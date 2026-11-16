İzmir su kesintisi, 16 Kasım Pazartesi günü İZSU tarafından yürütülen arıza çalışmaları nedeniyle birçok ilçede yaşanıyor. Ana boru ve vana arızaları nedeniyle Bayraklı, Buca, Dikili, Karşıyaka, Kemalpaşa, Urla, Tire, Kiraz ve Konak ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintileri meydana geliyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

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İZSU, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü İzmir genelinde yaşanan su kesintilerinin saatlerini ve etkilenen mahalleleri paylaştı. Bayraklı'da Postacılar ve Soğukkuyu, Karşıyaka'da Mavişehir, Konak'ta Göztepe ve Güzelyalı mahalleleri başta olmak üzere farklı bölgelerde arıza kaynaklı kesintiler uygulanıyor. İşte 16 Kasım İZSU su kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ve tahmini su verilme saatleri...

İZSU SU KESİNTİSİ 16 KASIM

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

16.11.2026 saat 09:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: POSTACILAR, SOĞUKKUYU

BUCA SU KESİNTİSİ

16.11.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: UFUK

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

16.11.2026 saat 09:56 ile 10:56 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: ÇAĞDAŞ, KÜÇÜK ÇİĞLİ

DİKİLİ SU KESİNTİSİ

16.11.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: GAZİPAŞA, SALİMBEY

İZSU su kesintisi 16 Kasım (Buca, Bayraklı, Karşıyaka, Dikili, Urla, Kemalpaşa, Kiraz, Konak)

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

16.11.2026 saat 09:11 ile 11:11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: MAVİŞEHİR

KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

16.11.2026 saat 09:00 ile 11:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

16.11.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: ÖREN EGEMEN, ÖREN 75. YIL CUMHURİYET

KİRAZ SU KESİNTİSİ

16.11.2026 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: YENİ

KONAK SU KESİNTİSİ

16.11.2026 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: GÖZTEPE, GÜZELYALI

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

16.11.2026 saat 07:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: ÇAYLI

TİRE SU KESİNTİSİ

14.11.2026 saat 14:45 ile 16:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: FATİH

İZSU su kesintisi 16 Kasım (Buca, Bayraklı, Karşıyaka, Dikili, Urla, Kemalpaşa, Kiraz, Konak)

URLA SU KESİNTİSİ

16.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: RÜSTEM, TORASAN

16.11.2026 saat 08:58 ile 10:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: ZEYTİNELİ

15.11.2026 saat 16:56 ile 16:57 arasında yaklaşık 0 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Mahalleler: ALTINTAŞ, İÇMELER

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