Hatay elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım (Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan, Altınözü, İskenderun, Yayladağı, Dörtyol, Arsuz, Belen) Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama
Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden Hatay elektrik kesintisi bilgilerini araştıran vatandaşlar, 18-19-20 Kasım tarihlerinde uygulanacak planlı kesinti programını merak ediyor. Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan, Altınözü, İskenderun, Yayladağı, Dörtyol, Arsuz, Belen, Erzin, Kumlu, Payas ve Reyhanlı ilçelerinde elektriklerin hangi saatlerde kesileceği ve ne zaman yeniden verileceği belli oldu. İşte Hatay genelinde 18-19-20 Kasım planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakların güncel listesi...
Hatay elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Bakım çalışmaları kapsamında Hatay'da Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan, Altınözü, İskenderun, Yayladağı, Dörtyol, Arsuz, Belen, Erzin, Kumlu, Payas, Reyhanlı ilçelerinde planlı kesintiler yapılacağı bildirildi. İşte, Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve kesinti bilgileri...
HATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 KASIM
ALTINÖZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, ALTINÖZÜ, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYNUYOĞUN 6, BOYNUYOĞUN 3, BOYNUYOĞUN 15, HAMZABEY ÇİFTLİĞİ 1, BOYNUYOĞUN 8, HAMZABEY ÇİFTLİĞİ, BOYNUYOĞUN 24, BOYNUYOĞUN 11, HAMZABEY ÇİFTLİĞİ 5, BOYNUYOĞUN, BOYNUYOĞUN 19, BOYNUYOĞUN 5, BOYNUYOĞUN 7, BOYNUYOĞUN 2, KESKİNCİK, TÜLEYCİYE ÇİFTLİĞİ 3, TÜLEYCİYE ÇİFTLİĞİ, TÜLEYCİYE ÇİFTLİĞİ 1, KESKİNCİK 100, TÜLEYCİYE ÇİFTLİĞİ 2, 3302., 3316., 3201., KIYIGÖREN 7, KIYIGÖREN 13, 3309., KIYIGÖREN 11, KIYIGÖREN 8, 3323., 3307., KIYIGÖREN 2, 3324., 3321., 3311., 3326., KIYIGÖREN, MAYADALI 23, MAYADALI 3, MAYADALI 14, MAYADALI 12, MAYADALI 32, MAYADALI 33, MAYADALI 35, MAYADALI 31, MAYADALI 29, MAYADALI 37, MAYADALI 46, MAYADALI 36, MAYADALI 9, MAYADALI 48, MAYADALI 38, MAYADALI 42, MAYADALI, MAYADALI 17, MAYADALI 22, MAYADALI 18, MAYADALI 11, DEMİRKÖPRÜ YOLU ÜZERİ, YARSELİ 52, YARSELİ 26, YARSELİ 54, YARSELİ 89, YARSELİ 70, YARSELİ 56, YARSELİ 53, YARSELİ 30, YARSELİ 7, YARSELİ 3, YARSELİ 59., YARSELİ 49, YARSELİ 43, YARSELİ 45, YARSELİ 17, YARSELİ 9, YARSELİ 24, YARSELİ 63, YARSELİ 51, YARSELİ, YARSELİ 5, ZİYARET 14, ZİYARET 4, ZİYARET 8, ZİYARET 5, ZİYARET 19, ZİYARET 6, ZİYARET 13, ZİYARET 26, ZİYARET 25, ZİYARET 17, ZİYARET 18, ZİYARET 12, ZİYARET 11, ŞAHVARO ÇİFTLİĞİ 1, ZİYARET, ZİYARET 10
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAMBERLİ, KAMBERLİ 7, KAMBERLİ 3, KAMBERLİ 6, KAMBERLİ 5, KAMBERLİ 8, KOZKALESİ, KOZKALESİ 38, KOZKALESİ 42, KOZKALESİ 9, KOZKALESİ 14, KOZKALESİ 32, KOZKALESİ 31, KOZKALESİ 26, KOZKALESİ 35, KOZKALESİ 17, KOZKALESİ 25, KOZKALESİ 34, KOZKALESİ 8, KOZKALESİ 29, KOZKALESİ 51, KOZKALESİ 36, KOZKALESİ 21, KOZKALESİ 39, KOZKALESİ 48, KOZKALESİ 22, KOZKALESİ 33, KOZKALESİ 18, KOZKALESİ 3, KOZKALESİ 11, KOZKALESİ 52, KOZKALESİ 27, KOZKALESİ 10, KOZKALESİ 41, KOZKALESİ 13, KOZKALESİ 37, KOZKALESİ 16, TELLİ TEPE, YAMAÇ, AĞGÖL, ESKİ KÖY, ESENTEPE, SOFULAR-KAMBERLİ ÇEVRE YOLU
Bakım Çalışması
19.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇETENLİ, ÇETENLİ 14, GÜL, KUYU, VATAN, 104., TOKAÇLI 9, TOKAÇLI 15, TOKAÇLI 6, TOKAÇLI 7, TOKAÇLI 8, KÖPRÜBAŞI, TOKAÇLI 1, RÜYA, TOKAÇLI 2, KALINSANMEVKİİ, TOKAÇLI 12, TOKAÇLI, YENİŞEHİR 2, KARINCA, ÇAĞLA, MENEKŞE(YENİŞEHİR), 3.SANAYİ, ZEYTİN, BERRAK, 1.SANAYİ, MELEK, KUSEYRİ, 2.SANAYİ, DİLEK, İNÖNÜ, ATATÜRK, YENİŞEHİR 6, SABAHATTİN DÖNMEZ, 573., 575., 576., 574., 567., KARSU, 566., KAYA, 571., 572., 569., MEHMET DÖNMEZ, 565., REMZİ, 523., AYDINLIK, 577.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAMBERLİ 8, KAMBERLİ 2, SOFULAR-KAMBERLİ ÇEVRE YOLU, KAMBERLİ 1, KAMBERLİ
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAYADALI 23, MAYADALI 3, MAYADALI 12, DEMİRKÖPRÜ YOLU ÜZERİ, MAYADALI 29, MAYADALI 9, MAYADALI, MAYADALI 17, MAYADALI 22, MAYADALI 11
ANTAKYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, ANTAKYA, İlçesi'nde planlanan 16 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YURT, E5 KARAYOLU 4
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2461., YUNUS EMRE 22, 2497., TEKEL, SSK, 2463., 2462.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI 5, AŞAĞI 4, AŞAĞI, AŞAĞI 8, TILKICIK 3, MADENBOYU 9, MADENBOYU 2, MADENBOYU 5, MADENBOYU 6, MADENBOYU 3, MADENBOYU 1, MADENBOYU 7, MADENBOYU 13, ANTAKYA-REYHANLI, MADENBOYU 4, MADENBOYU 11, MADENBOYU, MADENBOYU 10
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIBRIS, M. ALİ CENGİZ
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ DEDE 4, ALİ DEDE 6, KURUYER 1, ALİ DEDE 8, ALİ DEDE, ALİ DEDE 7
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3505., 4.YILMAZ, 1.YILMAZ, 101., 124., 126., 127., 131., 3504., 134., 138., 140., 142., 143., 3503., 63, 136., 141., 2.YILMAZ, 3479., 100., 125., 133., 135., 3510., 113, 114, 112, 115, 111, 109, 3524., DERE 5, 55, 29, ŞÜKRÜ BALCI, 3535., 3537., 3041., 3012., 30., 31., 32., 33., 3020., 34., 35., 36., 40., 3032., 44., 45., 7., 3028., 3029., 311, 3031., 51., 309, 314, 49., 50., GÖRKEM, YENİ, EFE, BEYAZ, 323, ŞHT. ŞAHİN KARAKUŞ, 3002., 3030.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAATTİN 8, ALAATTİN 2, ALAATTİN 5, ALAATTİN 6, ALAATTİN 9, ALAATTİN 10, ALAATTİN 11, ALAATTİN, ALAATTİN 13, YEŞİLOVA 15, YEŞİLOVA 14, YEŞİLOVA 13, YEŞİLOVA 5
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MELEK 1, 2.AKINCILAR, PERİ, ASLAN, İŞLER, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 6, ZÜMRÜT 3, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 13, KASTAL 2, 5707., CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 5, 5701., MEZARLIK 2, BATI (YENİ AVSUYU), 1.AKINCILAR, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 9, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 15, ATATÜRK-, KARTAL, TEMEL (YENİ AVSUYU), ŞENER, YARSELİ SULAMA BİRLİĞİ, KANARYA, YILDIRIM 3, ÇEŞME, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 11, MANOLYA 1, FATİH (YENİ AVSUYU), CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 18, FATİH 9, SARAY 4, BARBAROS 1, TÜTÜN, GÜNEŞ 1, KILINÇ 1, ZEYTİNLİK, BAHAR 5, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 4, EVREN, KARANFİL 5, BARAJ 3, EVREN (YENİ AVSUYU), CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 8, UZAY 1, KURTULUŞ, YASEMİN 6, UZAY (YENİ AVSUYU), CUMHURİYET 24, GÜL 3, MEZARLIK 4, KASTAL, AVSUYU-BOHŞİN YOLU, KAPLAN, GÜL 2, YILDIZ 1, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 30, AVSUYU-BOHŞİN YOLU 1, BARAJ, TEMEL, HAC YOLU 1, 5703., CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 7, 5705., 38 KONUT ALANI, KOZLUCA, ZAFER 2, BARAJ 1, 1.BARBAROS, 5702., CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 23, BATI, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 10, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 33, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 35, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 34, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 32, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 39, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 40, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 31, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 36, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 37, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 38, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 19, ATATÜRK YENİ AVSUYU, 5704., GÜL 10, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU), REİS, HAC YOLU, YAPRAK 1, YARSELİ SULAMA BİRLİĞİ 1, ZİYARET 9, KURTULUŞ 3, ATEŞ
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak REİS, KANARYA, ZİYARET 9, BARAJ, ATATÜRK YENİ AVSUYU, CUMHURİYET 24, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU), CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 23
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2905., MALİK, BİLGİN 1, MIŞRAKLI, M.K.ATATÜRK, DEFNE (BAHÇELİEVLER), ATATÜRK 21, ATATÜRK (BAHÇELİEVLER), NERGİZ 5, DİP, CENGİZ 2, İDO, TÜMER, CENGİZ 4, ATEŞ 4, ŞARK (BAHÇELİEVLER)-, KÜÇÜK DERE, SEYFETTİN YERAL, EKİNCİ, BERKİN ELVAN, DOĞRU 1, ATATÜRK 13, GÜL 8, CENGİZ 1, BÜYÜK DERE, KASTAL 3, DOKSÖZ, İPEK YOLU, ÜÇÜZLER, ÖZGÜR 1, KANDİL 1, ZİYARET 13, PINAR 1, MUTLULAR, DÖNMEZ 1, KARTAL 1, ŞARK 1, KASTAL 1, ALİ KEMAL, 1.KUŞÇU, ATASOY, KARANFİL 4, ŞARK 2, ÇAĞLAR, AK, ATATÜRK 12, ŞARK 3, ZEYTİNLİBAHÇE, ÖZAL, ÖZAL 1, KOÇAK, SAĞLIK 7, 2921., BAHAR 7, CEYLAN 5
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 12:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLOVA 19, ÇINAR 2, ZÜMRÜT 1, İNÖNÜ (ULUS)-, ŞEHİT ESAT MENGİLLİ, YAŞAM-, ÜLKER, ÇETİN EMEÇ 1, YANKI, EMİR 1, KIVILCIM, YAĞMUR 4, AY 2, YAKAMOZ, TOMURCUK, İSTİKLAL 12, UZAY, EKİN, İSTİKLAL (ULUS), ATATÜRK-, GÜNDÜZ 3, SULTAN 2, YAŞAM (ULUS), YELKEN, ANITLAR (İSTİKLAL), ULUS, ÇAĞLA 1, İPEK 2, SAHİL, AKIN 1, MUTLU, DUMAN, GÜNEŞ 2, ÇELEBİ, ATATÜRK 57, ŞARK, İSTİKLAL 5, MUTLU 2, SILA, PETEK, VEFA, OKUL 5, ŞHT ESAT MENGİLLİ-, YEŞİLEVLER, MENEKŞE 5, SULTAN 1, MAHMUT YARIM 1, BİRLİK, CANAN, ÇAĞLA, BERFİN, ANIL, CUMHURİYET 28, SELİM NEVZAT ŞAHİN, MAHMUT YARIM, MEHTAP, GÜVEN, ÖZLEM 1, DEFNE 9, ATATÜRK (İSTİKLAL), İSTİKLAL 2
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEYMEN, ZÜBEYDE, ÇAY 1, YAVUZ-, BUCAK 1, DUMLUPINAR 2, ÇİĞDEM 3, BUCAK, OFLAZOĞLU, DERYA 2, DEMİREL 1, TÜRKER, ÇANKAYA 2, KORKUT, GÜNEŞ-, HATAY 1, MALİK ALTIN, MEYYE, BEREKET, BEDİR, SİNAN, FİLİZ 1, AKÇAY, AK 2, EROL, ŞHT.ER ERDAL ALKAN, DUMLUPINAR 3, HATAY (YEŞİLOVA)-, SAMANLIK 1, OKTAY (ATATÜRK), GÜNER, DERYA 1, ALİ GÜZELMANSUR, YAVUZ 2, PAKLACI, YILDIRIM 7, YÜCEDAĞ, HATAY 4, SENCARİ (MUSTAFA KEMAL PAŞA)-, FUAT, KELEK 3, SANAYİ, ÇAY 2, MESİRE 1, HATAY (MUSTAFA KEMAL PAŞA) ENTEGRELER BİTİNCE SİLİNECEK, ÖZGÜRLÜK 1, ÖZGÜN 1, HUZUR 6, YURTSEVER 3, ŞİŞLİ, HATAY (ATATÜRK)-, MESİRE, DEMİRBİLEK, MAHZUNİ ŞERİF, ATA 1, KAYKUNOĞLU, ŞHT.YÜZBŞ.FERİT GÜNEŞ, FIRAT 2, ATATÜRK (YEŞİLOVA), YILDIRIMLAR, DUMLUPINAR 1, ATATÜRK 14, ŞHT.HİKMET ERİKLİ, RUHİ SU, RUHİ SU 1, ERGÜN, BEDİRGE, GİRİŞKEN, ESİN, FİLİZ, HASAN KABLAN, ŞHT.YÜZBŞ.FERİT GÜNEŞ 1, YEŞİL 1, SAKARYA 3, VURAL, ÇEREZ, MERT, NEHİR 2, DEMİREL, 100.YIL, BEKİR BEREKET, DERYA 4, BEKİR BEREKET 1, EZGİ 1, MUH. YUSUF ÖZDEMİR, 1034., SAMANLIK, PAKSOY, ÇİÇEK 3, OKTAY, COŞAR, SUNAL, HATAY 2, EREK, 1045., SENCARİ, KURTULUŞ, HAYDAR, YILDIRIM 4, OKUL, OKUL 1, CAMİ 4, YILDIRIM 6, KIŞLA, TAHTAKÖPRÜ 2, TAHTAKÖPRÜ 1, CAMİ 2, UZUNALİÇ 2, UZUNALİÇ 4, SAYGILILAR, İREBE, UZUNALİÇ 3, BALCILAR, UZUNALİÇ 5, DÖNMEZLER, ORTA, UZUNALİÇ 1
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak APAYDIN 6, APAYDIN 8, MERKEZ 27, APAYDIN 5, HASAN-HÜSEYİN, MERKEZ, APAYDIN 7, APAYDIN 4, APAYDIN 3, APAYDIN 2, APAYDIN 1, BOHŞİN 16, BOHŞİN 17, BOHŞİN 5, BOHŞİN 13, BOHŞİN 18, BOHŞİN 7, BOHŞİN 8, BOHŞİN 9, BOHŞİN 3, BOHŞİN 4, BOHŞİN 2, BOHŞİN 15, BOHŞİN 1, BOHŞİN 6, BOHŞİN 14, BOHŞİN 11, BOHŞİN 12, BOHŞİN 10, BOHŞİN
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARPAHAN, ARPAHAN 1, AŞAĞIOBA 4, AŞAĞIOBA 5, AŞAĞIOBA 9, AŞAĞIOBA 7, AŞAĞIOBA 8, AŞAĞIOBA 6, AŞAĞIOBA, AŞAĞIOBA 12
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HATAY 2, MADIMAK 1, MEZARLIK, YILDIRIM 7, UYSAL (YEŞİLOVA), MENEKŞE 4, ÖZGÜR 3, KORKUT, ŞEN 1, NEŞE, OKÇU, PAKSOY, SÖNMEZ, İNAN, ÇETİN, ŞHT.YÜZBŞ.FERİT GÜNEŞ, ALKAN, BİLGİN, ÖZGÜRLÜK, ALİ KAMİL KAPLAN, HUZUR 6, VURAL, HADDUROĞLU, SEYRAN, UYSAL 3, UĞUR MUMCU 11, DEMİREL, MUHTAR, ADALI, AKASYA 2, NAR, ÇINAR 4, ŞİMŞEK 1, ÖZGÜRLÜK 2, UYSAL 1, FIRAT 2, UYSAL 2, İNAL 6, ŞHT.YÜZBŞ.FERİT GÜNEŞ 2, UĞUR MUMCU 1
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HATAY 2, 100.YIL, MADIMAK 1, MEZARLIK, NERGİZ 3, AKÇAY, YILDIRIM 7, HATAY (YEŞİLOVA)-, MENEKŞE 4, KORKUT, OKÇU, SAĞLIK 6, SELİM, SEÇKİN, DİYAR, UTKU ACUN-, ZÜBEYDE, ÇİLEK, İNAL, ALKAN, ASLAN 1, BARIŞ 2, DEMİRBİLEK, HAMİT DOĞRU, DERVİŞ, ATA 1, ALİ KAMİL KAPLAN, FIRAT-, HUZUR 6, VURAL, BUKET 1, YÜCEDAĞ, SENCARİ, HADDUROĞLU, BEHİCE, KAÇAL, YAĞMUR 2, ORUÇ, ÇAMLIK 2, İRFAN, İLHAN ÇETİNKAYA, CUMHURİYET 26, EYLEM, YEŞİL 1, ATATÜRK 14, KARAÇAY, DEMİREL, MUHTAR, EZER 1, KELEK, SÜRAL, BULUT, ADALI, ERSÖZLÜ, LALE SOKAK, TEPE 1, BAYIRLI, ZEYTİN, SELVİ 1, HAVUZ 1, GÜRSOY, KARDELEN 7, PAPATYA 5, AK 2, YAREN, SULTAN, YILDIZ 2, 1018, 1020, UTKU ACUN 1, DERVİŞ 2, AKÇAY 3, NERGİZ 1, KELEK 3, OKÇU 1, FIRAT 2, YUNUS EMRE 3, YUNUS EMRE 19, 4605., SANAYİ 3, NERGİZ 2, İRFAN 2, AHMET TANER KIŞLALI, İRFAN 1, KELEK 1, ÖZGÜRLÜK 3, İNAL 1, DUMLUPINAR 2, KELEK 2, SAĞLIK 1, BARIŞ 1, SEÇKİN 1
ARSUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, ARSUZ, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10 NİSAN, 10102., 10103., 106., 108., 109., 114., 115., 118., 121., 128., 129., 133., ATATÜRK (KONARLI), FATİH 2, KARAAĞAÇ KONARLI 1, KONARLI, KONARLI 1, TMO, TMO., UĞUR MUMCU 9, 10218., 185., 23 NİSAN
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100., 10133., 10162., 10163., 10164., 104., 129., 25.-, 84., 842., 86., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., ABDİ İPEKÇİ, FATİH 2, HACI BEKTAŞ-I VELİ, KONARLI 24, KONARLI 25, KONARLI 26, KONARLI 28, TMO, UĞUR MUMCU 9
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 127., ABDİ İPEKÇİ, 171., 176., 177., 181., UĞUR MUMCU 9
BELEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, BELEN, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 516, 517, 534, 535, ÇARDAK, GÜZELYAYLA, YILMAZLAR, GÜZELYAYLA 1, GÜZELYAYLA 2, GÜZELYAYLA 5
Bakım Çalışması
20.11.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 61, 701, 701., 702., 704, 705, 706, 736, ATATÜRK, GÖKTÜRK, YILDIRIM, ZAFER
Bakım Çalışması
20.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1304, 1305, 1308, 1313, 14, SEYRANLIK
DEFNE ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, DEFNE, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANOLYA, ERLER, 4198., YAŞAR DOĞU (HÜRRİYET), PİKNİK, 4309., 4308., 4199., 4311., PARK, POSTANE, 305., ZARİF, 4512., BULUNAMAYAN 20, 4325., 4520., ADNAN MENDERES, FAHRİ KORUTÜRK, 4517., 4203., ÇINAR 3, YAPRAK, AHMET DOĞRUEL, GÜRGEN, CELAL ATİK (İSMAİLLİ), ÜRGEN, 4201., ATATÜRK (İSMAİLLİ), 4503., KEREM, 4200., ÇAĞLAYAN (İSMAİLLİ), UĞUR MUMCU 3, ÇOBAN, ATATÜRK, 4217., DAR, 4315., ARDIÇ, 4212., 4220., 4310., GONCA, LİSE, İPEK, 4211., 4207., 4213., 4210., 4301., 4513., NARİN, 4205., ŞAİR ALİ YÜCE, 4506., 4519., 4209., AŞIK VEYSEL, 4523., 4510., 4508., YEŞİLTEPE, 4516., HÜRRİYET, 4306., 4105., 4218., HİDRO, CELAL ATİK, SARAY, PAPATYA, ŞEYH DAVUT, 4324., ŞAİR SABAHATTİN YALKIN, ÇAĞLAYAN, 4502., 4501., 4313.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 37., 505., 510., 511., 501/2., 518., 506., 739., ÇEKMECE, 740., 741., 517., 520., 744., 743., 514., 504., 519., 501/1.
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 548., 248., 742., 562., 316., 501/2., 710., 560., 559., 307., 504., 483., 505., 551., 542/1., 501., 547., 502., ÇEVRE YOLU, TOYGARLI, 557., 524., 543., 558., 556., 542., 545., 546., 510., ÇEKMECE
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABDULLAH, NAMIK KEMAL, SEVAL, ATATÜRK, BİLGİN, 2397., ABDULLAH CAN CÖMERT, ATATÜRK 3, ELMAS 1, YAĞMUR, 2386., 2407., 2387., 2389., 2408.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2403., GÜMÜŞ, BARIŞ, 2550., ABDULLAH, SAMANDAĞ, ÇEVRE YOLU, BEDİR, BARIŞ 2, NAMIK KEMAL, 2404.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2360., UĞUR MUMCU, 2419., 2339., CUMHURİYET 3, FUAT BİLGİN, SÜMBÜL 1, ATAHAN, BEDİR, ÇAYIR, GÜLDOĞAN, ÇİFTLİK, ÇINAR, SEDİR, EZGİ, TOMURCUK, BAHAR, ONUR, PİR SULTAN ABDAL, NAMIK KEMAL, MELTEM, BEDİR (SUBAŞI), KARTAL, AŞIK VEYSEL, ABDULLAH, MERCAN, ZAFER, GÜLER, CUMHURİYET, YAMAÇ, REYHAN, TÜRBE, ZAMBAK, DEFNE, ÖRDEK, KARANFİL, 2321., 2534., YASEMİN, 2347., 2389., 2407., 2310., 2413., ERİKLİ, 2341., BAYAR, SAMANDAĞ YOLU, 2342., SARAY, 2320., YAĞMUR, ABDULLAH CAN CÖMERT, SEVAL, 2428., İNÖNÜ, TÜRBE 1, HÜRRİYET, ATATÜRK, 2366., 2415., KARYELİ, 2305., 2397., 2313., 2386., MELTEM 1, KADİFE, GONCA 2, MEZARLIK 1, 2422., YAPRAK 1, 2326., 2349., BAŞAK, 2304., 2323., 2537., 2306., DEFNE 3, 2381., BAHAR 2, NAZIM HİKMET 3, BİLGİN, ELMAS 1, 2532., DOĞAN, ŞEHİT MURAT NURAYDIN, 2414., AYTAÇ, 2382., UĞUR MUMCU 4, 2308., 2352., REYHAN 1, 2353., MERCAN 1, 2436., BEDİR 1, AHMET ARİF, ZAMBAK 2, SARMAŞIK, 2303., 2307., 2312., AŞIK VEYSEL 1, ARDIÇ 2, 2369., 2408., 2354., MANSUR 1, 2430., 2335., 2311., HÜRRİYET 2, 2388., 2435., 2418., 2302., 2429., SARAY 1, 2367., ÇEVRE YOLU, 2437., 2356., İNÖNÜ 5, ATATÜRK 3, 2314., 2546., YAMAÇ 1, 2351., ÇAMLIK 1, 2387., 2368., KARANFİL 2, ÇINAR 2
Bakım Çalışması
20.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SPOR, DAĞLIK
DÖRTYOL ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, DÖRTYOL, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 217 NOLU, AĞALAR, BARBAROS 2, CENNET ANA, ÇAPAR AHMETLİ, HOCA KADİR ÖZKAN, MEŞE, MÜFTÜLER, ÖZÇELİK ÇIKMAZI, SEYDİBEY, YAVUZ SELİM 1
Bakım Çalışması
19.11.2026 12:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35 NOLU, ALPEREN 1, ÇİMEN, DİLEK, GÜZELYALI, MALAZGİRT, ÜZEYİRLİ
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILINÇOĞLU, 5.ÇİFTÇİ YOLU, 733 NOLU, ÇİFTE KUYULAR 1, M.KEMAL DUDUOĞLU
Bakım Çalışması
20.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA 1, AKTAŞ, ALBAYRAK ÇIKMAZ, ALPARSLAN HAN, HÜSAMLI, IŞIK, ŞEHİT YUSUF CAN, ŞEN, TÜRKİSTAN, YUNUS EMRE 2
ERZİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, ERZİN, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2107, 2103, 2110, 2113, 2118, YEŞİLTEPE, 2104, 2114, 2112, 2115, 2101, E-5 KARAYOLU, 2121, 2122, BAHÇELER, 2108, 2119, 2102, 2109, 2106, 2120
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1028, 1038, 1039, 1042, 1050, 1051, 1052, 1054, 1057, 1058, 1059, 1065, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1080, 1082, 1083, 1085, 1087, 1088, 1095, 1096, AĞ MEHMETLİ, ANITLAR, BERBER SÜLEYMAN, BULUT, ÇELEN, ÇETİN ÇAVUŞ, DEĞİRMENLER, FATİH CAMİİ, HACI OSMAN, HALİL ESER, İBRAHİM EMİROĞLU, İBRAHİM SITKI KARA, İZGİLER, KARA ALİ, KARDEŞLİK, KARLI, KÖLELİ, KÜÇÜK MAHMUTLU, ORHAN GAZİ, POYRAZ, ŞAİR NEDİM, TAZE ALİ, TOMİ KADİR, YAĞMUR, YAHYA KEMAL BEYATLI, 1907, 1936, 1943, 1949., 1950., 1951, 1952., 1954., 1955., 1960, BAŞLAMIŞ, İÇMELER, ŞAHİN TEPESİ, ÇELİK, FAKIOĞLU, FATİH, GÖRKEMLER, KARCILAR, ÖZGÜR
Bakım Çalışması
19.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT OĞUZCAN EKİZ, AHMET VURAL, ALBAY İBRAHİM VURAL, ALİ YEĞENOĞLU, ÇIKMAZ SOKAK, ORHAN VELİ, 1275, 1277, ÇEVİK, KARA HÖYÜK
İSKENDERUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, İSKENDERUN, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2668., 2673., 2674., 2675., 2677., 2678., 2679., 2680., 2681., 2682., 2683., 2685., 2686., 2687., 2688., 2689., 2690., 2693., 39., 46, 48, 49, 51., 52. (ZAFER), 54, 57, 60., 62., 67., 68., 70., ATATÜRK 3, HOCA AHMET YESEVİ, HÜRRİYET, KANUNİ, KAZIM KARABEKİR 1, MİMAR SİNAN 2, OSMAN GAZİ 1, SARISEKİ 1, SARISEKİ 21, SARISEKİ 23, SARISEKİ 6, TAYFUR SÖKMEN 6, YUSUF İZZETTİN AKINCI
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELKÖY, TEPELER, TEPELER 3, TEPELER 4, TEPELER 5, TEPELER 6, TEPELER 7, TEPELER 8
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1751., 1752., 2201., 326., 330., 331., 338., 339., 343., 351., 655., 656., PINARBAŞI, ŞEHİT HAKAN TAN, ŞHT. ER EMRULLAH YAZICI, ŞHT. ER EMRULLAH YAZICI 1
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 12:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 634., GÜZELÇAY 17, GÜZELÇAY 3, TEPELER 8, GÜZELÇAY 39, TEPELER 1, TEPELER 4, TEPELER 5, TEPELER 6, TEPELER 2, GÜZELKÖY, 641, TEPELER 3, YEŞİLYURT, OTOYOL, 136., GÜZELKÖY 2, GÜZELÇAY 24, TEPELER 7, 633., TEPELER, 627., 2255., GÜZELÇAY 3, 631.-, 620., 616., 631., 638., 2253., 624., 625., 639., GÜZELÇAY 1, 637., 618., 2252., PRF. MUAMMER AKSOY, 621., 636., 634.-, 623., 622., 757, ŞEHİT P. TĞM. CAHİT TÜTÜNCÜ, ŞHT. ER ALİ ÇIRACI
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 112., 114., 115., 1452., KANATLI, METE ASLAN, TAYFUR SÖKMEN
KIRIKHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, KIRIKHAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PETROL, SAYLAK 6
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİLOĞLAN, ÇİLOĞLAN 1, ÇİLOĞLAN 2, ÇİLOĞLAN 6, ÇİLOĞLANHÜYÜĞÜ 1, ÇİLOĞLANHÜYÜĞÜ 3, ERTUĞRULGAZİ 3, İSKEN
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİBEYÇAĞILI, ALİBEYÇAĞILLI 2, ALİBEYÇAĞILLI 4, ALİBEYÇAĞILLI 6, ÇEVRE YOLU, GÜZELCE, KARAELMASLI, KARAELMASLI 1, KARAELMASLI 10, KARAELMASLI 11, KARAELMASLI 12, KARAELMASLI 13, KARAELMASLI 2, KARAELMASLI 3, KARAELMASLI 4, KARAELMASLI 5, KARAELMASLI 6, KARAELMASLI 7, KARAELMASLI 8, KARAELMASLI 9, CELİLLER, SAYLAK, SAYLAK 1, SAYLAK 18, SAYLAK 19, SAYLAK 20, SAYLAK 21, SAYLAK 23, SAYLAK 25, SAYLAK 26, SAYLAK 22, SAYLAK 24, TAŞOLUK, TAŞOLUK 4, TAŞOLUK 5, TAŞOLUK 6, TAŞOLUK 7
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2213, 2219., 2220., 2221., 2222., AVCILAR, ŞEHİT ŞAHİN ELİTAŞ, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
19.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURTULSARIMAZI 1, KURTLUSARIMAZI
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK 4, ATATÜRK 5, GÖLBAŞI 1, GÖLBAŞI 10, GÖLBAŞI 11, GÖLBAŞI 12, GÖLBAŞI 14, GÖLBAŞI 17, GÖLBAŞI 20, GÖLBAŞI 4, GÖLBAŞI 7, GÖLBAŞI 8, YEŞİL, YEŞİL 1
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:15 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 781, İSMAİL TURAN
KUMLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, KUMLU, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜŞRÜFE, 3605., 5616., ÜÇTEPE DOĞU, HÜRRİYET 2, ÇATALHÖYÜK
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, BATUHAN, İLKBAHAR, SANAYİ, SARALAR, ŞHT.HARUN ÖZKAYA, ZÜBEYDE HANIM, 32., BERAZİ, ERLER, ERLER 1., ERLER 2., KARADEMİR, SAÇAR, ŞEHİT ALİ ENGÜR, ŞHT. MEHMET KURŞUN GEÇMEZ, YALÇIN, YAVUZ, ZANZALAK
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 701, ENDER, MENEKŞE, CAMİ-, FIRAT, ÖMÜR, DAR, OKUL-, SAKİN, 602, 603, CAMİ 1, 604, OKUL 2, SAMANLI, CİDDEDE, CINCIKLI, YENİKÖY, 901, 702
PAYAS ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, PAYAS, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARBEYAZ, MADEN, SEYRAN 1, ŞEHİT YETKİN ERŞAN, TAYFUN, GÜNEŞ, HASAN YILDIRIM, KANAL, MANOLYA, KOZLUDERE
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARI, ARUZ, BAHADIR, BEGONYA, ÇAĞLALIK, ÇAM, DİKMEN, EZGİ, FİDAN, GÖL, İREM, KAYA, KAZIM KARABEKİR, KİRAZ, MEHTAP, MUHİTTİN YİĞİT, PELİT, PROF. VELİ DEDEOĞLU, SAADET, SEVİNÇ, SİNAN, SONDURAK, SÖĞÜT, ŞEHİT ONBAŞI MUSTAFA USANMAZ, TUĞÇE, AKSU, ASIM GÜNDÜZ, BAHAR, BARBAROS, COŞKUN, ÇELEN, ÇEVİK, DAR, GALİP, KARDELEN, KESME, MENEKŞE, RÜYA, RÜZGAR, SEDEF, SELVİ, TAKTİR, TAŞKIN, TUNCA, TURAN GÜNEŞ, YUNUS EMRE, ABARA, ATEŞ, BADEM, BAYIR, BUSE, EDA, EREN, GÜNDÜZ, GÜZEL, HASAN YILDIRIM, KANAL, KUTUP, SERCAN, SITKI AYDIN, TANER, TAŞLI, TEPEBAŞI, VİŞNE, YAPRAK, YAVUZER, YENİKÖY, KOZLUDERE, EVREN, ŞEHİT POLİS OKTAY SELÇUK ALTUN, ZEHİR
REYHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, REYHANLI, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜŞRÜFE, 3605., 5616., ÜÇTEPE DOĞU, HÜRRİYET 2, ÇATALHÖYÜK
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SAMANDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, SAMANDAĞ, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NAZIM HİKMET RAN, AKDENİZ, YEŞİL-, CUMA KARAALİ 1, FAVVAR, 4485., 5845., SAHADA KONTROL EDİLECEK, 172., 4484., 4479, LİMAN, 5846., 160., 47., 5849., 170., DİBEK, ABDÜLKERİM YORGUN, MUHTAR ABDURRAHMAN DEMİR-, 2., SÜS, LİMAN-, 5847., 5866., 5829., 671., 5840., 5843., 5825., 5855., ÇEVRE YOLU, 5848., GÜNEY, 5850., 672., 181., 670., 5859., 175., 5804, 5839., 179., YUSUF ÇELİK 1, 25., 5835., 5858., 176., 177., 178., 5819., 174., 5841., 6160., YENİ 2, 5836., 399., 5854., 5842., 5803., 2. OVA, 379., 5837., 5830., 5868., 5853., KANAL 1, OVA, 173., BOĞAZ, 5856., 171.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEMAL GÜRSEL 5, 4148., 4127., 4140., PİRİNÇ, 4149., CENGİZ TOPEL, MUSTAFA ATEŞ, MUAMMER AKSOY, KİLİSE, AHMET ARİF, 4334.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HIDIRBEY, MUAMMER AKSOY, 4105., AKARSU, 4109., 4127., SERÇE 1, ARI, CEMAL GÜRSEL 1, ORMAN YOLU, 522, CEMAL GÜRSEL 2, 96., 99., 4160., 4122., 4144., BAL, ADANA, CEMAL GÜRSEL 5, 4148., CEMAL GÜRSEL 6, ŞENGÜL, 106., ŞHT.ÜMİT SITKI YILDIRIR, 4130., 97., CEMAL GÜRSEL 4, 4140., YAMAÇ, BARBAROS, YEŞİLOVA, 4135., KUYU, 100., 4138., 54., 4150., 101., 4115., 4106., 4116., 95., KİLİSE, 4137., AYDIN, 4136., 98., İNGİLİZ OKULU 1, 4149., 4132., ESKİ ESERLER, ZEYTUNİYE, TURAN DURSUN, OVA, LİMAN-, 5835., 5875.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KANARYA 1, KARŞIYAKA, 3030., SEDİR, 3031., NERGİS 1, GÜNEŞ 3, CİHAN, YILDIZ 1, ULUS, ZAFER, SALKIM, NİSAN, ESER, 3038., UFUK, UĞUR, 3033., VATAN 1, SÜMBÜL 1, ZÜMRÜT 1, KARDELEN, MENEKŞE 4, KIRLANGIÇ, YASEMİN 2, DEĞİRMEN, YADİGAR, BUKET, ZEYTİN, GÜVEN, ÇINAR, MERVE, YENİ, CUMHURİYET 8, DEFNE 3, MEŞE, KARANFİL 1, 3032., ATLAS, NEHİR, LALE 1, SELVİ, OKUL 1, BARIŞ, ELMAS 1, İNÖNÜ 3, SAĞLIK, KALE 1, ZAMBAK 1, MANASTIR, MEYDAN, VATAN 2, HÜRRİYET 5
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET 6, ATATÜRK 9
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUNA, 6124., 83., 50., 196., MEHMET ASLAN, MEVLÜT GÜMÜŞ, ŞEHİT TEĞMEN ALİ EMRE FIRINCIOĞULLARI, SİVAS ŞEHİTLERİ, 6331., 6302., ŞHT.BURHAN SEZER RENCÜZOĞULLARI, 14., 6316., 233., 200., MİTHAT ASLAN, 6312., 6313., ÖZDEMİR, 198., 217.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYDAR, HASAN EKŞİ, 5271., 5309., 5272., SET YOLU, 5304., 5305., 5307., 5277., 5276., 5308., SAHİL, 5310., 5274.
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİFTE KASTAL 1, ÇIKMAZ, TEPE 1, 6532., 6489., BERBER, 6527., 6474., 6467., 6521.-, 463, ŞEHİT TEĞMEN ALİ EMRE FIRINCIOĞULLARI, DERE 1, 6453., 6485., 6471., 6484., DERYA, 6468., 29., KURTDERESİ 1, 6521., GÜL
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6124., ŞEHİT TEĞMEN ALİ EMRE FIRINCIOĞULLARI, 6153., KIZIL, 186., ÇEVRE YOLU, 6139., 6143., 10., NEFŞİ, 410, 6146., YAŞAR KEMAL, SÜS, 6152., 6158., 197., 6156., 57., 6162., 6142., 6155., MEHMET ASLAN, 6145., 6163., 6150., ZAMBAK 2, PLAJ, 6144., 408, 431, 6154., ULUBATLI HASAN, 6147., 6140., 6157., 6164., 409., 6141., 6355., 18., 206., 6334., 6306., 6364., BAŞKAN, 6324., 6329., 6361., 6317., 6321., 414, 403, BULUT, 6447., 6344., 6320., 6444., 6304., 6327., 6448., 412, 417, 419, 6446., 6354., 6363., 6335., 6343., 6356., ŞHT.BURHAN SEZER RENCÜZOĞULLARI, 6358., 6337., 6336., 413, 415, 318., UĞUR MUMCU, 209., GANİM CANBOLAT 1, 6313., GANİM CANBOLAT, 6339., 6323., 6445., 6341., 6338., 411, 6322., 6347., SAMANDAĞ ANTAKYA ÇEVRE YOLU 1, 6359., 6352., 416, 7410., 7376., 7358., 7370., 7357., 7367., 7381., 7368., 7392., 7384., 7383., 7404., ATATÜRK 13, 7364., 7359., 7352., 7390., 7360., 7415., 7389., 7361., KAPISUYU 2, 7374., 7382., 7412., 7407., 7386., 7371., 7365., CUMHURİYET 12, KAPISUYU 3, 7366., 7369., 7379., 7377., 7375., GÜNEŞ SİTESİ, 7372., 7385., VALİ İSMET GÜRBÜZ CİVELEK, 7411., 7391., GÜL, YILDIRIM, 28., 7187., 6507., 6514., 6510., 6514.-, DERE 1, 6519., YAŞAR KEMAL (KURTDERESİ), 6513., 6511., 6508., 6318., SÖĞÜT, İSTİKLAL 2, 407, SAHİL 1, KUMSAL 1, 409, SAMANDAĞ ANTAKYA ÇEVRE YOLU.1, YENİ 2, BARIŞ 2, SAMANDAĞ ANTAKYA ÇEVRE YOLU, 160., 5826., YASEMİN, DİBEK, OVA, LİMAN-, 6160., 5816.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PLAJ, 6152., 6157., 10., NEFŞİ, MEHMET ASLAN, 6146., 197., 6156., 57., 6155., 6147., UĞUR MUMCU, 6336., OVA, LİMAN-, SÜS
YAYLADAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, YAYLADAĞI, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖRENTAŞ 8, GÖRENTAŞ 17, GÖRENTAŞ 5, GÖRENTAŞ 15, GÖRENTAŞ 7, GÖRENTAŞ 6, GÖRENTAŞ 13, GÖRENTAŞ 120, GÖRENTAŞ, GÖRENTAŞ 110, GÖRENTAŞ 9, GÖRENTAŞ 2, GÖRENTAŞ 4, GÖRENTAŞ 1, KAYRAK 1, GÜVEÇÇİ 1, KAYRAK, GÜVEÇÇİ 2, GÜVEÇÇİ 3, KAYRAK 2, CEYLAN ÇİFTLİĞİ, GÜVEÇÇİ 5, GÜVEÇÇİ, ERMELES 1, KULAÇ 4, YANIKDAM 3, KULAÇ 1, YANIKDAM, KULAÇ 3, ERMELES, KULAÇ, ULUYOL 2, ULUYOL 7, ULUYOL 4, ULUYOL, ULUYOL 1, ULUYOL 8
Bakım Çalışması
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ETHEM GÜVEN, ÜÇAĞIZLI, ŞENKÖY 8, YONCA KAYA, LAGUDA 1, ŞENKÖY 11, HIRBI, ŞENKÖY 13, ŞENKÖY 12, ŞENKÖY 4, ŞENKÖY 3, HIRBİ, LAGUDA, ŞENKÖY 1
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDINBAHÇE, AYDINBAHÇE 6, AYDINBAHÇE 3, AYDINBAHÇE 2, AYDINBAHÇE 5, AYDINBAHÇE 4
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ 19, KARAHASANLI 3, MERKEZ 17, ARVEN, PINAR, ESENYURT, MERKEZ, ELEFENK, KOCAOVA, İSKAN EVLER, OVACIK, MERKEZ 2, MERKEZ 6, MERKEZ 7, ELEFENK 1, MERKEZ 4, PINAR 5, MERKEZ 1, OVACIK 1, YUKARIOKÇULAR, YUKARIOKÇULAR 2, YUKARIOKÇULAR 4
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMAM, YENİCE 1, YENİCE
TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.