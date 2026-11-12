Belçikalı yıldızlardan Arda Güler'e büyük övgü: "Şapka çıkarmak gerekir"

Belçikalı futbolcular Senne Lammens ve Kevin De Bruyne, Uluslar Ligi'ndeki Türkiye galibiyetinin ardından değerlendirmeler yaptı. Milli yıldızımız Arda Güler'i golünden dolayı tebrik eden kaleci Lammens, "Bazı anlarda sadece rakibinizi alkışlarsınız. Öyle bir goldü. Şapka çıkarmak gerekir" diye konuştu. Arda'nın performansından övgüyle bahseden Bruyne ise "Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi." dedi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, yine puanla tanışamadı. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren Belçikalı oyuncular Senne Lammens ve Kevin De Bruyne, maçta harika bir frikik golüne imza atan Arda Güler'e övgüde bulundu.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Son bölümde zorlansalar da kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Senne Lammens, "Türkiye biraz ‘ya hep ya hiç’ tarzında oynadı. Hızlı başladılar ve muhteşem bir gol attılar. İşte o anlarda bazı oyuncularımızın dünya klasında olduğunu görüyorsunuz ama ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum, bu benim özgüvenim için iyi oldu. Özellikle de maçın sonlarında rakip baskı yapmaya devam etti ve o anlarda takım için orada oldum. Sonuç olarak, milli takım teknik direktörü Van Bommel'in planını mükemmel bir şekilde uyguladık. Maçın son bölümünde zorlandık ama kazanmayı hak ettik." diye konuştu.

"ŞAPKA ÇIKARMAK GEREKİR"

Arda Güler'in müthiş frikik golü hakkında konuşan Belçikalı file bekçisi, "Arda Güler'in golü... Bazı anlarda sadece rakibinizi alkışlarsınız. Öyle bir goldü. Şapka çıkarmak gerekir" sözleriyle milli futbolcuyu tebrik etti.

Türkiye - Belçika

"BÜTÜN SORUMLULUK ARDA'NIN ÜZERİNDEYDİ"

Türkiye'de bütün sorumluluğun Arda Güler'in üzerine olduğunu kaydeden Kevin De Bruyne, "Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım. Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık. Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri." ifadelerini kullandı.

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