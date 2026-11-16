İZSU su kesintisi 16 Kasım (Buca, Bayraklı, Karşıyaka, Dikili, Urla, Kemalpaşa, Kiraz, Konak)
İzmir su kesintisi, 16 Kasım Pazartesi günü İZSU tarafından yürütülen arıza çalışmaları nedeniyle birçok ilçede yaşanıyor. Ana boru ve vana arızaları nedeniyle Bayraklı, Buca, Dikili, Karşıyaka, Kemalpaşa, Urla, Tire, Kiraz ve Konak ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintileri meydana geliyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
İZSU, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü İzmir genelinde yaşanan su kesintilerinin saatlerini ve etkilenen mahalleleri paylaştı. Bayraklı'da Postacılar ve Soğukkuyu, Karşıyaka'da Mavişehir, Konak'ta Göztepe ve Güzelyalı mahalleleri başta olmak üzere farklı bölgelerde arıza kaynaklı kesintiler uygulanıyor. İşte 16 Kasım İZSU su kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ve tahmini su verilme saatleri...
İZSU SU KESİNTİSİ 16 KASIM
BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
16.11.2026 saat 09:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: POSTACILAR, SOĞUKKUYU
BUCA SU KESİNTİSİ
16.11.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: UFUK
ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
16.11.2026 saat 09:56 ile 10:56 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: ÇAĞDAŞ, KÜÇÜK ÇİĞLİ
DİKİLİ SU KESİNTİSİ
16.11.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: GAZİPAŞA, SALİMBEY
KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
16.11.2026 saat 09:11 ile 11:11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: MAVİŞEHİR
KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
16.11.2026 saat 09:00 ile 11:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
16.11.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: ÖREN EGEMEN, ÖREN 75. YIL CUMHURİYET
KİRAZ SU KESİNTİSİ
16.11.2026 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: YENİ
KONAK SU KESİNTİSİ
16.11.2026 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: GÖZTEPE, GÜZELYALI
ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
16.11.2026 saat 07:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: ÇAYLI
TİRE SU KESİNTİSİ
14.11.2026 saat 14:45 ile 16:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: FATİH
URLA SU KESİNTİSİ
16.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: RÜSTEM, TORASAN
16.11.2026 saat 08:58 ile 10:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: ZEYTİNELİ
15.11.2026 saat 16:56 ile 16:57 arasında yaklaşık 0 saat su kesintisi olacaktır.
Etkilenen Mahalleler: ALTINTAŞ, İÇMELER