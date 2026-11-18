Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım programı belli oldu. Toroslar EDAŞ tarafından paylaşılan planlı kesinti listesi kapsamında Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ ve Feke ilçelerinde bakım çalışmaları yapılacağı bildirildi. Toroslar Elektrik kesinti sorgulama yapan vatandaşlar elektriklerin ne zaman ve saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı.

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Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım listesi Toroslar EDAŞ resmi duyuruları ile ilan edildi. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler ilçelere göre değişiklik gösterirken Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Peki, Adana'da elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek?

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 19-20-21 KASIM

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ

ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, ZEYNEPOĞLU, KALEDAĞ MERKEZ, MADENLİ

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKDAM KOCAKÖY, ALIÇKÜTÜĞÜ, CIRNAZLI, ÇATALKABAAĞAÇ, ESELER, HASANAĞALAR, KANLIMAZI, MUSTULAR, KARACALAR, ANDIRAP, ENİZÇAKIRI MERKEZ, GÖKÇEKÖY MERKEZ, ÇATALKAYA, GÖKGÖZ ANDIRAP, GÖKGÖZ MERKEZ, GÖKGÖZ YENİ YERLEŞİM, MUSAFAKILI, KARAHAN MERKEZ, KARAKOYAK, KIŞLAK MERKEZ, KODAZ

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609-, 8610, 8611, 8612, DAĞISTAN_1, KÜME EVLERİ, 9000, 9002, 9003, 9004, 9005, 9008, 9009, 9011, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9021, 9023, DEĞİRMENLİ, İSLAMOĞLU

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5202, 5205, 5206, 5207, 5208, ÇİFTLİKLER

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNÖNÜ, 163, 164, DÜNDAR TAŞER, KEMAL KATITAŞ, YAVUZ SULTAN SELİM

Bakım Çalışması

21.11.2026 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 348, 342, 315, 309, 345, 311, 351, 338, 352, 313, 307, PAMUKELİ, ULUBATLI HASAN, 356, 350, 317, 759, 349, 314, 321, OKTAR CİRİT, 341, 320, 324, 325, 326, 322_1, 318, 319, 308, 316, 312, 323, FEVZİ ÇAKMAK, 252, 266, 276, 282, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, 280, KINIK, 259, 281, 262, 279, 277, 253, 260, 285, 257, YÜREĞİR, 263, 275, 248, 268, 256, İPEKYOLU, 271

Bakım Çalışması

21.11.2026 11:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 161, 162, DÜNDAR TAŞER, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, SELİMİYE, TALİHA İŞGÜVEN

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 4.MURAT, 5, 6, 7, 8, 9, AYDIZLAR, BOZCALAR, BÜYÜK SELÇUKLU, HACI MOLLA AKSOY, SARISAKAL, SELÇUKBEY, ŞEYH ŞAMİL, TATARİSTAN, TİMUR, ZİYA GÖKALP

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89001, 89002, 89003, 89004, 89006, 89007, 89008, 89009, 89011, 89012, 89013, 89017, 89018, 89034, 89037, 89107, 89119, 89138, YILMAZ GÜNEY, 129033, 129035, 129036, 129038, 129040, 129042, 129044, 129045, 129047, 129048, 129050, 129059, 129069, 129072, ARİF NİHAT ASYA, CAN VADİSİ VİLLALARI, KABASAKAL, KÖY ICI, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 90001, 90058, 90238, YAŞAR KEMAL

Bakım Çalışması

20.11.2026 10:15 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 77091, 77092, 77093, 77094, İSMET ATLI

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:00 - 09:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 79013, 79014, 79015, 79019, 79034, 79035, 79037, 79038, 79039, 79040, 79045, 79065, 79066, TURGUT ÖZAL

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 90050, 90051, 90055, 90056, ARİF NİHAT ASYA, YESIL VADI VILLALARI

Bakım Çalışması

20.11.2026 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 81054

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 83009, 83013, 83023, 83025, 83027, MUSTAFA SAĞYAŞAR, SUNA KAN

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELENKÖY, KABAKULAĞIN KÖPRÜSÜ, KIZILYER MERKEZ, KİSE, SÖĞÜT, OLUCAK MERKEZ, YANIKDAM, YAZYURDU

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABDİUŞAĞI, MERKEZ AKKAYA, PINARGÖZÜ, PINARGÖZÜ KARADAYILI, TENKERLİ

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESTEK, NANELİ, ATAKLI, FETTAHLI, KUŞCUSOFULU MERKEZ, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, ZEYNEPOĞLU, KALEDAĞ MERKEZ, MADENLİ

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇOLAKOĞLU, DAĞLI, KEBEN BAŞI, KÜLTEPE, MEZİT, ANIRTI, ARAPLI, KEVİZLİ, KONURLU, SÜRMELLER, AYVACIK/7, ÇALTILI ÜÇ EVLER, ÇUKUR BİLİNMEYEN/2, ÇUKUR/1, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY/6, KARAHAMZA UŞAĞI, KAYACI, MERKEZ, MERKEZ/1, MERKEZ/11, MERKEZ/3, MERKEZ/4, MERKEZ/5, MERKEZ/7, MERKEZ/9, SARIHACI, SARIHACI/1, SARIHACI/3, SARIHACI/7, CENNETLİ., DOKUZOLUK, İNCELER, KAŞKÖY, MERKEZBOZTAHTA, SOFULAR

Bakım Çalışması

21.11.2026 11:20 - 11:50

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YÖRÜKLÜ, HALİLHOCALAR

Bakım Çalışması

21.11.2026 13:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇ, AŞIKLAR YOLU, BİLİNMEYEN1, BİLİNMEYEN11, BİLİNMEYEN18, ÇAMLI, ÇEVLİK GÜL, ÇEVLİK İBO OSMAN, ÇEVLİK LALE, ÇEVLİK NERGİZ, GÖKÜLÜ YURDU, IŞIL, MENEKŞE, SEDİR, YÜCE, YÜKSELEN1

Bakım Çalışması

21.11.2026 10:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MAHMUTLU

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYDINLAR, TABAKLAR

Bakım Çalışması

19.11.2026 15:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADANA TUZLA, YALÇIN DONMA, YENİ YOL TUZLA3

Bakım Çalışması

20.11.2026 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 231, 233, 234, 262, 265, 266, 267, 272, 278, 279, EYÜP ESİN, SAHİL, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 244, 245, 246

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 24., ÜNİVERSİTE, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 371, 38, 380, 381, 384, 388, 39, 390, 395, 399, 40, 401, 405, 41, 42, 420, 422, 43, 44, 444, 45, 46, 464, 47, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 63, 69, 70, 79, 85, 86, 87, HASAN ARPAK, ORMAN

Bakım Çalışması

20.11.2026 13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 10, 14, 16, 17, 18, 2, 23, 3, 8, 9, CENGİZHAN, SAHİL

Bakım Çalışması

21.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 109, 123, 129, 130, 133, 134, 139, 140, 141, 142, BAĞLAR, HASAN ŞAŞ, MUTLU DEDE

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIRÖREN, ÇİMELİ, ÇUKURKAMIŞ, GÖLKAYA, HACIHASAN, KİREMİTLİ, İSAHACILI, KIRHASAN, TERLİKSİZ, TOPRAKLI, 5069, 5070, 5075, 5076, 5078, GÜNGÖR, 5121, 5125, 5688, 5698, 5700, 5705, 97-, FİKRET GÖKÇE, 5712, 5091, 5093, 5096, 5100, 74_1, 75_1, 102-, KARATAŞ, KAZIM KARABEKİR

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12303, 12323, 12324, 12326, 12328, 12329, 12332, 13280, 13280-, ALPKUTLU, AŞKIN, ATIM, AY, DADALOĞLU, DEVA, FİGEN, GAZİ KEREM BEYATLI, GÜÇKAN, GÜNCE, GÜNIŞIĞI, NADİDE, SEZEN, ŞAMLIOĞLU, TAPANLILAR, YAĞMUR, 13226, 13236, ALPASLAN, ATA, GÜR, GÜZİN, HURMA, LEMA

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOSNA, ER, NUR, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT POLİS HAKKI BULDUK, ŞEHİT ZİYA ÖZKOZANOĞLU

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUYULUK MERKEZ, AŞAĞI KAYHAN, YASSIÇALI MERKEZ, YUKARI KAYHAN

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURTOĞLU, ÇOLAK HASAN, TOKLULAR

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 14091, 14092, 14093-, 14147, 14166, 14167-, 14175-, 14182, 14182-, BİRLİK, DEMRE, HAZAL, MERT, PEKTAŞ, SELİM, SERÇE, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT ZİYA ÖZKOZANOĞLU, 12328, 13154, 13219, 13226, 13228-, 13232, 13242, 13243, 13247, 13263, 13265, 13267, 13280, 14175, ALPTEKİN, ANLI, ARI, ASYA, AŞAN TUĞRUL, ATİLLA, AYDAN, AYTAKUŞ, BAŞARAN, CANSU, ÇAĞ, ÇAĞRI, ÇİÇEK, DEFNE, DEVA, GÜLİSTAN, HURMA, İLKE, İNCE MEHMET, KARAN, LEMA, MANİ, MANTAR, MENDİL, MİRAY, MÜESSER, MÜREN, NUYAN, SAKİ, SAVAŞ, SET, SUDENAZ, ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR, TAPANLILAR, TOKCAN, TONGUÇ, TUTAM, TUTKU, USANMAZ

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 13135, 13143, AKDAN, ALTUN KAYNAK, BADEM, CEYLAN, ÇAĞ, ÇAĞRI, ÇİSEM, EKİZ, FIRTINA, HURMA, İNCE MEHMET, İZCİ, KADIOĞLU, KARAN, MANİ, SAKİ, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT ZİYA ÖZKOZANOĞLU, TEKİN, TOKCAN, YILDIRIM

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKARCA1, AKARCA

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKDAM KOCAKÖY, ALIÇKÜTÜĞÜ, CIRNAZLI, ÇATALKABAAĞAÇ, ESELER, HASANAĞALAR, KANLIMAZI, MUSTULAR, KARACALAR, ANDIRAP, ENİZÇAKIRI MERKEZ, GÖKÇEKÖY MERKEZ, ÇATALKAYA, GÖKGÖZ ANDIRAP, GÖKGÖZ MERKEZ, GÖKGÖZ YENİ YERLEŞİM, MUSAFAKILI, KARAHAN MERKEZ, KARAKOYAK, KIŞLAK MERKEZ, KODAZ

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANDIL MERKEZ, DOĞU, BAĞÖZÜ MERKEZ, KAYAUŞAĞI, ARAP İSA, AYVALI KOYAK, ÇANAKLI BİLİNMEYEN 12, DERVİŞLER, DERVİŞLER1, TOROS, DURALUŞAĞI MERKEZ, HACIMİRZALI, KAHVELİ, 11173, TOROSLAR, DEĞİRMENDERE, SALKIM/1, VARALIUŞAĞI, YAZYURDU, KEMERKÖY, KÖSELİ, ALINKÖY, ALİFAKILAR, DANACI, KARAPINAR, KAVAK/1, KUYTUCAK MERKEZ, KUZÖREN, SAVRUK, TUTLUSEKİ, AKASYA/1, DAŞKESİ-, DOĞANLAR, DOĞANLAR (YUKARI )-, GÖĞCELER, İŞLETME/1, SAZAK, DEĞİRMEN UŞAĞI, KICILI YAYLASI, ÖRENDERE MERKEZ, ÖRENDERE SAZAK, SOĞUCAK, GAZELLİ, KARAKİSE, ÖZBAŞI MERKEZ, SOLAKLI, USTALAR, ÇAYÜSTÜ, ISPAHALI, PÜRENLİK, TAŞLIGEDİK, TEPE

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, ATATÜRK (HÜRRİYET)-, ATATÜRK/8, ÇAY/5, ÇAY/7, ÇAY/8, ÇIKMAZ, FATİH, FATİH (CUMHURİYET)-, FATİH (YENİ)-, FATİH 1-, FATİH/10, FATİH/12, FATİH/18, FATİH/9, FERAH, FEVZİ ÇAKMAK, GARAJ ARKASI, GÜLTEKİN, GÜLTEKİN (HÜRRİYET)-, GÜVEN/1, HUZUR, HÜSREV SAMİ, HÜSREV SAMİ (YENİ)-, İNCEKARA, KARANFİL/5, MENEKŞE/3, MİTHATPAŞA, MİTHATPAŞA/2, MİTHATPAŞA/3, MÜLAYİM, OKUL, OKUL (HÜRRİYET)-, RUMELİ, RUMELİ (CUMHURİYET)-, RUMELİ/3, ŞİRİN/1, ŞİRİN/3, ZİYA GÖKALP/2, ZÜMRÜT

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEZMİ TÜRK, EMEK, FEKE, İLBEY, İTİMAT, KANDİL, KOSOVA, NARLICA, NİSA, ÖZDOĞAN, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT SEYFETTİN ORKUN ÇİL, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ METİN CAN, YEŞİL OVA, ZİRVE

Bakım Çalışması

21.11.2026 10:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEPECİKÖREN KARŞIYAKA, TEPECİKÖREN MERKEZ

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, POZANTI, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLICA1, ÇAYLI KAŞ, ESENTEPE, KAMIŞLI BAHÇELİEVLER, YEŞİLBAĞLAR, YUKARI YÖRÜKLER

Bakım Çalışması

20.11.2026 10:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELIEVLER

Bakım Çalışması

21.11.2026 16:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 115, 14, 167, 169, 23, 30, 31, 33, 40, 420, 443, 456, 47, 480, 49, 524, 526, 536, 538, 540, 541, 544, 549, 550, 551, 564, 566, 566/3, 566/4, 566/5, 570, 572, 574, 577, 579, 585, 587, 869, 87

Bakım Çalışması

21.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLICA1, ÇAYLI KAŞ, ESENTEPE, KAMIŞLI BAHÇELİEVLER, YEŞİLBAĞLAR, YUKARI YÖRÜKLER

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 14:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 133, 134, 135, 136, 137, 138, 146, 84, ŞEHİT POLİS VOLKAN ÇAY

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 16032, 16085, KARGAKEKEÇ

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2164, 2173, 2183, 2184, 2202, 2208, 2210, 2215, 2216, 2217, 2222, 2228, 2238, 2239, 2240, 2241, 2246, 2249, 2254, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2273, 2274, 2275, 2276, 2278, 2280, 2281, 2282, 2284, 2286, 2287, 2288, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2304, 2305, 2345, 2348, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2374, 2375, 2376, 2377, 2379, 2381, 2400, 2402, 2403, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, AKKUYU, BOYNUYOĞUN YENİ YOL 1, PİLOT ÜSTEĞMEN AKİF PALALI, YILDIRIM BEYAZID, YOĞUN ALİ, 3025, 3034, 3037, 3040, 3041, 3042, 3045, 3046, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3072, 3077, ÇAĞLAYAN, DİLEK ATLIĞ, İMAMOĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, ŞEHİT JANDARMA ER ATİLLA EKŞİ, 609, 716, 781, 812, 916, 2692, 2693, 2706, 2707, 2708, 2709, 2716, 2718, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2742, 2743, 2744, 2745, 2747, 2748, 2749, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2763, 2765, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2791, 2792, 2793, 2794, 2796, 2798, 2800, 2806, 2807, 2808, GÜL, NİLÜFER, SOFUDEDE, 3338, 3350, 3406, BELEMİR, KOZAN, TÜLEKLİ, 2871, 2872, 2882, 2883, 2884, 2887, 2888, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2900, 2901, 2919, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2937, 2938, 2946, 2978, 2979, 2981, 2983, AHMET SARIKAYA

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:15 - 10:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 16, 17, 18, 19, 20, 23, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 6, ULUBATLI HASAN

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 10, 11, 12, 13, 24, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 9, KOZAN, MUHSİN YAZICIOĞLU

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ULUS

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6551, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6565, 6566, 6568, 6570, 6571, 6572, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6590, 6592, 6599, 6600, 6601, 6602, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6624, 6626, 6627, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6647, 6649, 6651, 6653, ACIDERE, ATATÜRK-, BOĞADEDE, D-400 KARAYOLU, GAZİPAŞA, KÜÇÜK SANAYİ, MAHMUT AYTEKİN, MAHMUT AYTEKİN/1, MENDERES, SAKIP SABANCI, SULUCA, YAVUZ SULTAN SELİM, 6305, 6306, 6307, 6311, 6313, 6314, 6315, 6318, 6319, 6320, 6321, 6323, 6324, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6359/1, 6360, 6362, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6370, 6371, 6373, 6377, 6379, 6381, 6382, 6383, 6384, 6386, 6390, 6394, 6395, 6396, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6406, 6408, 6409, 6410, 6411, 6415, DERİNCE, HASAN ERİŞ, İSMETPAŞA, KARŞIYAKA, KAZIM KARABEKİR, STADYUM, TUNA, TÜRK TEKSTİL VAKFI, YOĞURT DEDE

Bakım Çalışması

20.11.2026 12:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 13, 2, 3, 33, 4, 6, 7, 8, KOZAN, MUHSİN YAZICIOĞLU, ULUBATLI HASAN, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3755, 4105, 4110, 4111, 4113, 4115, 4117, 4119, 4120, 4123, 4124, 4125, 4127, 4128, 4129, 4130, 4132, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4151, 4153, 4156, 4157, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4170, 4171, 4173, 4175, 4176, 4177, 4178, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4217, 4218, 4221, BİRİK, BURUK, FATİH, 3701, 3702, 3705, 3706, 3707, 3708, 3749, 3750, 3751, 3753, 3763, FATİH SULTAN MEHMET, KOZAN

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:15 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, SEZAİ KARAKOÇ

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3001, 3042, DİLEK ATLIĞ, KOZAN, 597, 603, 604, 605, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 624, 637, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 652, 653, 654, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 666, 840, 881, 913, ELİF SU ULUDAĞ, M.FEVZİ ÇAKMAK, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2823, 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2859, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2871, 2874, 2883, 2903, 2944, AHMET SARIKAYA, HATİCE YAVUZ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SOFULU

Bakım Çalışması

21.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 640, 639, 638, 636, 619, 622, 623, ELİF SU ULUDAĞ

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2420, 3708, 3713, 3714, 3720, 3722, 3724, 3725, 3866, 4033, BURUK, KARANFİL, KOZAN, KILIÇLI, MEZRA, MEZRA1ÜST, MEZRA2 ÜST

Bakım Çalışması

21.11.2026 10:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3949, 3968, 3993, 4001, 4022, 4023, 4025

Bakım Çalışması

21.11.2026 10:40 - 11:10

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4023, 4022, BURUK

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 26 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70014, 70016, 70018, 70020, 70022, 70026, 70028, 70044, 70048, 70050, 70054, 70056, 70058, 70060, 70062, 70064, 70066, 70068, 70070, 70076, 70078, 70080, 70082, 70222, 70226, 70228, 70256, 70260, 70262, 70264, 70266, 70270, 70272, 70274, 70276, 70278, 70280, 70282, 70284, 70286, 70288, 70290, 70292, 70332, 70334, 70338, 70340, 70344, 70346, 70348, 70350, ABDİ İPEKÇİ

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 73014, 73022, 73024, 73042, 73044, 73046, 73050, 73165, 73177, 73179, 73187, MÜCAHİTLER, ŞEHİT KADİR GENÇ, 72005, 72008, 72009, 72010, 72011, 72014, 72018, 72019, 72020, 72021, 72022, 72023, 72024, 72026, 72027, 72028, 72029, 72030, ALPARSLAN TÜRKEŞ

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 16144, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ, 16142, 16150, 16140, 16138, 16148, 16146

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70009, 70013, 70015, 70017, 70023, 70151, 70155, KARAAFAT, NECİP FAZIL KISAKÜREK

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 13404, 13410, 13412, 13414, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13428, 13430, 13432, 13434, 13436, 13440, 13452, 13454, 13456, 13458, 13500, 13506, 13560

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 92025, SINIR, 92015, 92023, 92021, 92014

Bakım Çalışması

20.11.2026 14:15 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 46122, 46202, 46206, 46212, 46214, 46216, 46218, 46224, 46226, 46228, 46230, 46232, 46234, 46236, 46238, 46240, 46242, 46244, 46432

Bakım Çalışması

20.11.2026 15:30 - 16:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 101018, 101016, 101008, 101019, 101014, 101012, 101013, 101017, 101009, 101010, 101020, 101015, 101061, 101001, 101039, 101011

Bakım Çalışması

20.11.2026 14:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 44002, 44003, 44005, 44009, 44011, 44013, 44015, 44017, 44019, 44021, 44027, 44029, 44030, 44031, 44033, 44035, 44037, 44039, 44041, 44043, 44045, 44047, 44049, 44051, 44053, 44055, 44057, 44064, 44079, 44228, 44230, ŞAKİRPAŞA

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12032, 12122, 12126, 12127, 12138, 12139, 12144, 12150, 12154, 12155, 12156, 12158, 12159, 12160, 12162, 12164, 12166, 12168, 12170, 12172, 12174, 12176, 12210, 12254, 12424, 12454, ŞIH CEMİL

Bakım Çalışması

20.11.2026 11:00 - 11:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 57053, 57103, 57105, 57107, 57128, 57142, 57166, 57182, 57186, 57188, 57190, 57192, 57202

Bakım Çalışması

20.11.2026 13:00 - 13:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 57053, 57075, 57079, 57081, 57083, 57085, 57087, 57089, 57091, 57093, 57095, 57097, 57099, 57101, 57103, 57109, 57115, 57119, DEFNE, 58070, 58092, 58112, 58122, 58124, 58126, 58128, 58130, 58134, 58136, 58138, 58140, 58142, 58146, 58166

Bakım Çalışması

20.11.2026 11:15 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 51229, 51235, YEŞİLEVLER

Bakım Çalışması

20.11.2026 13:15 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 75490, 75497, 75715, A. YAŞAR BAYBOĞAN

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:00 - 09:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 19032, 19049, 19050, 19051, 19052, 19053, MANİSALI ALİ BEY, NEHİRYOLU, OKULYOLU, 18068, 18080, 18081

Bakım Çalışması

20.11.2026 10:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 16010, 16016, 16017, 16018, 16020, 16022, 16023, 16024, 16025, 16026, 16030, 16032, 16033, 16034, 16035, 16036, 16038, 16039, 16040, 16042, 16044, 16050, 16054, 16058, 16068, 16070, 16080, 16084, 16086, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ

Bakım Çalışması

20.11.2026 15:00 - 15:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 46051, 46235, 46067

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 27 MAYIS, 56002, 56004, 56006, 56008, 56012, 56014, 56016, 56018, 56020, 56021, 56022, 56024, 56026, 56028, 56038, 56039, 56044, 56054, 56055, 56056, 56058, 56060, 56070, 56072, 56092, 56094, 56101, 56103, 56107, 56109, 56112, 56114, 56117, 56119, 56121, 56125, 56127, 56137, 56139, ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI FAHRİ ÖZŞEN, ŞEHİT MEHMET ÖZEL

Bakım Çalışması

20.11.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 56001, 56005, 56011, 56017, 56019, 56021, 56023, 56025, 56027, 56029, 56031, 56033, 56035, 56037, 56039, 56041, 56043, 56045, 56061, 56063, 56065, 56069, 56071, 56073, 56083, 56085, 56101, 56103, 56105, 56113, 56115, 56117, 56119, 56123, 56133, 56137, 56139, 56141, 56143, ŞEHİT MEHMET ÖZEL, ŞEHİT NASIF NAMLU

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 61012, 61014, 61016, 61018, 61019, 61021, 61023, 61025, 61030, ATATÜRK, FATİH TERİM, TURHAN CEMAL BERİKER, ZİYAPAŞA

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 13084, 13204, 13206, 13208, 13210, 13212, 13214, 13216, 13218, 13220, 13222, 13224, 13226, 13228, 13230, 13232, 13234, 13236, 13238, 13240, 13242, 13244, 13246, 13248, 13250, 13254, 13256, 13258, 13260, 13262, 13292, 13294, 13296, 13354, 13356, 13358, 13360, 13362, 13364, 13366, 13368, 13370, 13372, 13374, 13376, 13378, 13380, 13382, 13384, 13388, 13390, 13392, 13398, 13404, 13424, 13428, 13432, 13438, 13440, 13444, 13446, 13448, 13450, 13460, 13462, 13464, 13466, 13468, 13470, 13474, 13476, 13480, 13482, 13484, 13486, 13488, 13560, 13562, 13564, 13566, 13568, OBALAR

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 40031, 40033, 40035, 40037, FERİT CELAL GÜVEN

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12, 13, 14, 15, BELEDİYE, ÇADIR KÜMESİ_1, DEMOKRASİ, ERDAL İNÖNÜ, ŞEHİT ER MUHTEŞEM MURAT KARAALİ, ŞEHİT GÖKHAN AYGÜL, ZÜBEYDE HANIM, 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 9, KAVAKLI MEVKİ, ŞEHİT HAYDAR GÖZEL, 16, 17, 18, 19, 20, 70, ÖZGÜRLÜK, ŞEHİT ÖZ SAVAŞ DAĞLI

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12002, 12004, 12006, 12008, 12010, 12012, 12018, 12020, 12023, 12024, 12025, 12026, 12027, 12028, 12029, 12030, 12031, 12032, 12033, 12034, 12035, 12036, 12038, 12039, 12040, 12041, 12042, 12043, 12044, 12045, 12046, 12047, 12048, 12049, 12050, 12051, 12052, 12054, 12056, 12058, 12060, 12061, 12062, 12063, 12064, 12066, 12068, 12069, 12070, 12071, 12073, 12074, 12075, 12076, 12077, 12078, 12079, 12080, 12081, 12082, 12083, 12084, 12085, 12087, 12089, 12090, 12091, 12092, 12093, 12094, 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12101, 12102, 12104, 12108, 12112, 12114, 12125, 12126, 12129, 12131, 12148, 12172, 12178, 12258, 12263, 12264, 12267, 12269, 12302, 12435, AKKAPI, DAĞLIOĞLU, ŞIH CEMİL, 14001, 14038, 14068, 14076, 14084, 14086, 14088, 14092, 14094, 14096, 14098, 14100, 14102, 14112, 14144, 14146, 14148, 14150, 14152, 14154, 14156, 14158, 14190, 14204, 14210, 14226

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 54001, 54002, 54003, 54004, 54005, 54006, 54007, 54008, 54009, 54010, 54012, 54013, 54015, 54017, 54019, 54020, 54022, 54023, 54024, 54025, 54026, 54027, 54028, 54029, 54030, 54031, 54032, 54033, 54036, 54038, 54040, 54044, İSMETPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, ÖZGÜR, ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI FAHRİ ÖZŞEN, ŞEHİT NASIF NAMLU, 53001, 53002, 53016, 53023, 53024, 53025, 53028, 53032, 53034, 53035, 53037, 53039, 53040, 53041, 53043, 53045, 53047, 53049, 53051, 53053, 53055, 53057, 53059, 53061, 53078, 53080, 53082, 53084, 53104, DEMETEVLER, RAY, 51010, 51013, 51019, 51021, 51023, 51025, 51035, 51046, 51048, 51050, 51056, 51064, 51066, 51068, 51070, 51072, 51074, 51076, 51078, 51080, 51084, 51090, 51202, YEŞİLEVLER, 27 MAYIS, 56020, 56042, 56045, 56047, 56049, 56051, 56053, 56055, 56057, 56059, 56060, 56061, 56062, 56063, 56064, 56066, 56068, 56070, 56071, 56073, 56079, 56080, 56081, 56083, 56085, 56087, 56088, 56089, 56091, 56093, 56095, 56099, 56101, 56105, 56114, 56118, 56124, 56141, 52001, 52002, 52003, 52004, 52005, 52006, 52007, 52008, 52009, 52010, 52011, 52012, 52013, 52014, 52015, 52016, 52017, 52018, 52019, 52020, 52021, 52022, 52023, 52024, 52025, 52026, 52027, 52028, 52033, 52035, 52037, 52039, 52043, 52045, 52046, 52047, 52048, 52049, 52050, 52051, 52052, 52053, 52055, 52057, 52065, 52071, 52073, 52075

Bakım Çalışması

21.11.2026 14:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 21009, 21022, 21026, ŞEHİT DURAN, ULUS, 19003

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



TUFANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, TUFANBEYLİ, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

20.11.2026 11:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, CEYLAN, CİHANGİR, CUMHURİYET, ÇALIKUŞU, ÇINAR, DEVRİM, ESENLER, ESENYURT, FİRUZE, HİSAR, UMUT, ZAFER

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ACIBADEM, ÇAĞDAŞ, DEVA, DİDEM, DOĞAN, DOST, FEZA, HASTANE, HUKUK, IŞIK, IŞIL, KEVSER, KIZILTEPE, LALE, MISRA, NERGİS, NİLÜFER, PINARBAŞI, POYRAZ, SEDA, SEFA, SEMA, ŞİFA, TAŞLI, TEMA, TUNA, ÜVEYİK PINARI, VEDA, VEFA, YAŞAM, YÜCE, ZAMBAK, GEDİK

Bakım Çalışması

20.11.2026 10:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, ALTIN, ATATÜRK, BEYAZGÜL, BİLİM, EDALI, GİRNE, GÖKSU, GURBET, GÜMÜŞ, İSTİKLAL YENİ, KÜÇÜKBAHÇE, ÖZLEM, SAİMBEYLİ, SARMAŞIK, ŞELALE, YAYLA

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ



YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK YUMURTALIK, FATİH SULTAN MEHMET AYAS, HÜSEYİN BAYKARA, LİMAN, OSMAN GAZİ AYAS, SAHİL YOLU, YAVUZ SULTAN SELİM AYAS

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6066, ALPARSLAN TÜRKEŞ, DENİZ, HÜKÜMET, ON BAŞI MEHMET

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAYLAZLI, AKPINAR, KASIMLAR, KUBURCULAR, BELÖREN, ÇATALPINAR, ATATÜRK, CEMİL MERİÇ, DAMLAMA, HALİL AĞA, SÖĞÜTLÜ, SÜREN, 63_2, 63/1, 64_1

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aladağ, Feke) Toroslar EDAŞ

YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2038, 2041, 2042, 2043, 2044, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, KARANFİL, KARANFİL_2, LEVENT, 1867, 1868, 1869, 1873

Bakım Çalışması

20.11.2026 11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 559, 557, 558

Bakım Çalışması

20.11.2026 09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1989, 1994, 1995, SEDEF

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4710, 4712, 4712., 4713, 4714, 4716, 4720, 4725, 4742, 4757, 4758, 4760, 4761, 4763, AKDENİZ_1, KARATAŞ, YEDİ EVLER, 207_1, 21_2, 5473, 5487, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5506, 5507, 5509, 5510, 5511, 5515, 5516, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5565, 5566, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, AÇELYA_1, AYDINLAR, HAŞİM DALGIÇ, İNÖNÜ, KIYIBOYU_1, MANOLYA_1, ORKİDE_1, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4698, 8 OCAK, BARIŞ, DOĞU, LİMON ÇİÇEĞİ, ULUS, YAŞAR KEMAL, 109-, 5577, 5582, 5591, 5592, 5593, 5594, KIYIBOYU, 4626, KANAL_1, .KANAL-4, 138_1, 5916, KAYARLI, YAVUZ SULTAN SELİM, 5288, ŞEYH MURAT_1, 4644

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAYLAZLI, AKPINAR, KASIMLAR, KUBURCULAR, BELÖREN, ÇATALPINAR, ATATÜRK, CEMİL MERİÇ, DAMLAMA, HALİL AĞA, SÖĞÜTLÜ, SÜREN, 63_2, 63/1, 64_1

Bakım Çalışması

21.11.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIRÖREN, ÇİMELİ, ÇUKURKAMIŞ, GÖLKAYA, HACIHASAN, KİREMİTLİ, İSAHACILI, KIRHASAN, TERLİKSİZ, TOPRAKLI, 5069, 5070, 5075, 5076, 5078, GÜNGÖR, 5121, 5125, 5688, 5698, 5700, 5705, 97-, FİKRET GÖKÇE, 5712, 5091, 5093, 5096, 5100, 74_1, 75_1, 102-, KARATAŞ, KAZIM KARABEKİR

Bakım Çalışması

21.11.2026 13:00 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABDİOĞLU_1, BARBAROS, GAZİ PAŞA, İSMET PAŞA, KANUNİ_1, KAZIM KARABEKİR_1, MEHMET ÇELEBİ, MİMAR SİNAN, OSMAN TUFAN PAŞA

Bakım Çalışması

21.11.2026 15:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1024, 1153, HUZUR, 1595, 1596, 1627, 1629, 1632, 1633, 1635, 1636, 1638, 1639, 1640, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1654, 1658, 1661, 1663, AYÇİÇEĞİ, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, İBRAHİM TATLISES, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1253, 1254, 1255, 1256, 1267

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