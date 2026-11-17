Gaziantep elektrik kesintisi 17, 18, 19 Kasım (Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, İslahiye, Nurdağı, Araban, Yavuzeli)
Gaziantep elektrik kesintisi 17, 18, 19 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, İslahiye, Nurdağı, Araban, Yavuzeli ilçelerinde planlı kesinti yapılacağı bildirildi.
Gaziantep elektrik kesintisi 17, 18, 19 Kasım listesi belli oldu. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) tarafından yayımlanan planlı kesinti programında Araban, İslahiye, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil ve Yavuzeli ilçeleri yer aldı. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek bakım faaliyetleri nedeniyle çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Peki, Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 17, 18, 19 KASIM
ARABAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, ARABAN, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIYUFKALI, KÜMELER, SARIKAYA, YUKARIYUFKALI
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYDİLİ, ÇAKALLI, EMİRHAYDAR, SARIKAYA
İSLAHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, İSLAHİYE, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ RIZA ÇELİK, BELEDİYE BAŞKANI ÖKKEŞ ÖZER, 287 NOLU, 110 NOLU, 111 NOLU, ŞEHİT POLİS MEMURU CEVDET KESKİN, BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN ÜNLÜ, 325
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇERÇİLİ KÖYÜ
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARPALI, ÇERÇİLİ KÖYÜ
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 64005 NOLU, 64015 NOLU, 64009 NOLU, 64010 NOLU, 64012 NOLU, 64008 NOLU, 64014 NOLU, 64006 NOLU, 64013 NOLU, 64003 NOLU, 64011 NOLU, 64002 NOLU, 64016 NOLU, MAMEYLER, 64004 NOLU, KOZDERE, 1501 NOLU, 1502 NOLU, 1510 NOLU, 1509 NOLU, 1508 NOLU, 1507 NOLU, 1506, 1505 NOLU, 1504 NOLU, 1503 NOLU, 1511NOLU, 1500 NOLU, KARABURÇLU
NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, NİZİP, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILCAKENT
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KESİKTAŞ
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAĞMURALAN
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZERLER, KILINÇLAR ÇIKMAZI, ADAKLI FEVZİ ÇAKMAK, ŞOFÖR ALİ, ZİYARET GEÇİDİ, ULULAR, ADAKLI DUYAR, KARŞIYAKA, SALKIM ADAKLI ARASI YOL, ADAKLI CAMİİ, KIRAÇLAR, ATATÜRK, ATATÜRK (ADAKLI), BİLGİN, FISTIKLI MEZRASI, ADAKLI İNÖNÜ, AKPINAR YOLU, YOL GÖSTEREN, DAYI DAĞI, ATATÜRK (KERET), DENİZLER, ALTINDAĞ, DAYIDAĞI, KUYULU GEÇİDİ, BADEMLİ GEÇİDİ, GÜNGÖRLER, POLATLAR, ÖZDEMİRLER, DAĞYOLU GEÇİDİ (GÜNDOĞDU), ÇEVİKLER, MENDERES-2, SALKIM ERENLER, BAHÇELER, SALKIM 1 NOLU, FISTIKCILAR, KÖŞKERLER, SALKIM BELEDİYE, DAĞYOLU GEÇİDİ, ÇOLAKLAR, BAHÇELİEVLER GEÇİDİ, HACILAR, MENDERES (GÜNDOĞDU), SALKIM CUMHURİYET, HARMANLAR GEÇİDİ, FATİH SULTAN MEHMET (GÜNDOĞDU), SALKIM BATTAL ARASI YOL, CUMHURİYET (GÜNDOĞDU), SALKIM-TATLICAK ARASI BAH
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELİ
NURDAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, NURDAĞI, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 64005 NOLU, 64015 NOLU, 64009 NOLU, 64010 NOLU, 64012 NOLU, 64008 NOLU, 64014 NOLU, 64006 NOLU, 64013 NOLU, 64003 NOLU, 64011 NOLU, 64002 NOLU, 64016 NOLU, MAMEYLER, 64004 NOLU, KOZDERE, 1501 NOLU, 1502 NOLU, 1510 NOLU, 1509 NOLU, 1508 NOLU, 1507 NOLU, 1506, 1505 NOLU, 1504 NOLU, 1503 NOLU, 1511NOLU, 1500 NOLU, KARABURÇLU
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1012 NOLU, 1019 NOLU, 1020 NOLU, 1021 NOLU, 1024 NOLU, 1025 NOLU, İSLAHİYE, ŞEYH ŞAMİL
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1023 NOLU, 1004 NOLU, 1006 NOLU, ÇAMLICA, 1017 NOLU, 1005 NOLU, MİZAM, FEZA, 1010 NOLU, 1020 NOLU, 1012 NOLU, 1034 NOLU, 1021 NOLU, 1015 NOLU, 1009 NOLU, 1013 NOLU, TÜRKEŞ BULVAR, 1022 NOLU, 1025 NOLU, 1016 NOLU, ŞEHİT JANDARMA ER EMRAH ÇETİN, 1007 NOLU, Ş.POLİS MUSTAFA BALİ, 1024 NOLU
OĞUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, OĞUZELİ, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DUTLUCA, KAVUNLUK, ÇİFTLİK, ÖZYURT, TINAZDERE, TINAZDERE YENİKÖY, YENİYURT, YENİKÖY
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDINLAR, DAĞDEMİR, DOĞAN, EREN, FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET DURDU HOCA, MENDERES, SEYRANBAĞLAR, ŞEHİT MEHMET AKSAN, TÜRKMEN, YILDIRIM, YILMAZ, ENDER, ORHUN, 143 NOLU, AKDAĞ, BOZKIR, KARAYILAN, KILINÇOĞLU, SEVGİ, ULUBATLI, DÜZ, OĞUZDÖNDÜ
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKKARACAÖREN, CEVİZLİ, KELEŞ
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEYLANLAR ÇİFTLİĞİ, YAZILI
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYDÜZ, BAHÇELİ, MILLA, ŞIHIN, FİLİZ, İKİZKUYU, BAKİ, LİMAN, TAHTAKÖPRÜ, GÖVLER, MEYDAN, MEYİLLİ, SUSAM, TAŞLIK
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKYURDU
ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, ŞAHİNBEY, İlçesi'nde planlanan 23 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100050 NOLU, 96006 NOLU, 90019 NOLU, 90021 NOLU, 90022 NOLU, 90024 NOLU, 90025 NOLU, 90026 NOLU, 90027 NOLU, 90028 NOLU, 90029 NOLU, 90030 NOLU, 90031 NOLU, 90033 NOLU, 90034 NOLU, 90036 NOLU, 90038 NOLU, 90039 NOLU, 90040 NOLU, 90041 NOLU, 90042 NOLU, 90043 NOLU, 90045 NOLU, 90046 NOLU, 90047 NOLU, 90048 NOLU, 90049 NOLU, 90050 NOLU, 90051 NOLU, 90052 NOLU, 90053 NOLU, 90054 NOLU, 90055 NOLU, 90062 NOLU, 90063 NOLU, 90065 NOLU, 90066 NOLU, 90069 NOLU, 90070 NOLU, 90078 NOLU, 90079 NOLU, 90088 NOLU, 90090 NOLU, 90091 NOLU, 90092 NOLU, 90141 NOLU, 90142 NOLU, 90143 NOLU, 90145 NOLU, 90147 NOLU, 90150 NOLU, 90280 NOLU, ŞEHİT ALİ ÖZTÜNÇ, ŞEHİT RECEP VANÇİN, 24 NOLU, 94043 NOLU, 93126 NOLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 149001 NOLU, 149002 NOLU, 149003 NOLU, 149004 NOLU, 149005 NOLU, 149006 NOLU, 149007 NOLU, 149008 NOLU, 149009 NOLU, 149010 NOLU, 149100 NOLU, AKBAYIR, SIRASÖGÜT, 146001 NOLU, 146002 NOLU, 146003 NOLU, 146004 NOLU, 146005 NOLU, 146006 NOLU, 146007 NOLU, BEKİŞLİ, BEKİŞLİ YOLU, 144001 NOLU, 144002 NOLU, 144004 NOLU, 144005 NOLU, 144006 NOLU, 144008 NOLU, BELENKÖY, ŞEHİT YUSUF DOĞAN, 147003 NOLU, 147004 NOLU, 147005 NOLU, ÇEVRELİ, 148001 NOLU, 148002 NOLU, 148003 NOLU, 148004 NOLU, 148005 NOLU, ÇUBUKDİKEN, 145002 NOLU, 145004 NOLU, 145005 NOLU, ORTAKLAR, 142001 NOLU, 142003 NOLU, 142004 NOLU, 142005 NOLU, 142006 NOLU, 142007 NOLU, 142008 NOLU, 142009 NOLU, 142010 NOLU, 142012 NOLU, 142013 NOLU, 142014 NOLU, 142017 NOLU, 142018 NOLU, 142019 NOLU, 142024 NOLU, SARIKAYA, 150001 NOLU, 150002 NOLU, 150003 NOLU, 150004 NOLU, 150005 NOLU, 150008 NOLU, 150102 NOLU, 151001 NOLU, HACIARSLAN, TİYEKLİ
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66003 NOLU, 66009 NOLU, 66012 NOLU, 66017 NOLU, 66018 NOLU, 66020 NOLU, 66022 NOLU, 66024 NOLU, 66025 NOLU, 66029 NOLU, 66031 NOLU, 66032 NOLU, 66033 NOLU, 66034 NOLU, 66035 NOLU, 66036 NOLU, 66037 NOLU, 66041 NOLU, 66042 NOLU, 66043 NOLU, 66045 NOLU, 66048 NOLU, 66049 NOLU, 66051 NOLU, 66052 NOLU, 66054 NOLU, 66055 NOLU, 66056 NOLU, 66059 NOLU, 66063 NOLU, 66065 NOLU, 66066 NOLU, 66069 NOLU, 66070 NOLU, 66071 NOLU, 66072 NOLU, 66073 NOLU, 66075 NOLU, 66076 NOLU, 66078 NOLU, 66079 NOLU, 66080 NOLU, 66081 NOLU, 66082 NOLU, 66083 NOLU, 66085 NOLU, 66086 NOLU, 66093 NOLU, 66095 NOLU, 66096 NOLU, 66098 NOLU, 66101 NOLU, 66104 NOLU, 66105 NOLU, 66113 NOLU, ŞANLIDERE, ŞEHİT MEHMET TEKCAN, ŞEHİT SÜLEYMAN YAVUZ, 90001 NOLU, 90010 NOLU, 90066 NOLU, 90095 NOLU, 90101 NOLU, 90102 NOLU, 90103 NOLU, 90104 NOLU, 90105 NOLU, 90106 NOLU, 90107 NOLU, 90108 NOLU, 90109 NOLU, 90110 NOLU, 90111 NOLU, 90112 NOLU, 90113 NOLU, 90114 NOLU, 90116 NOLU, 90117 NOLU, 90118 NOLU, 90120 NOLU, 90126 NOLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 91025 NOLU, ŞANLIDERE, 66066 NOLU, 66079 NOLU, 66081 NOLU, 66082 NOLU, 66083 NOLU, 66093 NOLU, 66098 NOLU, 66099 NOLU, 66108 NOLU, 66110 NOLU, 66114 NOLU, ŞEHİT MEHMET TEKCAN, 90101 NOLU, 90103 NOLU, 90104 NOLU, 90107 NOLU, 90115 NOLU, 90117 NOLU, 90119 NOLU, 90121 NOLU, 90123 NOLU, 90126 NOLU, 90127 NOLU, 90138 NOLU, 90213 NOLU, 90215 NOLU, 90217 NOLU, 90219 NOLU, 90221 NOLU, 90223 NOLU, BEYBAHÇE, 38 NOLU, 93027 NOLU, 93029 NOLU, 93031 NOLU, 93033 NOLU, 93035 NOLU, 93037 NOLU, 93038 NOLU, 93039 NOLU, KANYAŞ
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1 NOLU, 1. NOLU, 100 NOLU, 118002 NOLU, 118003 NOLU, 118004 NOLU, 118005 NOLU, 118006 NOLU, 118007 NOLU, 118008 NOLU, 118009 NOLU, 118010 NOLU, 118013 NOLU, 118015 NOLU, 118100 NOLU, 118105 NOLU, 118110 NOLU, 118120 NOLU, 118132 NOLU, 118143 NOLU, 118156 NOLU, 118162 NOLU, 118167 NOLU, 118182 NOLU, 118193 NOLU, 118197 NOLU, 118300 NOLU, 120200 NOLU, 126108 NOLU, 132001 NOLU, 132002 NOLU, 132003 NOLU, 132011 NOLU, 132200 NOLU, 132400 NOLU, 152001 NOLU, 152004 NOLU, 152005 NOLU, 152006 NOLU, 153001 NOLU, 153003 NOLU, 153004 NOLU, 153016 NOLU, 154004 NOLU, 154005 NOLU, 154006 NOLU, 155001 NOLU, 156001 NOLU, 156003 NOLU, 156004 NOLU, 156005 NOLU, 156006 NOLU, 156007 NOLU, 156010 NOLU, 156011 NOLU, 157002 NOLU, 157003 NOLU, 157004 NOLU, 157005 NOLU, 157006 NOLU, 157007 NOLU, 158004 NOLU, 159003 NOLU, 159004 NOLU, 159100 NOLU, 160001 NOLU, 160002 NOLU, 160003 NOLU, 160004 NOLU, 160005 NOLU, 161003 NOLU, 161004 NOLU, 161006 NOLU, 162001 NOLU, 162002 NOLU, 162003 NOLU, 162004 NOLU, 162005 NOLU, 164003 NOLU, 165007 NOLU, 7 NOLU, 89059 NOLU, BELENTEPE, ÇAKMAK YOLU, ÇAYIR YOLU, ÇİÇEK, DOĞANCA, DOKUR, DR.MEHMET BERK, EFE MEHMET, ERTUĞRUL, GENEYİK YOLU, GÜLLÜCE, HACI AHMET, HACIARSLAN, KARA KUYU, KARAGÖL, KARAKUYU, KARAPINAR, KARATAŞ, KARAYAVAŞ, KAVŞAK, KAYAKENT, KIRBAYIR, KIZILKOL, KIZILTEPE, KUŞÇU, KÜRÜM YOLU, LOHAN YOLU, OZANLI, ÖZYILDIRIM, PINAR ÜSTÜ, PINARLI, SIRT YOLU, TATAR, TERE, TIRNAKLIOĞLU, UFACIK K.E, UĞURTEPE, YAYCI, ZEMGE, ZEMGE YOLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 103375 NOLU, 103429 NOLU, 400 NOLU, 428 NOLU, 133376 NOLU, 133378 NOLU, 133381 NOLU, 133383 NOLU, 133385 NOLU, 133386 NOLU, 133388 NOLU, 133390 NOLU, 133391 NOLU, 133392 NOLU, 133393 NOLU, 133394 NOLU, 133396 NOLU, 133397 NOLU, 133398 NOLU, 133399 NOLU, 133401 NOLU, 133427 NOLU, 133430 NOLU, 384 NOLU, ŞEHİT POLİS MEHMET ÇELİK, ŞEHİT TÜRKER MURAT ÖRÜMCEK
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKBULUT YOLU, 84058 NOLU, 51 NOLU, 96034 NOLU ÇIKMAZ, 90219 NOLU, 144 NOLU, 101002 NOLU, 101004 NOLU, 101006 NOLU, 101007 NOLU, 101009 NOLU, 101011 NOLU, 101013 NOLU, 101014 NOLU, 101015 NOLU, 101016 NOLU, 101017 NOLU, 101018 NOLU, 101019 NOLU, 101020 NOLU, 101021 NOLU, 101024 NOLU, 101026 NOLU, 101029 NOLU, 101030 NOLU, 101031 NOLU, 101032 NOLU, 101033 NOLU, 101034 NOLU, 101035 NOLU, 101036 NOLU, 101037 NOLU, 101039 NOLU, 101043 NOLU, 101045 NOLU, 101047 NOLU, 101049 NOLU, 101053 NOLU, 101055 NOLU, 101076 NOLU, ŞEHİT HACİ TEKİN, 16 NOLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100004 NOLU, 4., 193005 NOLU, 101018 NOLU, 51 NOLU, 101030 NOLU, 101020 NOLU, 101035 NOLU, 101017 NOLU, 101046 NOLU, 101022 NOLU, 101002 NOLU, 101045 NOLU, 101004 NOLU, 101019 NOLU
Bakım Çalışması
17.11.2026 14:15 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16 NOLU, 72 NOLU, 86080 NOLU, 86083 NOLU, 86089 NOLU, 86090 NOLU, 86092 NOLU, İPLİKÇİ MEHMET ÇIKMAZ, ÇAM DERESİ, 84028 NOLU, 84036 NOLU, 84044 NOLU, 84045 NOLU, 84051 NOLU, 84052 NOLU, 84053 NOLU, 84054 NOLU, 84055 NOLU, 84056 NOLU, 84057 NOLU, 84058 NOLU, 84059 NOLU, 84061 NOLU, 84062 NOLU, 84065 NOLU, 188026 NOLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 12:30 - 13:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 191003 NOLU, 191041 NOLU, 191045 NOLU, 191052 NOLU, 191053 NOLU, 191054 NOLU, 191055 NOLU, 191056 NOLU, 191057 NOLU, 191070 NOLU, 191084 NOLU, 191085 NOLU, 191086 NOLU
Bakım Çalışması
17.11.2026 16:00 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 82030 NOLU, 82035 NOLU, 82037 NOLU, 82038 NOLU, 82043 NOLU, 82044 NOLU, 82045 NOLU, 82047 NOLU, 82053 NOLU, 82055 NOLU, 82056 NOLU, 82062 NOLU, 82063 NOLU, 82064 NOLU, 82068 NOLU, 82073 NOLU, 82084 NOLU, ŞEHİT PİLOT ÜTĞM MEHMET KARAKUZULU, YAVUZ SULTAN SELİM
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 191122 NOLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 14:15 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 191056 NOLU, 191057 NOLU, 191058 NOLU, 191059 NOLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 16:00 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 191093 NOLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 191003 NOLU, 191041 NOLU, 191051 NOLU, 191070 NOLU
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILCAOBA, SAMLIOĞLU, AKDERE, ALİBABA, BOĞAZİÇİ, BÜKER, BÜLBÜL, ÇÖL, HİLAL, HOŞTEPE, İSTİKLAL, KARAYILAN, KIR HOROZ, KIRICI, KİLİMCİ, SAATÇİ ABDİ, SARIMSAKTEPE, ŞEHİT CENGİZ TOPEL, ŞEHİT MEHMET ÖZEN, ŞENKAYA, ÜRYAN BABA, 57001 NOLU, 57002 NOLU ÇIKMAZ, 57003 NOLU, 57005 NOLU ÇIKMAZ, 57008 NOLU ÇIKMAZ, 57009 NOLU, 57011 NOLU, 57012 NOLU, 57013 NOLU, 57014 NOLU, 57015 NOLU, 57016 NOLU, 57017 NOLU, 57018 NOLU, 57019 NOLU, 57020 NOLU, 57021 NOLU, 57022 NOLU, 57023 NOLU, ALİ RIZA AYHAN, ARALIK, AYDINBABA, BEKİR, BÜLBÜLZADE, DAĞ, ELDEMİR ÇIKMAZ, ESENBEK, HAFIZ TEVFİK KARSLIGİL, İLK BELEDİYE BAŞKAN, İNÖNÜ, KÖPRÜLÜ ÇUKUROVA GARAJI, KÜÇÜK İNİŞ, MEHMET SAİT GÜZEL, NARLI KULE, ÖZDOĞAN, ÖZEKİCİ, ŞARK, ŞEHİT POLİS FAHRİ ŞAHİN, ŞENYURT, 100004 NOLU, 100011 NOLU, 100018 NOLU, 1. NOLU, 67057 NOLU, 12 NOLU, KALEBOYNU, BOZAĞA, İSTASYON, SUBURCU, 53003 NOLU ÇIKMAZ, ACEMOĞLU, BAYTAROĞLU, ÇOLAKOĞLU, DAR, DARACIK ÇIKMAZ, DELBES, DEMİR ALİ, GÜLÜMOĞLU, HİKMET TURAN ÇIKMAZ, İMAM ÇAKI ÇIKMAZ, KAMALI, KARA HALİL ÇIKMAZ, KAYA, MAHMUT ÇIKMAZ, PİROĞLU, PÜSKÜLLÜ, ŞEHİT MEHMET KABADAYI, ULUCANLAR, YEŞİLBAŞ, ZAMBAK ÇIKMAZ, 55001 NOLU, 55006 NOLU, 57006 NOLU, ARICA, ASRİ, BAYLAR, BOZKURT, DEVECİLER, DURUCU, ERTURAN, HİKMET TURAN, HÜSEYİN PAŞA, KARABIÇKI, ÖZSERT, SELÇUK, SÜZER, ŞEHİT ERDAL BÜYÜK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEKİRDEK, ŞOFÖR, TAŞDELEN, UZUNTEK, YENİ YURT, YILDIZ, ÇANLI DERE, HASAN ÇAVUŞ, CENGİZ TOPEL, HASİP DÜRRİ, AĞAÇLI, ABDULLAH, ALİ ÇAVUŞ, MIHÇI ZEKERİYA, ÖKKEŞ ÇAVUŞ, SAİT BABA, TÜRBE
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 191003 NOLU, 102203 NOLU, 102212 NOLU, 133300 NOLU, 133301 NOLU, 133302 NOLU, 133303 NOLU, 133304 NOLU, 133305 NOLU, 133306 NOLU, 133307 NOLU, 133309 NOLU, 133310 NOLU, 133312 NOLU, 133313 NOLU, 133314 NOLU, 133326 NOLU, 133329 NOLU, 133331 NOLU, 133335 NOLU, 133336 NOLU, 133339 NOLU, 133340 NOLU, 133341 NOLU, 133343 NOLU, 133344 NOLU, 133388 NOLU, 133390 NOLU, 133392 NOLU, 133396 NOLU, 133399 NOLU
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 139001 NOLU, 139002 NOLU, 139004 NOLU, 139007 NOLU, BEŞKUYU, CENNET PINARI, GÜVEÇCE, KARATEPE, 123001 NOLU, 123002 NOLU, 123003 NOLU, 123004 NOLU, 123005 NOLU, 123006 NOLU, 123007 NOLU, 123008 NOLU, 123009 NOLU, 123010 NOLU, 123021 NOLU, 123022 NOLU, DAMLACIK YOLU, 18001 NOLU, 18002 NOLU, 18003 NOLU, 18004 NOLU, 18005 NOLU, 18006, 18011, 18014, 18015, 18020, 18106 NOLU, DIMIŞKILI, 34065, 34066, IŞIKLI, 125001 NOLU, 125002 NOLU, 125003 NOLU, 125004 NOLU, 125006 NOLU ÇIKMAZ, 125015 NOLU, 124001 NOLU, 124002 NOLU, 124003 NOLU, 124005 NOLU, 124006 NOLU, 124009 NOLU, 124020 NOLU, 124100 NOLU, AHIR DERESİ, BOZBAĞ, GEDİKBAĞ, GEDİKBAĞI, KALEBOYNU, 44001 NOLU, 44002 NOLU, 44003 NOLU, 44004 NOLU, 44005 NOLU, 44006 NOLU, 44007 NOLU, 44008 NOLU, 44009.NOLU, 44010 NOLU, 44011, 44012., 44020, KARADEDE, KÜME EVLER, KÜME EVLER MEVKİİ, 141001 NOLU, 141002 NOLU, 141003 NOLU, 141004 NOLU, 141200 NOLU, NARLICA YOLU, 108007 NOLU, 131001, 131002 NOLU, 131003 NOLU, 131004 NOLU, 131005 NOLU, 131009 NOLU, 131010 NOLU, SOF YAYLASI, SOFALICI, 140001 NOLU, 140002 NOLU, 140003 NOLU, 140004 NOLU, 140007 NOLU, 140009 NOLU, 140100 NOLU, KARAKOZ K.E, 80001, 80002 NOLU, 80003, 80003 NOLU, 80004 NOLU, 80008, 80009 NOLU, 80010, 80011, 80017, PARSELSİZ, ZÜLFİKAR, ZÜLFİKAR KÜMEVLER
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUDAK, KARAKABİR ÇIKMAZ, BEŞKUYU, AHMO M.ALİ, DIMIŞKILI, DIMIŞKILI KÜME EVLER, IŞIKLI, 125001 NOLU, 125100 NOLU, BUDAK YOLU, BOZBAĞ
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 96006 NOLU, 96025 NOLU, 96027 NOLU, 96028 NOLU, 96029 NOLU, 96031 NOLU, 96033 NOLU
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 96006 NOLU, 96021 NOLU, 96025 NOLU, 96027 NOLU, 96029 NOLU, 96036 NOLU, 96040 NOLU, 96042 NOLU
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 96004 NOLU, 96015 NOLU, 96017 NOLU, 96019 NOLU, 96021 NOLU, 96023 NOLU, 96025 NOLU, 96027 NOLU, 96029 NOLU, 96031 NOLU, 96033 NOLU, ŞEHİT MEHMET GEZELGE
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109001 NOLU, 109002 NOLU, 109003 NOLU, 109004 NOLU, 109005 NOLU, 109006 NOLU, 109007 NOLU, 109008 NOLU, 109009 NOLU, 109010 NOLU, 109011 NOLU, 109012 NOLU, 109013 NOLU, 109015 NOLU, 109016 NOLU, 109017 NOLU, 109018 NOLU, 109019 NOLU, 109020 NOLU, 109400 NOLU, 74 NOLU, ACAR DEĞİRMEN
ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, ŞEHİTKAMİL, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85080, 85082, 85083, 85092, 85093, 85095
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 08097
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 08031 NOLU, BADEMCİ, ÇELİK, HAYTAOĞLU, KASAP SAİT, KORUTÜRK, ÖĞRETMEN, ŞOFÖR ALİ, TEKEL, DERVİŞ HACI, 41095, AŞIK GEÇİDİ, AYDIN, SANDALCI, ŞEHİT YUNUS EMRE ÇELİK
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66001 NOLU, 66004 NOLU, 66005 NOLU, 66006 NOLU, 66007 NOLU, 66008 NOLU, 66042 NOLU, 66050 NOLU, 66053 NOLU, 66057 NOLU, 66058, 66066, 66068 NOLU, 66076, 66077, 66078, 66079, SAM
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 139001 NOLU, 139002 NOLU, 139004 NOLU, 139007 NOLU, BEŞKUYU, CENNET PINARI, GÜVEÇCE, KARATEPE, 123001 NOLU, 123002 NOLU, 123003 NOLU, 123004 NOLU, 123005 NOLU, 123006 NOLU, 123007 NOLU, 123008 NOLU, 123009 NOLU, 123010 NOLU, 123021 NOLU, 123022 NOLU, DAMLACIK YOLU, 18001 NOLU, 18002 NOLU, 18003 NOLU, 18004 NOLU, 18005 NOLU, 18006, 18011, 18014, 18015, 18020, 18106 NOLU, DIMIŞKILI, 34065, 34066, IŞIKLI, 125001 NOLU, 125002 NOLU, 125003 NOLU, 125004 NOLU, 125006 NOLU ÇIKMAZ, 125015 NOLU, 124001 NOLU, 124002 NOLU, 124003 NOLU, 124005 NOLU, 124006 NOLU, 124009 NOLU, 124020 NOLU, 124100 NOLU, AHIR DERESİ, BOZBAĞ, GEDİKBAĞ, GEDİKBAĞI, KALEBOYNU, 44001 NOLU, 44002 NOLU, 44003 NOLU, 44004 NOLU, 44005 NOLU, 44006 NOLU, 44007 NOLU, 44008 NOLU, 44009.NOLU, 44010 NOLU, 44011, 44012., 44020, KARADEDE, KÜME EVLER, KÜME EVLER MEVKİİ, 141001 NOLU, 141002 NOLU, 141003 NOLU, 141004 NOLU, 141200 NOLU, NARLICA YOLU, 108007 NOLU, 131001, 131002 NOLU, 131003 NOLU, 131004 NOLU, 131005 NOLU, 131009 NOLU, 131010 NOLU, SOF YAYLASI, SOFALICI, 140001 NOLU, 140002 NOLU, 140003 NOLU, 140004 NOLU, 140007 NOLU, 140009 NOLU, 140100 NOLU, KARAKOZ K.E, 80001, 80002 NOLU, 80003, 80003 NOLU, 80004 NOLU, 80008, 80009 NOLU, 80010, 80011, 80017, PARSELSİZ, ZÜLFİKAR, ZÜLFİKAR KÜMEVLER
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUDAK, KARAKABİR ÇIKMAZ, BEŞKUYU, AHMO M.ALİ, DIMIŞKILI, DIMIŞKILI KÜME EVLER, IŞIKLI, 125001 NOLU, 125100 NOLU, BUDAK YOLU, BOZBAĞ
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ FUAT CEBESOY, 16041 NOLU, 16042 NOLU, ALİ KARAKILIÇ, 16043, 52014 NOLU, 52056 NOLU, SANİ KONUKOĞLU, KIBRIS
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 148121, 01052, 01053 NOLU, 01044, ABDULLAH GÖĞÜŞ, 01003, 01047 NOLU, 01033, 01005 NOLU, 01075 NOLU, 01043 NOLU, OSMAN BARLAS, 01004 NOLU, 01006 NOLU, HASAN CELAL GÜZEL, 01009 NOLU, 01011 NOLU, 01076 NOLU, 01030, ALİ NİYAZİ UYGUR, 01050 NOLU, 01041 NOLU, 01040 NOLU, 01019, ATİLLA MÜFTÜOĞLU, 01032 NOLU, ŞEHİT AHMET NURİ ÇETİN, HATİCE GÜLLÜ, DUİSBURG, 01021 NOLU, 01016 NOLU, 01034 NOLU, ASIM CENANİ, 01010 NOLU, 01068 NOLU, ABDULKADİR BATUR, 01008 NOLU, 01049, 01051, 01061 NOLU, BESİM ÜSTÜNEL, ARİF ERKİN, ADNAN İNANICI, HÜSNÜ ÖZYEĞİN, 01002 NOLU, NAZIM GÖKCEK, 01018 NOLU, PRF.AHMET GÖĞÜŞ, 01055 NOLU, SÜLEYMAN KAMÇI, 01020 NOLU, 01015 NOLU, 01036, 01074 NOLU, ABDULKADİR AKSU, TALAT GÖĞÜŞ, CEMİL SAİT BARLAS, 09041 NOLU, 09036 NOLU, 09042 NOLU, 09033 NOLU, 09043 NOLU, 09048 NOLU, 09025 NOLU, 09079 NOLU, 09004 NOLU, 09017 NOLU, ALİ İHSAN GÖĞÜŞ, 09037 NOLU, 09028 NOLU, MUHSİN YAZICIOĞLU, 09069 NOLU, 09034 NOLU, 09018 NOLU, MEHMET TURGUT, 09015 NOLU, 09040 NOLU, 09021 NOLU, 09005 NOLU, 09007 NOLU, 09051 NOLU, 09029, 09003 NOLU, 09072 NOLU, KÜRŞAT TÜZMEN, ŞEHİT AKIN SÖKÜCÜ, 09071 NOLU, VEHBİ DİNÇERLER, 09023 NOLU, 09020 NOLU, 09006 NOLU, 09011 NOLU, 09022 NOLU, 09024 NOLU, ABDULKADİR ATEŞ, CEMİL ALEVLİ, MAHMUT BÜDEYRİ, 29022 NOLU, 29068 NOLU, 29083 NOLU, 29119, MUSTAFA YILMAZ, HOCA AHMET YESEVİ, 29110 NOLU, 29064 NOLU, 29003 NOLU, MEHMET SELİM MEMİŞ, 29023 NOLU, 29075 NOLU, 29038 NOLU, 29009 NOLU, 29018 NOLU, 35137, 35195, 35212, 35215, 35227, 35193, 35194, 35133, 35278, 35142, 35198, 35251, 35181, 35179, 35197, 35196, 35147, 35128, 35149, 35209, DR.ASIM GÜZELBEY, NUREL ENVER TANER, 35253, 35163, 35263, 35165, AHMET ERKUL, 35245, 35120, 35254, 35201, 35222, 35255, 35177, 35151, 35249, 35159, 35141, 35205, 35176, 35144, 35139, 35187, 35189, 35211, 35182, 35173, 35214, 35207, 35166, 35188, 35150, 35192, 35130, 35143, 35274, 35131, 35161, 35145, 35204, 35162, 35283, 35157, 35155, 35148, 35213, 35132, 35158, 35123, 35186, 35191, 35252, 35256, 35160, 35175, 35174, 35156, 35136, 35171, 35154, 35190, 35138, 35122, 35135, 35167, VEDAT TOPÇUOĞLU, 35153, 35164, 35170, 35200, MÜHENDİS KORKUT KÜÇÜKCAN, 58089, 58043, 58098, 58102, 58117, 58044 NOLU, 58109, 58053, 58041, 58083, 58074, 58040, 58116, 58079, 58045, 58080, 58047, 58078, 58048, 58051, 58084, 58115, 58086, 58042, 58114, HAFIZ MEHMET ŞAHİN, İBRAHİMLİ YOLU, 58054, 58081, 58085, SÜHEYLA TAHAOĞLU, CEMİL CAHİT GÜZELBEY, 58103, GAZİ ALİ DÜŞÜN, 58050, 58107, 68034, 68006 NOLU, 68011 NOLU, 68016 NOLU
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CENGİZ GÖKCEK, 09037 NOLU, 09040 NOLU, 09049 NOLU, 09050 NOLU, 09051 NOLU, 09052 NOLU, 09053 NOLU, 09055, 09057 NOLU, 09058 NOLU, 09060 NOLU, 09063 NOLU, 09068 NOLU, 09071 NOLU, 09073 NOLU, 09075, 09076 NOLU, 09077 NOLU, 09078 NOLU, 09085 NOLU, 09087 NOLU, 09090 NOLU, 09091 NOLU, 09093 NOLU, 09094 NOLU, 09095 NOLU, 09096 NOLU, 09097 NOLU, 09100 NOLU, 09101 NOLU, 09102 NOLU, 09104, 09150 NOLU, 09151 NOLU, 09154, 09156 NOLU, 09158 NOLU, 09160 NOLU, 09161 NOLU, 09162 NOLU, 09163 NOLU, 09164, 09165 NOLU, 09167 NOLU, 09171 NOLU, ABDULKADİR ATEŞ, ALİ ILIKSOY, ALİ İHSAN GÖĞÜŞ, BAHATTİN ALAGÖZ, KÜRŞAT TÜZMEN, MUHSİN YAZICIOĞLU, NACİ TOPÇUOĞLU, ŞEHİT TURGAY ÖZORMAN, TAMBURİ NECDET YAŞAR, VALİ KEMAL KALENDER, VEHBİ DİNÇERLER, ZEKİ SAVCI, ALİ NADİ ÜNLER, MİLLİ EGEMENLİK, ÖMER ASIM AKSOY, ZÜBEYDE HANIM, 29100 NOLU, DUİSBURG, 35022, NACİ TOPCUOĞLU, 56001, 56001 NOLU, 56002 NOLU, 56005, 56006 NOLU, 56007 NOLU, 56008 NOLU, 56009 NOLU, 56011 NOLU, 56012 NOLU, 56013 NOLU, 56015 NOLU, 56017 NOLU, 56018 NOLU, 56019 NOLU, 56020 NOLU, 56021 NOLU, 56024, 56025 NOLU, 56028 NOLU, 56037, 56044, 56071 NOLU, 56072 NOLU, 56074 NOLU, 56075 NOLU, 56076 NOLU, 56081, 56083, ABDULKADİR AKSU, AHMET ŞİRECİ, BEYHAN KÜLEKÇİ, DR.CEMİL ÖZBAL, HAYRETTİN KARACA, MONA ROZA, MÜHENDİS KORKUT KÜÇÜKCAN, ŞEHİT DİPLOMATLAR, ŞEHİT HASAN AKSAN, 58001 NOLU, 58002 NOLU, 58003 NOLU, 58005 NOLU, 58008 NOLU, 58014 NOLU, 58015 NOLU, 58016 NOLU, 58017 NOLU, 58020 NOLU, 58021 NOLU, 58022 NOLU, 58023 NOLU, 58025 NOLU, 58026, 58027, 58029 NOLU, 58030 NOLU, 58031 NOLU, 58032, 58051, 58053, 58055, 58056, 58057, 58058, 58059, 58060, 58061, 58062, 58064, 58065, 58066, 58067, 58068, 58070, 58071, 58075, ALİ SİRNEVAİ, AYINTAPLI MEHMET BEY, BAHRİYE ÜÇOK, DOKTOR NİLÜFER ÖZYURT, GÜLSEREN SÖZMEN, İBRAHİMLİ YOLU, KARLSTAD, KERMANŞAH, KETAYÜN BÜYÜKBEŞE, KÜLTÜR, LATİFE KAFADAR, MERAL FARUK DAİ, MILLI EGEMENLIK, NECMİ BAYRAM, PATPAT NURU, SERMİN OCAK, SÜHEYLA TAHAOĞLU, ŞEHİT MUSA SOMAY, YUNUS EMRE, 24012, 61010 NOLU, 61011 NOLU, 61012, 61013 NOLU, 61014 NOLU, 61015 NOLU, 61016 NOLU, 61022 NOLU, 61023 NOLU, 61026 NOLU, 61030 NOLU, 61033, 61035, 61036, 61037, 61038, 61040, 61041, 61042, 61043, 61044 NOLU, 61045, 61046, 61047, 61049, 61050, 61055, ARILLI M.ALİ ÇAVUŞ, BARLAS, BATTAL BEY, GÜCEYLİOĞLU, IBRAHIM ATAY, İSHAK RAFET IŞITMAN, KARACAOĞLAN, KILIÇ ALİ, LÜTFÜ AKCAN, M.ÖMER ARPACIOĞLU, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK., MEHMET ALİ ATACAN, NAKIB ALİ, Ş.SAMET KARSLI, ŞAKİR SABRİ, ŞEHİT HANDAN KESİKMİNARE, ŞEHİT HÜSEYİN SERDAR SAKAR, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT, ŞEHİT RIFAT FİL, YASİN KUTLUĞ
YAVUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, YAVUZELİ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIKAYABAŞI, BEĞENDİK, FISTIKLIGAFFAR, BÜYÜKKARAKUYU, ÇİLTOPRAK, DEĞİRMEN, GÖÇMEZ, GÜLPINAR, HACIMALLI, HAVUZ, KÜÇÜK HAVUZ, KASABA, YENİ KASABA, KUZUYATAĞI, SARILAR, ŞENLİKÇE, AŞAĞIYENİKÖY, YUKARIKAYABAŞI, YUKARIYENİKÖY