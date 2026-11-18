Eskişehir elektrik kesintisi 19-20-21-22 Kasım programı Osmangazi Elektrik (OEDAŞ) tarafından paylaşıldı. Yayımlanan kesinti listesine göre Eskişehir'in Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar, Mihalıççık, Han ve Beylikova ilçelerinde farklı saatlerde ve günlerde planlı kesintiler meydana geleceği bildirildi.

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Eskişehir elektrik kesintisi 19-20-21-22 Kasım tarihlerinde bazı bölgelerde birkaç saat, bazı noktalarda ise gün içinde daha uzun süre devam edecek. Tepebaşı, Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Seyitgazi ve Mahmudiye başta olmak üzere çok sayıda ilçede elektrik verilemeyecek. Peki, Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta kesinti bitecek? İşte, OEDAŞ elektrik kesintisi listesi...

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19-20-21-22 KASIM OEDAŞ

Eskişehir elektrik kesintisi 19-20-21-22 Kasım OEDAŞ (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar, Mihalıççık, Han, Beylikova)

ALPU ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠19 Kasım Perşembe: 10.00-16.00

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma: 10.00-16.00

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi: 09.00-17.00 ve 10.00-16.00

ÇİFTELER ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠19 Kasım Perşembe: 09.00-17.00

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma: 09.00-17.00

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi: 09.00-17.00

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar: 08.00-18.00 ve 09.00-17.00

Eskişehir elektrik kesintisi 19-20-21-22 Kasım OEDAŞ (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar, Mihalıççık, Han, Beylikova)

MAHMUDİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠19 Kasım Perşembe: 09.00-17.00

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma: 09.00-17.00

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi: 09.00-17.00

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar: 08.00-18.00

MİHALIÇÇIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠19 Kasım Perşembe: 10.00-16.00

Eskişehir elektrik kesintisi 19-20-21-22 Kasım OEDAŞ (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar, Mihalıççık, Han, Beylikova)

ODUNPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠19 Kasım Perşembe: 09.00-10.30, 10.30-12.00, 10.00-16.00 ve 13.00-17.00

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma: 09.00-17.00

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi: 09.00-17.00

SEYİTGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠19 Kasım Perşembe: 10.00-16.00 ve 11.00-15.00

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma: 10.00-16.00

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi: 09.00-17.00

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar: 08.00-18.00

Eskişehir elektrik kesintisi 19-20-21-22 Kasım OEDAŞ (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar, Mihalıççık, Han, Beylikova)

TEPEBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠19 Kasım Perşembe: 10.00-16.00 ve 12.30-17.30

•⁠ ⁠21 Kasım Cumartesi: 09.00-16.00 ve 09.00-17.00

SİVRİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠20 Kasım Cuma: 09.00-12.00

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar: 08.00-18.00

Eskişehir elektrik kesintisi 19-20-21-22 Kasım OEDAŞ (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar, Mihalıççık, Han, Beylikova)

HAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar: 08.00-18.00

BEYLİKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠22 Kasım Pazar: 08.00-18.00

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