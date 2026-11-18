Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ
Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım programı belli oldu. Toroslar EDAŞ tarafından paylaşılan planlı kesinti listesi kapsamında Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ ve Feke ilçelerinde bakım çalışmaları yapılacağı bildirildi. Toroslar Elektrik kesinti sorgulama yapan vatandaşlar elektriklerin ne zaman ve saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı.
Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım listesi Toroslar EDAŞ resmi duyuruları ile ilan edildi. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler ilçelere göre değişiklik gösterirken Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Peki, Adana'da elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek?
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 19-20-21 KASIM
ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, ZEYNEPOĞLU, KALEDAĞ MERKEZ, MADENLİ
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDAM KOCAKÖY, ALIÇKÜTÜĞÜ, CIRNAZLI, ÇATALKABAAĞAÇ, ESELER, HASANAĞALAR, KANLIMAZI, MUSTULAR, KARACALAR, ANDIRAP, ENİZÇAKIRI MERKEZ, GÖKÇEKÖY MERKEZ, ÇATALKAYA, GÖKGÖZ ANDIRAP, GÖKGÖZ MERKEZ, GÖKGÖZ YENİ YERLEŞİM, MUSAFAKILI, KARAHAN MERKEZ, KARAKOYAK, KIŞLAK MERKEZ, KODAZ
CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609-, 8610, 8611, 8612, DAĞISTAN_1, KÜME EVLERİ, 9000, 9002, 9003, 9004, 9005, 9008, 9009, 9011, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9021, 9023, DEĞİRMENLİ, İSLAMOĞLU
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5202, 5205, 5206, 5207, 5208, ÇİFTLİKLER
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNÖNÜ, 163, 164, DÜNDAR TAŞER, KEMAL KATITAŞ, YAVUZ SULTAN SELİM
Bakım Çalışması
21.11.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 348, 342, 315, 309, 345, 311, 351, 338, 352, 313, 307, PAMUKELİ, ULUBATLI HASAN, 356, 350, 317, 759, 349, 314, 321, OKTAR CİRİT, 341, 320, 324, 325, 326, 322_1, 318, 319, 308, 316, 312, 323, FEVZİ ÇAKMAK, 252, 266, 276, 282, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, 280, KINIK, 259, 281, 262, 279, 277, 253, 260, 285, 257, YÜREĞİR, 263, 275, 248, 268, 256, İPEKYOLU, 271
Bakım Çalışması
21.11.2026 11:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 161, 162, DÜNDAR TAŞER, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, SELİMİYE, TALİHA İŞGÜVEN
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 4.MURAT, 5, 6, 7, 8, 9, AYDIZLAR, BOZCALAR, BÜYÜK SELÇUKLU, HACI MOLLA AKSOY, SARISAKAL, SELÇUKBEY, ŞEYH ŞAMİL, TATARİSTAN, TİMUR, ZİYA GÖKALP
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 89001, 89002, 89003, 89004, 89006, 89007, 89008, 89009, 89011, 89012, 89013, 89017, 89018, 89034, 89037, 89107, 89119, 89138, YILMAZ GÜNEY, 129033, 129035, 129036, 129038, 129040, 129042, 129044, 129045, 129047, 129048, 129050, 129059, 129069, 129072, ARİF NİHAT ASYA, CAN VADİSİ VİLLALARI, KABASAKAL, KÖY ICI, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 90001, 90058, 90238, YAŞAR KEMAL
Bakım Çalışması
20.11.2026 10:15 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 77091, 77092, 77093, 77094, İSMET ATLI
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 09:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 79013, 79014, 79015, 79019, 79034, 79035, 79037, 79038, 79039, 79040, 79045, 79065, 79066, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 90050, 90051, 90055, 90056, ARİF NİHAT ASYA, YESIL VADI VILLALARI
Bakım Çalışması
20.11.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 81054
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 83009, 83013, 83023, 83025, 83027, MUSTAFA SAĞYAŞAR, SUNA KAN
FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELENKÖY, KABAKULAĞIN KÖPRÜSÜ, KIZILYER MERKEZ, KİSE, SÖĞÜT, OLUCAK MERKEZ, YANIKDAM, YAZYURDU
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABDİUŞAĞI, MERKEZ AKKAYA, PINARGÖZÜ, PINARGÖZÜ KARADAYILI, TENKERLİ
KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KESTEK, NANELİ, ATAKLI, FETTAHLI, KUŞCUSOFULU MERKEZ, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, ZEYNEPOĞLU, KALEDAĞ MERKEZ, MADENLİ
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇOLAKOĞLU, DAĞLI, KEBEN BAŞI, KÜLTEPE, MEZİT, ANIRTI, ARAPLI, KEVİZLİ, KONURLU, SÜRMELLER, AYVACIK/7, ÇALTILI ÜÇ EVLER, ÇUKUR BİLİNMEYEN/2, ÇUKUR/1, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY/6, KARAHAMZA UŞAĞI, KAYACI, MERKEZ, MERKEZ/1, MERKEZ/11, MERKEZ/3, MERKEZ/4, MERKEZ/5, MERKEZ/7, MERKEZ/9, SARIHACI, SARIHACI/1, SARIHACI/3, SARIHACI/7, CENNETLİ., DOKUZOLUK, İNCELER, KAŞKÖY, MERKEZBOZTAHTA, SOFULAR
Bakım Çalışması
21.11.2026 11:20 - 11:50
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÖRÜKLÜ, HALİLHOCALAR
Bakım Çalışması
21.11.2026 13:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇ, AŞIKLAR YOLU, BİLİNMEYEN1, BİLİNMEYEN11, BİLİNMEYEN18, ÇAMLI, ÇEVLİK GÜL, ÇEVLİK İBO OSMAN, ÇEVLİK LALE, ÇEVLİK NERGİZ, GÖKÜLÜ YURDU, IŞIL, MENEKŞE, SEDİR, YÜCE, YÜKSELEN1
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAHMUTLU
KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDINLAR, TABAKLAR
Bakım Çalışması
19.11.2026 15:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADANA TUZLA, YALÇIN DONMA, YENİ YOL TUZLA3
Bakım Çalışması
20.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 231, 233, 234, 262, 265, 266, 267, 272, 278, 279, EYÜP ESİN, SAHİL, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 244, 245, 246
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 24., ÜNİVERSİTE, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 371, 38, 380, 381, 384, 388, 39, 390, 395, 399, 40, 401, 405, 41, 42, 420, 422, 43, 44, 444, 45, 46, 464, 47, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 63, 69, 70, 79, 85, 86, 87, HASAN ARPAK, ORMAN
Bakım Çalışması
20.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 10, 14, 16, 17, 18, 2, 23, 3, 8, 9, CENGİZHAN, SAHİL
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109, 123, 129, 130, 133, 134, 139, 140, 141, 142, BAĞLAR, HASAN ŞAŞ, MUTLU DEDE
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIRÖREN, ÇİMELİ, ÇUKURKAMIŞ, GÖLKAYA, HACIHASAN, KİREMİTLİ, İSAHACILI, KIRHASAN, TERLİKSİZ, TOPRAKLI, 5069, 5070, 5075, 5076, 5078, GÜNGÖR, 5121, 5125, 5688, 5698, 5700, 5705, 97-, FİKRET GÖKÇE, 5712, 5091, 5093, 5096, 5100, 74_1, 75_1, 102-, KARATAŞ, KAZIM KARABEKİR
KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12303, 12323, 12324, 12326, 12328, 12329, 12332, 13280, 13280-, ALPKUTLU, AŞKIN, ATIM, AY, DADALOĞLU, DEVA, FİGEN, GAZİ KEREM BEYATLI, GÜÇKAN, GÜNCE, GÜNIŞIĞI, NADİDE, SEZEN, ŞAMLIOĞLU, TAPANLILAR, YAĞMUR, 13226, 13236, ALPASLAN, ATA, GÜR, GÜZİN, HURMA, LEMA
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOSNA, ER, NUR, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT POLİS HAKKI BULDUK, ŞEHİT ZİYA ÖZKOZANOĞLU
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUYULUK MERKEZ, AŞAĞI KAYHAN, YASSIÇALI MERKEZ, YUKARI KAYHAN
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURTOĞLU, ÇOLAK HASAN, TOKLULAR
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14091, 14092, 14093-, 14147, 14166, 14167-, 14175-, 14182, 14182-, BİRLİK, DEMRE, HAZAL, MERT, PEKTAŞ, SELİM, SERÇE, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT ZİYA ÖZKOZANOĞLU, 12328, 13154, 13219, 13226, 13228-, 13232, 13242, 13243, 13247, 13263, 13265, 13267, 13280, 14175, ALPTEKİN, ANLI, ARI, ASYA, AŞAN TUĞRUL, ATİLLA, AYDAN, AYTAKUŞ, BAŞARAN, CANSU, ÇAĞ, ÇAĞRI, ÇİÇEK, DEFNE, DEVA, GÜLİSTAN, HURMA, İLKE, İNCE MEHMET, KARAN, LEMA, MANİ, MANTAR, MENDİL, MİRAY, MÜESSER, MÜREN, NUYAN, SAKİ, SAVAŞ, SET, SUDENAZ, ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR, TAPANLILAR, TOKCAN, TONGUÇ, TUTAM, TUTKU, USANMAZ
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13135, 13143, AKDAN, ALTUN KAYNAK, BADEM, CEYLAN, ÇAĞ, ÇAĞRI, ÇİSEM, EKİZ, FIRTINA, HURMA, İNCE MEHMET, İZCİ, KADIOĞLU, KARAN, MANİ, SAKİ, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT ZİYA ÖZKOZANOĞLU, TEKİN, TOKCAN, YILDIRIM
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKARCA1, AKARCA
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDAM KOCAKÖY, ALIÇKÜTÜĞÜ, CIRNAZLI, ÇATALKABAAĞAÇ, ESELER, HASANAĞALAR, KANLIMAZI, MUSTULAR, KARACALAR, ANDIRAP, ENİZÇAKIRI MERKEZ, GÖKÇEKÖY MERKEZ, ÇATALKAYA, GÖKGÖZ ANDIRAP, GÖKGÖZ MERKEZ, GÖKGÖZ YENİ YERLEŞİM, MUSAFAKILI, KARAHAN MERKEZ, KARAKOYAK, KIŞLAK MERKEZ, KODAZ
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANDIL MERKEZ, DOĞU, BAĞÖZÜ MERKEZ, KAYAUŞAĞI, ARAP İSA, AYVALI KOYAK, ÇANAKLI BİLİNMEYEN 12, DERVİŞLER, DERVİŞLER1, TOROS, DURALUŞAĞI MERKEZ, HACIMİRZALI, KAHVELİ, 11173, TOROSLAR, DEĞİRMENDERE, SALKIM/1, VARALIUŞAĞI, YAZYURDU, KEMERKÖY, KÖSELİ, ALINKÖY, ALİFAKILAR, DANACI, KARAPINAR, KAVAK/1, KUYTUCAK MERKEZ, KUZÖREN, SAVRUK, TUTLUSEKİ, AKASYA/1, DAŞKESİ-, DOĞANLAR, DOĞANLAR (YUKARI )-, GÖĞCELER, İŞLETME/1, SAZAK, DEĞİRMEN UŞAĞI, KICILI YAYLASI, ÖRENDERE MERKEZ, ÖRENDERE SAZAK, SOĞUCAK, GAZELLİ, KARAKİSE, ÖZBAŞI MERKEZ, SOLAKLI, USTALAR, ÇAYÜSTÜ, ISPAHALI, PÜRENLİK, TAŞLIGEDİK, TEPE
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, ATATÜRK (HÜRRİYET)-, ATATÜRK/8, ÇAY/5, ÇAY/7, ÇAY/8, ÇIKMAZ, FATİH, FATİH (CUMHURİYET)-, FATİH (YENİ)-, FATİH 1-, FATİH/10, FATİH/12, FATİH/18, FATİH/9, FERAH, FEVZİ ÇAKMAK, GARAJ ARKASI, GÜLTEKİN, GÜLTEKİN (HÜRRİYET)-, GÜVEN/1, HUZUR, HÜSREV SAMİ, HÜSREV SAMİ (YENİ)-, İNCEKARA, KARANFİL/5, MENEKŞE/3, MİTHATPAŞA, MİTHATPAŞA/2, MİTHATPAŞA/3, MÜLAYİM, OKUL, OKUL (HÜRRİYET)-, RUMELİ, RUMELİ (CUMHURİYET)-, RUMELİ/3, ŞİRİN/1, ŞİRİN/3, ZİYA GÖKALP/2, ZÜMRÜT
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEZMİ TÜRK, EMEK, FEKE, İLBEY, İTİMAT, KANDİL, KOSOVA, NARLICA, NİSA, ÖZDOĞAN, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT SEYFETTİN ORKUN ÇİL, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ METİN CAN, YEŞİL OVA, ZİRVE
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEPECİKÖREN KARŞIYAKA, TEPECİKÖREN MERKEZ
POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, POZANTI, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLICA1, ÇAYLI KAŞ, ESENTEPE, KAMIŞLI BAHÇELİEVLER, YEŞİLBAĞLAR, YUKARI YÖRÜKLER
Bakım Çalışması
20.11.2026 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELIEVLER
Bakım Çalışması
21.11.2026 16:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 115, 14, 167, 169, 23, 30, 31, 33, 40, 420, 443, 456, 47, 480, 49, 524, 526, 536, 538, 540, 541, 544, 549, 550, 551, 564, 566, 566/3, 566/4, 566/5, 570, 572, 574, 577, 579, 585, 587, 869, 87
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLICA1, ÇAYLI KAŞ, ESENTEPE, KAMIŞLI BAHÇELİEVLER, YEŞİLBAĞLAR, YUKARI YÖRÜKLER
SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 14:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 133, 134, 135, 136, 137, 138, 146, 84, ŞEHİT POLİS VOLKAN ÇAY
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16032, 16085, KARGAKEKEÇ
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2164, 2173, 2183, 2184, 2202, 2208, 2210, 2215, 2216, 2217, 2222, 2228, 2238, 2239, 2240, 2241, 2246, 2249, 2254, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2273, 2274, 2275, 2276, 2278, 2280, 2281, 2282, 2284, 2286, 2287, 2288, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2304, 2305, 2345, 2348, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2374, 2375, 2376, 2377, 2379, 2381, 2400, 2402, 2403, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, AKKUYU, BOYNUYOĞUN YENİ YOL 1, PİLOT ÜSTEĞMEN AKİF PALALI, YILDIRIM BEYAZID, YOĞUN ALİ, 3025, 3034, 3037, 3040, 3041, 3042, 3045, 3046, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3072, 3077, ÇAĞLAYAN, DİLEK ATLIĞ, İMAMOĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, ŞEHİT JANDARMA ER ATİLLA EKŞİ, 609, 716, 781, 812, 916, 2692, 2693, 2706, 2707, 2708, 2709, 2716, 2718, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2742, 2743, 2744, 2745, 2747, 2748, 2749, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2763, 2765, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2791, 2792, 2793, 2794, 2796, 2798, 2800, 2806, 2807, 2808, GÜL, NİLÜFER, SOFUDEDE, 3338, 3350, 3406, BELEMİR, KOZAN, TÜLEKLİ, 2871, 2872, 2882, 2883, 2884, 2887, 2888, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2900, 2901, 2919, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2937, 2938, 2946, 2978, 2979, 2981, 2983, AHMET SARIKAYA
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:15 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16, 17, 18, 19, 20, 23, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 6, ULUBATLI HASAN
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10, 11, 12, 13, 24, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 9, KOZAN, MUHSİN YAZICIOĞLU
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUS
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6551, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6565, 6566, 6568, 6570, 6571, 6572, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6590, 6592, 6599, 6600, 6601, 6602, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6624, 6626, 6627, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6647, 6649, 6651, 6653, ACIDERE, ATATÜRK-, BOĞADEDE, D-400 KARAYOLU, GAZİPAŞA, KÜÇÜK SANAYİ, MAHMUT AYTEKİN, MAHMUT AYTEKİN/1, MENDERES, SAKIP SABANCI, SULUCA, YAVUZ SULTAN SELİM, 6305, 6306, 6307, 6311, 6313, 6314, 6315, 6318, 6319, 6320, 6321, 6323, 6324, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6359/1, 6360, 6362, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6370, 6371, 6373, 6377, 6379, 6381, 6382, 6383, 6384, 6386, 6390, 6394, 6395, 6396, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6406, 6408, 6409, 6410, 6411, 6415, DERİNCE, HASAN ERİŞ, İSMETPAŞA, KARŞIYAKA, KAZIM KARABEKİR, STADYUM, TUNA, TÜRK TEKSTİL VAKFI, YOĞURT DEDE
Bakım Çalışması
20.11.2026 12:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 13, 2, 3, 33, 4, 6, 7, 8, KOZAN, MUHSİN YAZICIOĞLU, ULUBATLI HASAN, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3755, 4105, 4110, 4111, 4113, 4115, 4117, 4119, 4120, 4123, 4124, 4125, 4127, 4128, 4129, 4130, 4132, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4151, 4153, 4156, 4157, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4170, 4171, 4173, 4175, 4176, 4177, 4178, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4217, 4218, 4221, BİRİK, BURUK, FATİH, 3701, 3702, 3705, 3706, 3707, 3708, 3749, 3750, 3751, 3753, 3763, FATİH SULTAN MEHMET, KOZAN
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:15 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, SEZAİ KARAKOÇ
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3001, 3042, DİLEK ATLIĞ, KOZAN, 597, 603, 604, 605, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 624, 637, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 652, 653, 654, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 666, 840, 881, 913, ELİF SU ULUDAĞ, M.FEVZİ ÇAKMAK, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2823, 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2859, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2871, 2874, 2883, 2903, 2944, AHMET SARIKAYA, HATİCE YAVUZ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SOFULU
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 640, 639, 638, 636, 619, 622, 623, ELİF SU ULUDAĞ
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2420, 3708, 3713, 3714, 3720, 3722, 3724, 3725, 3866, 4033, BURUK, KARANFİL, KOZAN, KILIÇLI, MEZRA, MEZRA1ÜST, MEZRA2 ÜST
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3949, 3968, 3993, 4001, 4022, 4023, 4025
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:40 - 11:10
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4023, 4022, BURUK
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 26 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70014, 70016, 70018, 70020, 70022, 70026, 70028, 70044, 70048, 70050, 70054, 70056, 70058, 70060, 70062, 70064, 70066, 70068, 70070, 70076, 70078, 70080, 70082, 70222, 70226, 70228, 70256, 70260, 70262, 70264, 70266, 70270, 70272, 70274, 70276, 70278, 70280, 70282, 70284, 70286, 70288, 70290, 70292, 70332, 70334, 70338, 70340, 70344, 70346, 70348, 70350, ABDİ İPEKÇİ
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 73014, 73022, 73024, 73042, 73044, 73046, 73050, 73165, 73177, 73179, 73187, MÜCAHİTLER, ŞEHİT KADİR GENÇ, 72005, 72008, 72009, 72010, 72011, 72014, 72018, 72019, 72020, 72021, 72022, 72023, 72024, 72026, 72027, 72028, 72029, 72030, ALPARSLAN TÜRKEŞ
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16144, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ, 16142, 16150, 16140, 16138, 16148, 16146
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70009, 70013, 70015, 70017, 70023, 70151, 70155, KARAAFAT, NECİP FAZIL KISAKÜREK
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13404, 13410, 13412, 13414, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13428, 13430, 13432, 13434, 13436, 13440, 13452, 13454, 13456, 13458, 13500, 13506, 13560
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 92025, SINIR, 92015, 92023, 92021, 92014
Bakım Çalışması
20.11.2026 14:15 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46122, 46202, 46206, 46212, 46214, 46216, 46218, 46224, 46226, 46228, 46230, 46232, 46234, 46236, 46238, 46240, 46242, 46244, 46432
Bakım Çalışması
20.11.2026 15:30 - 16:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101018, 101016, 101008, 101019, 101014, 101012, 101013, 101017, 101009, 101010, 101020, 101015, 101061, 101001, 101039, 101011
Bakım Çalışması
20.11.2026 14:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 44002, 44003, 44005, 44009, 44011, 44013, 44015, 44017, 44019, 44021, 44027, 44029, 44030, 44031, 44033, 44035, 44037, 44039, 44041, 44043, 44045, 44047, 44049, 44051, 44053, 44055, 44057, 44064, 44079, 44228, 44230, ŞAKİRPAŞA
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12032, 12122, 12126, 12127, 12138, 12139, 12144, 12150, 12154, 12155, 12156, 12158, 12159, 12160, 12162, 12164, 12166, 12168, 12170, 12172, 12174, 12176, 12210, 12254, 12424, 12454, ŞIH CEMİL
Bakım Çalışması
20.11.2026 11:00 - 11:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 57053, 57103, 57105, 57107, 57128, 57142, 57166, 57182, 57186, 57188, 57190, 57192, 57202
Bakım Çalışması
20.11.2026 13:00 - 13:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 57053, 57075, 57079, 57081, 57083, 57085, 57087, 57089, 57091, 57093, 57095, 57097, 57099, 57101, 57103, 57109, 57115, 57119, DEFNE, 58070, 58092, 58112, 58122, 58124, 58126, 58128, 58130, 58134, 58136, 58138, 58140, 58142, 58146, 58166
Bakım Çalışması
20.11.2026 11:15 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 51229, 51235, YEŞİLEVLER
Bakım Çalışması
20.11.2026 13:15 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 75490, 75497, 75715, A. YAŞAR BAYBOĞAN
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 09:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19032, 19049, 19050, 19051, 19052, 19053, MANİSALI ALİ BEY, NEHİRYOLU, OKULYOLU, 18068, 18080, 18081
Bakım Çalışması
20.11.2026 10:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16010, 16016, 16017, 16018, 16020, 16022, 16023, 16024, 16025, 16026, 16030, 16032, 16033, 16034, 16035, 16036, 16038, 16039, 16040, 16042, 16044, 16050, 16054, 16058, 16068, 16070, 16080, 16084, 16086, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ
Bakım Çalışması
20.11.2026 15:00 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46051, 46235, 46067
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 27 MAYIS, 56002, 56004, 56006, 56008, 56012, 56014, 56016, 56018, 56020, 56021, 56022, 56024, 56026, 56028, 56038, 56039, 56044, 56054, 56055, 56056, 56058, 56060, 56070, 56072, 56092, 56094, 56101, 56103, 56107, 56109, 56112, 56114, 56117, 56119, 56121, 56125, 56127, 56137, 56139, ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI FAHRİ ÖZŞEN, ŞEHİT MEHMET ÖZEL
Bakım Çalışması
20.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 56001, 56005, 56011, 56017, 56019, 56021, 56023, 56025, 56027, 56029, 56031, 56033, 56035, 56037, 56039, 56041, 56043, 56045, 56061, 56063, 56065, 56069, 56071, 56073, 56083, 56085, 56101, 56103, 56105, 56113, 56115, 56117, 56119, 56123, 56133, 56137, 56139, 56141, 56143, ŞEHİT MEHMET ÖZEL, ŞEHİT NASIF NAMLU
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 61012, 61014, 61016, 61018, 61019, 61021, 61023, 61025, 61030, ATATÜRK, FATİH TERİM, TURHAN CEMAL BERİKER, ZİYAPAŞA
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13084, 13204, 13206, 13208, 13210, 13212, 13214, 13216, 13218, 13220, 13222, 13224, 13226, 13228, 13230, 13232, 13234, 13236, 13238, 13240, 13242, 13244, 13246, 13248, 13250, 13254, 13256, 13258, 13260, 13262, 13292, 13294, 13296, 13354, 13356, 13358, 13360, 13362, 13364, 13366, 13368, 13370, 13372, 13374, 13376, 13378, 13380, 13382, 13384, 13388, 13390, 13392, 13398, 13404, 13424, 13428, 13432, 13438, 13440, 13444, 13446, 13448, 13450, 13460, 13462, 13464, 13466, 13468, 13470, 13474, 13476, 13480, 13482, 13484, 13486, 13488, 13560, 13562, 13564, 13566, 13568, OBALAR
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 40031, 40033, 40035, 40037, FERİT CELAL GÜVEN
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12, 13, 14, 15, BELEDİYE, ÇADIR KÜMESİ_1, DEMOKRASİ, ERDAL İNÖNÜ, ŞEHİT ER MUHTEŞEM MURAT KARAALİ, ŞEHİT GÖKHAN AYGÜL, ZÜBEYDE HANIM, 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 9, KAVAKLI MEVKİ, ŞEHİT HAYDAR GÖZEL, 16, 17, 18, 19, 20, 70, ÖZGÜRLÜK, ŞEHİT ÖZ SAVAŞ DAĞLI
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12002, 12004, 12006, 12008, 12010, 12012, 12018, 12020, 12023, 12024, 12025, 12026, 12027, 12028, 12029, 12030, 12031, 12032, 12033, 12034, 12035, 12036, 12038, 12039, 12040, 12041, 12042, 12043, 12044, 12045, 12046, 12047, 12048, 12049, 12050, 12051, 12052, 12054, 12056, 12058, 12060, 12061, 12062, 12063, 12064, 12066, 12068, 12069, 12070, 12071, 12073, 12074, 12075, 12076, 12077, 12078, 12079, 12080, 12081, 12082, 12083, 12084, 12085, 12087, 12089, 12090, 12091, 12092, 12093, 12094, 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12101, 12102, 12104, 12108, 12112, 12114, 12125, 12126, 12129, 12131, 12148, 12172, 12178, 12258, 12263, 12264, 12267, 12269, 12302, 12435, AKKAPI, DAĞLIOĞLU, ŞIH CEMİL, 14001, 14038, 14068, 14076, 14084, 14086, 14088, 14092, 14094, 14096, 14098, 14100, 14102, 14112, 14144, 14146, 14148, 14150, 14152, 14154, 14156, 14158, 14190, 14204, 14210, 14226
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 54001, 54002, 54003, 54004, 54005, 54006, 54007, 54008, 54009, 54010, 54012, 54013, 54015, 54017, 54019, 54020, 54022, 54023, 54024, 54025, 54026, 54027, 54028, 54029, 54030, 54031, 54032, 54033, 54036, 54038, 54040, 54044, İSMETPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, ÖZGÜR, ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI FAHRİ ÖZŞEN, ŞEHİT NASIF NAMLU, 53001, 53002, 53016, 53023, 53024, 53025, 53028, 53032, 53034, 53035, 53037, 53039, 53040, 53041, 53043, 53045, 53047, 53049, 53051, 53053, 53055, 53057, 53059, 53061, 53078, 53080, 53082, 53084, 53104, DEMETEVLER, RAY, 51010, 51013, 51019, 51021, 51023, 51025, 51035, 51046, 51048, 51050, 51056, 51064, 51066, 51068, 51070, 51072, 51074, 51076, 51078, 51080, 51084, 51090, 51202, YEŞİLEVLER, 27 MAYIS, 56020, 56042, 56045, 56047, 56049, 56051, 56053, 56055, 56057, 56059, 56060, 56061, 56062, 56063, 56064, 56066, 56068, 56070, 56071, 56073, 56079, 56080, 56081, 56083, 56085, 56087, 56088, 56089, 56091, 56093, 56095, 56099, 56101, 56105, 56114, 56118, 56124, 56141, 52001, 52002, 52003, 52004, 52005, 52006, 52007, 52008, 52009, 52010, 52011, 52012, 52013, 52014, 52015, 52016, 52017, 52018, 52019, 52020, 52021, 52022, 52023, 52024, 52025, 52026, 52027, 52028, 52033, 52035, 52037, 52039, 52043, 52045, 52046, 52047, 52048, 52049, 52050, 52051, 52052, 52053, 52055, 52057, 52065, 52071, 52073, 52075
Bakım Çalışması
21.11.2026 14:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 21009, 21022, 21026, ŞEHİT DURAN, ULUS, 19003
TUFANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, TUFANBEYLİ, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 11:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, CEYLAN, CİHANGİR, CUMHURİYET, ÇALIKUŞU, ÇINAR, DEVRİM, ESENLER, ESENYURT, FİRUZE, HİSAR, UMUT, ZAFER
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACIBADEM, ÇAĞDAŞ, DEVA, DİDEM, DOĞAN, DOST, FEZA, HASTANE, HUKUK, IŞIK, IŞIL, KEVSER, KIZILTEPE, LALE, MISRA, NERGİS, NİLÜFER, PINARBAŞI, POYRAZ, SEDA, SEFA, SEMA, ŞİFA, TAŞLI, TEMA, TUNA, ÜVEYİK PINARI, VEDA, VEFA, YAŞAM, YÜCE, ZAMBAK, GEDİK
Bakım Çalışması
20.11.2026 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, ALTIN, ATATÜRK, BEYAZGÜL, BİLİM, EDALI, GİRNE, GÖKSU, GURBET, GÜMÜŞ, İSTİKLAL YENİ, KÜÇÜKBAHÇE, ÖZLEM, SAİMBEYLİ, SARMAŞIK, ŞELALE, YAYLA
YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK YUMURTALIK, FATİH SULTAN MEHMET AYAS, HÜSEYİN BAYKARA, LİMAN, OSMAN GAZİ AYAS, SAHİL YOLU, YAVUZ SULTAN SELİM AYAS
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6066, ALPARSLAN TÜRKEŞ, DENİZ, HÜKÜMET, ON BAŞI MEHMET
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYLAZLI, AKPINAR, KASIMLAR, KUBURCULAR, BELÖREN, ÇATALPINAR, ATATÜRK, CEMİL MERİÇ, DAMLAMA, HALİL AĞA, SÖĞÜTLÜ, SÜREN, 63_2, 63/1, 64_1
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2038, 2041, 2042, 2043, 2044, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, KARANFİL, KARANFİL_2, LEVENT, 1867, 1868, 1869, 1873
Bakım Çalışması
20.11.2026 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 559, 557, 558
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1989, 1994, 1995, SEDEF
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4710, 4712, 4712., 4713, 4714, 4716, 4720, 4725, 4742, 4757, 4758, 4760, 4761, 4763, AKDENİZ_1, KARATAŞ, YEDİ EVLER, 207_1, 21_2, 5473, 5487, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5506, 5507, 5509, 5510, 5511, 5515, 5516, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5565, 5566, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, AÇELYA_1, AYDINLAR, HAŞİM DALGIÇ, İNÖNÜ, KIYIBOYU_1, MANOLYA_1, ORKİDE_1, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4698, 8 OCAK, BARIŞ, DOĞU, LİMON ÇİÇEĞİ, ULUS, YAŞAR KEMAL, 109-, 5577, 5582, 5591, 5592, 5593, 5594, KIYIBOYU, 4626, KANAL_1, .KANAL-4, 138_1, 5916, KAYARLI, YAVUZ SULTAN SELİM, 5288, ŞEYH MURAT_1, 4644
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYLAZLI, AKPINAR, KASIMLAR, KUBURCULAR, BELÖREN, ÇATALPINAR, ATATÜRK, CEMİL MERİÇ, DAMLAMA, HALİL AĞA, SÖĞÜTLÜ, SÜREN, 63_2, 63/1, 64_1
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIRÖREN, ÇİMELİ, ÇUKURKAMIŞ, GÖLKAYA, HACIHASAN, KİREMİTLİ, İSAHACILI, KIRHASAN, TERLİKSİZ, TOPRAKLI, 5069, 5070, 5075, 5076, 5078, GÜNGÖR, 5121, 5125, 5688, 5698, 5700, 5705, 97-, FİKRET GÖKÇE, 5712, 5091, 5093, 5096, 5100, 74_1, 75_1, 102-, KARATAŞ, KAZIM KARABEKİR
Bakım Çalışması
21.11.2026 13:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABDİOĞLU_1, BARBAROS, GAZİ PAŞA, İSMET PAŞA, KANUNİ_1, KAZIM KARABEKİR_1, MEHMET ÇELEBİ, MİMAR SİNAN, OSMAN TUFAN PAŞA
Bakım Çalışması
21.11.2026 15:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1024, 1153, HUZUR, 1595, 1596, 1627, 1629, 1632, 1633, 1635, 1636, 1638, 1639, 1640, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1654, 1658, 1661, 1663, AYÇİÇEĞİ, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, İBRAHİM TATLISES, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1253, 1254, 1255, 1256, 1267