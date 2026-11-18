Beşiktaş Real Madrid maçı, EuroLeague'in 12. haftasında basketbolseverlerin takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Siyah beyazlılar, İspanya temsilcisini İstanbul'da ağırlayacak. Mücadele öncesinde canlı yayın kanalı, başlama saati ve izleme seçenekleri merak ediliyor.

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Beşiktaş, EuroLeague'de Real Madrid karşısında galibiyet arayacak. Geride kalan 11 maçta 5 galibiyet elde eden siyah beyazlı takım, taraftarının desteğiyle ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. İki takımın puan tablosundaki durumu ve karşılaşmanın yayın bilgileri netleşti.

BEŞİKTAŞ REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 2026-2027 sezonunda 12. hafta karşılaşmaları oynanırken Beşiktaş, İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek. Basketbolseverlerin takip ettiği mücadele, siyah beyazlı takımın Avrupa'daki puan sıralaması açısından önem taşıyor. Beşiktaş-Real Madrid basketbol maçı, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

BEŞİKTAŞ REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş ile Real Madrid arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması, S Sport üzerinden canlı izlenebilecek. Beşiktaş, EuroLeague'in 12. haftasına 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 13. sırada girdi. Siyah beyazlı ekip, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada sezonun altıncı galibiyetini alarak sıralamada yükselmeyi amaçlıyor. Rakibi Real Madrid ise geride kalan 11 mücadelede 7 galibiyet ve 4 yenilgi elde ederek haftaya 5. sırada başladı.

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