BUSKİ su kesintisi 17-18 Kasım programı kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin duyurular yakından takip ediliyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından paylaşılan bilgilere göre, kentte bazı mahallelerde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı saat aralıklarında planlanan kesintiler yapılacağı bildirilirken ''Bursa'da sular ne zaman gelecek?'' sorusu da gündeme geldi. İşte, Bursa su kesintisi listesi...

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BUSKİ su kesintisi 17-18 Kasım programı paylaşıldı. Açıklamaya göre Nilüfer ilçesinde Ertuğrul ve Balat mahalleleri, Osmangazi ilçesinde Akpınar, Demirtaş Sakarya, Fatih, Hürriyet ve Zafer mahalleleri, Yıldırım ilçesinde ise Bağlaraltı ve Yunusemre mahalleleri kesintilerden etkilenecek. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ SU KESİNTİSİ 17-18 KASIM

BUSKİ su kesintisi 17-18 Kasım! Bursada (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) sular ne zaman gelecek?

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BALAT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/11/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/11/2026 16:00

Kesim Tarihi: 18/11/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi; Sanayi Caddesi, Hukuk Sokak, Sıhhiye Caddesi, Kılıçkaya Sokak, Karakaya Sokak ve Selimiye Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 18.11.2026 tarihinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.



ERTUĞRUL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2026 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2026 12:00

Kesim Tarihi: 17/11/2026 11:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B57 Alt Bölgesinde Bulunan, ERTUĞRUL Mahallesi 101. Sokak ve (GIDA TOPTANCILAR SİTESİ) Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 17.11.2026 Tarihinde 11:00 ile 12:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

BUSKİ su kesintisi 17-18 Kasım! Bursada (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) sular ne zaman gelecek?

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2026 13:00

Kesim Tarihi: 17/11/2026 10:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B27 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi 2.Hürriyet Caddesi ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 17.11.2026 Tarihinde 10:00 ile 13:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

DEMİRTAŞ SAKARYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2026 01:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2026 08:00

Kesim Tarihi: 17/11/2026 01:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında, 17/11/2026 tarihinde 01:00 ? 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.



FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2026 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2026 12:00

Kesim Tarihi: 17/11/2026 11:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D09 Alt Bölgesinde Bulunan, Fatih Mahallesi 1.Tutum Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 17.11.2026 Tarihinde 11:00 ile 12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.



HÜRRİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2026 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2026 16:00

Kesim Tarihi: 17/11/2026 11:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_B10 Alt Bölgesinde Bulunan Hürriyet Mahallesi 11. Mutlu Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 17.11.2026 Tarihinde 11:30 ile 16:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.



ZAFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2026 12:00

Kesim Tarihi: 17/11/2026 10:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇE;C3_D08 Alt Bölgesinde Bulunan, Zafer Mahallesi 19.Cami Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 17.11.2026 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

BUSKİ su kesintisi 17-18 Kasım! Bursada (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) sular ne zaman gelecek?

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

BAĞLARALTI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2026 12:00

Kesim Tarihi: 17/11/2026 10:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C1_D10_Gec Alt Bölgesinde Bulunan, Bağlaraltı Mahallesi A214.Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 17.11.2026 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

BUSKİ su kesintisi 17-18 Kasım! Bursada (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) sular ne zaman gelecek?



YUNUSEMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2026 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2026 13:00

Kesim Tarihi: 17/11/2026 11:00

Açıklama: Yıldırım İlçesi C4_D24 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunusemre Mahallesi Kaptan Sokak ve Civarı ''ARIZA Çalışması Nedeniyle 17.11.2026 Tarihinde 11:00 ile 13:00

BUSKİ su kesintisi 17-18 Kasım! Bursada (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) sular ne zaman gelecek?

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'da 17 Kasım'daki çalışmaların büyük bölümünün aynı gün tamamlanması ve suyun duyuruda belirtilen saatlerde yeniden verilmesi bekleniyor. Nilüfer ilçesine bağlı Balat Mahallesi'nde ise 18 Kasım günü saat 16.00'ya kadar su kesintisi yaşanması planlanıyor.

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