Galatasaray-Legia Varşova maçı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak karşılaşmalar arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip, Polonya temsilcisini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanırken basketbolseverler mücadelenin başlama saatini, canlı yayın kanalını ve şifresiz izleme seçeneklerini merak ediyor.

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Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Legia Varşova karşısında taraftarının önüne çıkacak. Son karşılaşmasını ligde tek sayı farkla kaybeden sarı kırmızılılar, Avrupa'da yeniden galibiyet arayacak. İki takımın son maç sonuçları ve karşılaşmanın yayın programı belli oldu.

GALATASARAY-LEGİA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 4. hafta karşılaşmaları oynanırken Galatasaray MCT Technic, Polonya temsilcisi Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, grup aşamasındaki mücadelesini kendi sahasında sürdürecek. Galatasaray-Legia Varşova basketbol maçı, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Galatasaray-Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-LEGİA VARŞOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic-Legia Varşova karşılaşmasının canlı yayın programı açıklandı. Mücadele, saat 20.00'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecek.

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