çıktığı ilk maçı kaybeden ilk teknik direktör oldu.

Türkiye - Belçika

BELÇİKA'YA 29 YIL SONRA EVİMİZDE KAYBETTİK

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 13. kez karşı karşıya geldi. Belçika'ya 2-1 yenilen Türkiye, Nisan 1997'den (1-3) bu yana ilk kez rakibini konuk ettiği bir maçtan mağlubiyetle ayrıldı. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 9'u resmi, 4'ü özel toplam 13 maçta Türkiye'nin 3 galibiyetine, Belçika 5 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

44 YIL SONRA EN KÖTÜ SERİ

2026-2027 Uluslar Ligi'nde oynadığı beş maçı da kaybeden Türkiye, Ekim 1980-Eylül 1982 arasından (8M) bu yana ilk kez üst üste beş mağlubiyet aldığı bir süreç yaşadı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala