ASKİ su kesintisi 17-18-19 Kasım listesi duyuruldu. Mamak, Etimesgut, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören ve Yenimahalle’de meydana gelecek planlı kesintilerin 24 saate kadar süreceği bildirildi. Bazı ilçelerde ise kesinti süreleri daha kısa olacak. İşte, Ankara su kesintisi 17-18-19 Kasım programı...

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ASKİ su kesintisi 17-18-19 Kasım için yayımlanan duyuruya göre, 17 Kasım'da bazı ilçelerde arıza kaynaklı kesintiler uygulanırken 18 Kasım gecesi başlayacak büyük çaplı çalışma nedeniyle Keçiören ve Yenimahalle'nin geniş bir bölümünde 24 saat boyunca su verilemeyecek. Mamak, Etimesgut, Çubuk ve Gölbaşı ilçelerinde ise çalışmaların süresi daha kısa olacak. Peki, Ankara su kesintisi ne zaman bitecek, Ankara'da sular saat kaçta gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 17-18-19 KASIM ANKARA

ASKİ su kesintisi 17-18-19 Kasım! Ankara Mamak, Etimesgut, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören ve Yenimahalle’de 24 saate kadar kesinti yaşanacak

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.11.2026 10:05:00

Tamir Tarihi: 17.11.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Tunahan mahallesi Yaşar Doğu sokak içerisinde bulunan Ø110 dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Tunahan Mahallesi bir kısmı



ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.11.2026 11:00:00

Tamir Tarihi: 17.11.2026 16:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesi Kıvılcım caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle saat 11:00 ile 16:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Atatürk Mah Geneli

ASKİ su kesintisi 17-18-19 Kasım! Ankara Mamak, Etimesgut, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören ve Yenimahalle’de 24 saate kadar kesinti yaşanacak



GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.11.2026 11:15:00

Tamir Tarihi: 17.11.2026 16:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Taşpınar Mahallesi 2886 Sokak üzerinde 110’luk içme suyu hattında yapılacak olan arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Taşpınar Mahallesi bir kısmına

ASKİ su kesintisi 17-18-19 Kasım! Ankara Mamak, Etimesgut, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören ve Yenimahalle’de 24 saate kadar kesinti yaşanacak



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.11.2026 11:20:00

Tamir Tarihi: 17.11.2026 17:00:00

Detay: Yakacık Mahallesi 3576 sokak içerisinde Ø150 lik Duktil boruda oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi 3585 cadde ve üst kotlar

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.11.2026 12:40:00

Tamir Tarihi: 17.11.2026 17:00:00

Detay: İvedikköy Mahallesi Anadolu bulvarı içerisinde peØ110 luk boruda oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İvedikköy mahallesi Anadolu bulvarı otaban çıkışı.

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.11.2026 14:00:00

Tamir Tarihi: 17.11.2026 17:00:00

Detay: Çakırlar Mahallesi 2293 sokak içerisinde peØ90 lık boruda oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Çakırlar Mahallesi 2293 sokak Mesutevler sitesi.

ASKİ su kesintisi 17-18-19 Kasım! Ankara Mamak, Etimesgut, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören ve Yenimahalle’de 24 saate kadar kesinti yaşanacak



MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.11.2026 14:20:00

Tamir Tarihi: 17.11.2026 20:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Akdere mahallesi 382 sokak içerinde Q150 lik içme suyu hattı arızası nedeniyle,17 Kasım.2026 saat-14:20 ile 17 Kasım.2026 saat-20:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler ; Akdere mahallesi, Kazım Orbay, Şehit Cengiz Topel mahallesi, Peyami Sefa mahallerin üst kotları

ASKİ su kesintisi 17-18-19 Kasım! Ankara Mamak, Etimesgut, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören ve Yenimahalle’de 24 saate kadar kesinti yaşanacak



KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 18.11.2026 23:55:00

Tamir Tarihi: 19.11.2026 23:55:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi İnşaatı Yapım İşi kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, Yenimahalle ilçesi Özevler Mahallesi’nde bulunan P1 Pompa İstasyonu’nda Ø1400 mm çelik boru bağlantı imalatı gerçekleştirilecektir. Söz konusu bağlantı çalışmalarının yapılabilmesi için P1 Pompa İstasyonu’nda zorunlu su kesintisi uygulanacaktır. Yapılacak kesintiden Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinin büyük bir bölümünün etkilenmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının ve eğitim faaliyetlerinin en az düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla, bağlantı çalışmalarının okulların tatil dönemine denk gelecek şekilde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından su arzı yeniden sağlanacaktır. Vatandaşlarımıza gösterecekleri anlayış ve sabır için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Adnan Menderes,Aktepe.Atapark,Ayvalı,Aşağı Eğlence, Bademlik,Basınevleri,Bağlarbaşı,Hisar,Kafkas,Karakaya,Karşıyaka,Kösrelik,Emrah,Esertepe,Etlik,Güzelyurt,Güçlükaya,Kalaba,Kamil Ocak,Kanuni,Karargahtepe,Kuşcağız,Köşk,19 Mayıs,Osmangazi,Ovacık,Pınarbaşı,Sancaktepe,Tepebaşı,Ufuktepe,Uyanış,Yakacık,Yayla,Yeşiltepe,Yeşilöz,Yükseltepe,23 Nisan,Çaldıran,Çiçekli,İncirli,Şehit Kubilay,Şenlik,Şenyuva,Şevkat Mahalleleri



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 18.11.2026 23:55:00

Tamir Tarihi: 19.11.2026 23:55:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi İnşaatı Yapım İşi kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, Yenimahalle ilçesi Özevler Mahallesi’nde bulunan P1 Pompa İstasyonu’nda Ø1400 mm çelik boru bağlantı imalatı gerçekleştirilecektir. Söz konusu bağlantı çalışmalarının yapılabilmesi için P1 Pompa İstasyonu’nda zorunlu su kesintisi uygulanacaktır. Yapılacak kesintiden Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinin büyük bir bölümünün etkilenmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının ve eğitim faaliyetlerinin en az düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla, bağlantı çalışmalarının okulların tatil dönemine denk gelecek şekilde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından su arzı yeniden sağlanacaktır. Vatandaşlarımıza gösterecekleri anlayış ve sabır için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Anadolu,Avcılar ,Barıştepe , Burç ,Çiğdemtepe ,Ergenekon ,Güventepe ,Güzelyaka ,İvedik ,Kaletepe ,Karşıyaka ,Kayalar ,Kuzey Yıldızı ,Memlik ,Pamuklar ,Serhat ,Yakacık ,Yeşilevler ,Yukarı Yahyalar ,Yunus Emre Mahalleleri

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