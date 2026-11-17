Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni raporunu açıkladı. Yurt genelinde hem sağanak hem de karla karışık yağışların etkili olacağını belirten Meteoroloji, 23 ili uyardı. Hava sıcaklığının Marmara ve Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı.

Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgelerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Meteoroloji’nin yağış haritası değişti! Hem sağanak hem kar alarmı, 23 ili tek tek uyardı

Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun Konya ve Karaman dışındaki kesimleri, Karadeniz'in Artvin dışındaki bölgeleri, Doğu Anadolu'nun Kars, Ardahan ve Iğdır dışındaki kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’nin yağış haritası değişti! Hem sağanak hem kar alarmı, 23 ili tek tek uyardı

Yağışların Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Osmaniye çevreleri ile Balıkesir'in batısı, İzmir'in kuzey kıyıları ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin yağış haritası değişti! Hem sağanak hem kar alarmı, 23 ili tek tek uyardı

YÜKSEK KESİMLERE KAR UYARISI

İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimler ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Öte yandan ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji’nin yağış haritası değişti! Hem sağanak hem kar alarmı, 23 ili tek tek uyardı

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece yükselmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK

Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

23 İLE SAĞANAK UYARISI

Sağanak yağış beklenen iller şöyle:

Bölge İller Marmara Bölgesi Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli Ege Bölgesi Denizli, İzmir, Manisa, Muğla Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Hatay, Osmaniye İç Anadolu Bölgesi Ankara, Çankırı, Eskişehir Batı Karadeniz Bölgesi Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Amasya, Rize, Samsun, Trabzon

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