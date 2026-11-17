Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava, gece saatlerinde dondurucu seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Türkiye'nin en düşük sıcaklığı, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde ölçüldü. Bölgede termometreler sıfırın altında 11,2 dereceyi gösterdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan verilere göre, 16 Kasım saat 18.00 ile 17 Kasım saat 06.00 arasında ülke genelinde kaydedilen en düşük hava sıcaklıkları belli oldu. Özellikle Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinde sıcaklık sıfırın altına indi.

EN SOĞUK ÜÇ NOKTA BELLİ OLDU

Türkiye genelinde ölçülen en düşük sıcaklıkların ilk sırasında Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi yer aldı. Burada hava sıcaklığı eksi 11,2 derece olarak kaydedildi.

Eksi 11,2 dereceyi gördü! Türkiye'nin soğuk rekoru Erzurum'da kırıldı

Listenin ikinci sırasında eksi 9,5 dereceyle Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit bölgesi bulunurken, Ardahan'ın Çıldır ilçesi eksi 9 dereceyle üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Türkiye'nin en sıcak noktası ise Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu açıkları oldu. Bölgede sıcaklık 19,6 derece olarak ölçüldü.

Eksi 11,2 dereceyi gördü! Türkiye'nin soğuk rekoru Erzurum'da kırıldı

ERZURUM VE ÇEVRESİNDE DONDURUCU SOĞUK

Gece boyunca Doğu Anadolu'daki farklı noktalarda ölçülen en düşük sıcaklıklar da dikkat çekti. MGM verilerine göre bazı yerleşim yerlerindeki sıcaklıklar şöyle sıralandı:

İl İlçe / Bölge Sıcaklık (°C) Erzurum İspir / Ulutaş -8,8 Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü -8,4 Erzurum Yakutiye / Erzurum Havalimanı -8,3 Erzurum Tekman / Hacıömer Köyü -8,3 Erzurum Aziziye -8,1 Kars Sarıkamış -7,9 Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi -7,5 Kars Selim -7,5 Ardahan Göle -7,4

Eksi 11,2 dereceyi gördü! Türkiye'nin soğuk rekoru Erzurum'da kırıldı

BUZLANMA VE DON UYARISI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini gösteren dondurucu soğuklara karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekilirken, sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erzurum Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErzurum

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala