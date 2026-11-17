Türkiye’de kansere bağlı her dört ölümden birinin sebebi olan akciğer kanseri, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaya devam ediyor. Türk Toraks Derneği ve Sağlık Bakanlığı verileri ışığında hazırlanan “Türkiye’nin Akciğer Kanseri Haritası” araştırmasına göre ölümcül hastalık, en çok Ege ve Marmara bölgelerini etkiliyor.

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Türkiye’nin, akciğer kanseri sıklığında dünya genelinde 17’nci sıradan 7’nci sıraya yükseldiğini söyleyen Türk Toraks Derneği Onkoloji Çalışma Grubu Sekreteri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Feride Marım, “En çok Ege ve Marmara bölgelerinde görülen hastalıkta, her yıl yaklaşık bir ilçe nüfusu kadar insanımızı kaybediyoruz” dedi.

YILDA 31 BİN 674 CAN KAYBI

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) en güncel GLOBOCAN verilerini paylaşan Dr. Marım, Türkiye’de yılda yaklaşık 37 bin 846 kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konulduğunu belirterek “Bu rakam ülkedeki toplam kanser vakalarının yüzde 16’sını oluşturuyor. Yılda yaklaşık 31 bin 674 kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da kansere bağlı bütün ölümlerin yüzde 27,8’ine karşılık geliyor. Yani neredeyse her dört kanser ölümünden biri akciğer kanseri kaynaklı” dedi.

Uzman Dr. Feride Marım

10 BASAMAK YÜKSELDİK

Türkiye’nin akciğer kanseri görülme sıklığında 2012 yılında dünyada 17’nci sıradayken, son verilerle 10 basamak birden yükselerek 7’nci sıraya çıktığını vurgulayan Dr. Marım, toplumda az bilinen kritik bir detaya da dikkati çekerek şunları söyledi:

Akciğer kanseri erkeklerde açık ara 1’inci sırada ve kadınlara kıyasla 3,5 ila 4 kat daha fazla görülüyor. Ancak kadınlarda göğüs, tiroit ve kolorektal kanserlerin ardından 4’üncü sırada yer alan hastalık, son yıllarda kadınlardaki tütün kullanımının artması ve adenokarsinom alt tipinin yaygınlaşması sebebiyle belirgin bir tırmanışa geçti.

EGE VE MARMARA BÖLGESİ ZİRVEYE OYNUYOR

Türk Toraks Derneği ve Sağlık Bakanlığı verileriyle şekillenen haritada, bölgeler arasındaki çarpıcı farklar göze çarpıyor. Hastalığın en sık görüldüğü bölgelerin başında Ege ve Marmara geliyor. Bu iki bölgeyi Karadeniz ve İç Anadolu takip ediyor.

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Dr. Feride Marım, bu bölgelerdeki yüksek tablonun sebebinin, hem kadın hem erkek nüfusta sigara tüketiminin fazla olması, yoğun sanayileşme ve hava kirliliği olduğunu söylüyor. En az görüldüğü bölgeler ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleridir. Genç nüfus yoğunluğu ve tütün tüketiminin bu bölgelerde daha düşük olması, vaka sayılarını azaltan etkenler olarak öne çıkıyor.

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VAKALARIN %90’ININ SORUMLUSU TÜTÜN VE E-SİGARA

Önlenebilir bir hastalık olan akciğer kanserinde, vakaların yüzde 80-90’ının doğrudan tütün ve tütün ürünleri kullanımından kaynaklandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, masum sanılan elektronik sigaraların da bu tehlikenin merkezinde olduğunu vurgulayarak; pasif içicilik, çevresel-mesleki maruz kalmalar ve aile hikâyesinin diğer risk faktörleri arasında yer aldığını hatırlatıyor.

BU BELİRTİLERİ SAKIN HAFİFE ALMAYIN

Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, tekrarlayan bronşit veya zatürre, açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık ve sürekli yorgunluk akciğer kanserinin en önemli sinyalleri arasında yer alıyor.

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